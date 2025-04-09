США підвищили імпортні мита для  Китаю до 104%.

Ця новина зразу ж спричинила падіння на світових біржах.

Сполучені Штати запроваджують для Китаю імпортні мита на рівені 104-х відсотків. Про це повідомляє інформаційна аґенція Reuters з покликом на слова речниці Білого дому Керолайн Левітт. Відповідний указ підписав американський президент Дональд Трамп. Указ набирає чинності 9 квітня 2025 року о 12:01 за східним літнім часом США.

Раніше влада США заявила, що підніме мита для Китаю, якщо ця країна до полудня вівторка, восьмого квітня, не скасує мита на ввезення американських товарів у розмірі 34%. Китай категорично відмовився це робити.

Відтак Дональд Трам заявив, що вирішив збільшити мито на ввезення товарів з Китаю на додаткові 50%, в результаті чого підсумкова ставка з урахуванням раніше введених мит становитиме 104%.

Пекін, своєю чергою, дав зрозуміти, що не збирається поступатися погрозами з боку президента США, «не піддаватиметься на шантаж Вашінґтона і боротися до кінця» у торговельній війні, яка набирає обертів.

Новина про підняття тарифів вчинила негативний влив на індекси на світових біржах, оскільки посилилося побоювання щодо економічної шкоди, завданої торговельною війною. Наприклад загальноєвропейський індекс STOXX 600 впав на 2,5%. Еталонний індекс Німеччини DAX, чутливий до торгівлі, впав на 2,1%.

Відчутно впали акції нафтових і вуглевидобувних компаній, оскільки ціни на нафту й вугілля опустилися до найнижчого рівня за останні чотири роки.

Акції банків, чутливих до ставок, впали на 2,8%, оскільки трейдери наперед врахували зниження процентної ставки від Європейського центрального банку наступного тижня, щоб підтримати економіку, яка погіршується.

Окрім того інвестори почали доволі активно скидати державні облігації США, які досі вважалися безпечними активами.