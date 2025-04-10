1142-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:20 Вночі (із 19:00) росіяни атакували 145-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Чауда — Крим.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 85 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

49 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків) – разом 92%.

Внаслідок російської атаки постраждали Донеччина, Харківщина, Київщина, Хмельниччина, Полтавщина та Миколаївщина.

За минулі сім днів було збито 259 із 525 запущених по Україні БПЛА, ще 194 локаційно втрачені (упали чи повернулися в Росію) (разом – 86%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

309,6% танків (з них 1,5% за минулий тиждень),

127,0% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

843,3% артилерійських систем (з них 10,4% за минулий тиждень),

122,0% РСЗВ (з них 0,9% за минулий тиждень),

80,2% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

09:35 Під час атаки нічної російських дронів у Дарницькому районі Києва постраждали дві людини, пошкоджені приватні будинки та автомобілі, а також повністю знищена одна з господарчих споруд, повідомили в ДСНС. В Голосіївському районі внаслідок атаки загорілось складське приміщення.

09:30 Близько 02:45 російські БпЛА типу "Shahed 131/136" атакували Миколаїв. Внаслідок падіння уламків та дії вибухової хвилі поранено 10 осіб, пошкоджено дев'ять багатоквартирних будинків, три автомобілі, 30 гаражів та адміністративна будівля

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 149 бойових зіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 94 авіаудари, зокрема скинув 162 керованих бомб. Крім цього, здійснив понад 6300 обстрілів, з них 96 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2868 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Петрушівка, Мар’їне, Тур’я, Мала Рибиця, Великий Прикіл, Краснопілля, Самотоївка, Миропільське, Угроїди Сумської області; Гуляйполе Запорізької області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 11 районів зосередження особового складу та техніки, засіб ППО та дві гармати російських загарбників. На Харківському напрямку впродовж минулої доби наші війська відбивали п’ять атак противника в районах Вовчанська, Глибокого, Кам’янки, Фиголівки. На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Загризового та Нової Кругляківки. На Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Надія, Катеринівка, Мирне, Сергіївка, Нове, Колодязі, Ямполівка та в напрямках Зеленої Долини, Греківки і Новомихайлівки. На Сіверському напрямку агресор здійснив 10 атак на позиції наших підрозділів в районах Білогорівки, Григорівки та Верхньокам’янського - всі штурми відбито. На Краматорському напрямку зафіксовано два боєзіткнення у районі Часового Яру. На Торецькому напрямку ворог здійснив 20 атак неподалік Торецька, Дружби, Дачного, Леонідівки та Щербинівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 40 наступальних дій агресора в районах населених пунктів Калинове, Шевченко, Троїцьке, Преображенка, Успенівка, Новоолександрівка, Удачне, Водяне Друге, Зелене Поле, Єлизаветівка, Андріївка, Лисівка, Котлине, Котлярівка та Богданівка. На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили шість атак на позиції наших військ у бік Багатиря та поблизу Костянтинополя і Розливу. На Гуляйпільському напрямку минулої доби противник здійснив п’ять безрезультатних спроб просунутися вперед у районі Новосілки та в напрямку Шевченко. На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили дев’ять ворожих атак у районах Степового, Малих Щербаків, Лобкового та Щербаків. В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 19 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 46 авіаційних ударів із застосуванням 82 керованих бомб, а також здійснив 410 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема вісім — із реактивних систем залпового вогню. На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1420 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, 12 бойових броньованих машин, 70 артилерійських систем, 105 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 169 автомобілів та чотири одиниці спеціальної техніки окупантів.

08:05 Станом на 06:00 в Чорному морі російські кораблі на бойовому чергуванні відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські війська продовжують незначне просування в районі кордону Сумської та Курської областей, але російське угруповання в цьому районі, ймовірно, не зможе розпочати масштабну наступальну операцію проти міста Суми в найближчій перспективі, не отримавши значного підкріплення.

• Російське військове командування, ймовірно, намагається сформувати буферну зону вздовж кордону в Сумській області, хоча російське командування може мати намір просунутися далі вглиб Сумської області і в напрямку міста Суми в майбутньому.

• Росія продовжує використовувати північнокорейські війська в Курській області, але ISW поки що не помітила ознак того, що північнокорейські війська діють як бойові сили в Україні.

• Сирський заявив, що в даний час проти України воюють 623 тис. російських військовослужбовців.

• Сирський також розповів про зусилля України, спрямовані на подальший розвиток своїх тактичних і далекобійних безпілотних літальних апаратів.

• Китайська Народна Республіка заперечує, що відправляє своїх військовослужбовців воювати в Україну, після того, як Україна повідомила про те, що громадяни Китаю воюють на боці російських військ.

• Російський федеральний уряд і суб'єкти РФ приділяють все більше уваги реабілітації та реінтеграції ветеранів.