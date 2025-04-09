1141-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:10 Вночі (із 20:00) росіяни атакував 55-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Чауда — ТОТ Криму.

Станом на 08:30 підтверджено збиття 32 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни.

8 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків) – разом 73%.

Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина та Дніпропетровщина.

За минулі сім днів було збито 202 із 419 запущених по Україні БПЛА, ще 152 локаційно втрачені (упали чи повернулися в Росію) (разом – 85%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

309,5% танків (з них 1,6% за минулий тиждень),

127,0% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

841,0% артилерійських систем (з них 9,3% за минулий тиждень),

122,0% РСЗВ (з них 1,0% за минулий тиждень),

80,2% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

09:30 У Дніпрі через нічну атаку російських безпілотників постраждали 15 людей, повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. Пошкоджені 15 приватних будинків, 4 багатоповерхових, майже два десятка автівок, підприємства, інфраструктура, адмінбудівля й газопровід.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 161 бойове зіткнення. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 91 авіаційного ударів, застосував три ракети та скинув 162 КАБ. Крім цього, здійснив майже 4900 обстрілів, з них 100 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2180 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема в районах населених пунктів Угроїди, Тур’я, Покровка, Миропільське, Дмитрівка, Мала Рибиця, Краснопілля Сумської області; Зоря, Романівка, Покровськ, Удачне, Зелений Кут, Багатир, Зірка, Толстой, Воскресенка Донецької області; Новопавлівка, Січневе Дніпропетровської області; Гуляйполе Запорізької області; Козацьке Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 10 районів зосередження особового складу та техніки російських загарбників. На Харківському напрямку наші війська відбили три атаки противника в районі Вовчанська. На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Степова Новоселівка та Загризове. На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів. Намагався просунутися вперед поблизу Греківки, Катеринівки, Нового та Колодязів. Чотири штурмові дії ворога в напрямку Григорівки, Білогорівки та в районі Верхньокам’янського відбили українські захисники на Сіверському напрямку. На Краматорському напрямку зафіксовано шість боєзіткнень в районах Васюківки, Часового Яру, Білої Гори та Курдюмівки. На Торецькому напрямку ворог здійснив 18 атак неподалік Озарянівки, Торецька та Леонідівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 58 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Калинове, Єлизаветівка, Лисівка, Шевченко, Звірове, Удачне, Успенівка, Новоолександрівка, Котлярівка, Богданівка та Андріївка. На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 13 атак противника поблизу Костянтинополя, Розливу, Дніпроенергії та Бурлацького. На Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили три атаки у бік Вільного Поля та в районі Бурлацького. На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили чотири ворожі штурми в районах Степового та Лобкового. На Придніпровському напрямку минулої доби боєзіткнень не зафіксовано. В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 25 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 35 авіаційних ударів із застосуванням 50 керованих бомб, а також здійснив 323 артилерійських обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема сім — із реактивних систем залпового вогню. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становили 1270 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, 10 бойових броньованих машин, 52 артилерійських системи, один засіб ППО, 56 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 118 автомобілів.

08:05 Станом на 06:00 в Чорному морі російські кораблі на бойовому чергуванні відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Нещодавно українські війська захопили в полон громадян Китаю, які воювали на боці російських військових у кількох районах Донецької області.

• Російська та американська влада оголосили, що другий раунд двосторонніх американсько-російських переговорів, зосереджений на нормалізації роботи дипломатичних місій, але не на обговоренні домовленостей про припинення вогню, запропонованих спільно США та Україною, відбудеться в Стамбулі 10 квітня.

• Російські війська наразі переслідують три окремі тактичні цілі на Покровському напрямку, але українські безпілотники та локальні контратаки продовжують ускладнювати російське просування в цьому районі.

• Російські наступальні дії на північний схід від Покровська підтримують зусилля Росії, спрямовані на оточення Покровська зі сходу і заходу, а також на тиск на Костянтинівку з півдня, просуваючись вздовж траси Т-0504 і знищуючи українські укріплення на південний захід від Торецька.

• Ситуація на південь і південний захід від Покровська залишається надзвичайно динамічною на тлі активізації російських наступальних операцій і локальних українських контратак та операцій з використанням безпілотників у цьому районі.

• Російські війська продовжують виснажуватися в живій силі і техніці в ході невдалих механізованих штурмів і триваючих піхотних атак за підтримки бронетехніки на південний захід від Покровська.

• Завдяки локалізованим українським контратакам і кращій інтеграції українських наземних і безпілотних сил російські війська досягли лише незначних успіхів на Покровському напрямку.

• За останні 13 місяців російські війська втратили понад п'ять дивізій танків і тисячі солдатів, наступаючи на Покровськ і намагаючись захопити місто. Триваючі наступальні операції Росії із захоплення Покровська та наступу на Костянтинівку підкреслюють рішучість президента Росії Путіна захопити всю Україну військовим шляхом за будь-яку ціну, якщо йому не вдасться зробити це шляхом переговорів.

• В ніч з 7 на 8 квітня після короткої перерви з 6 на 7 квітня російські війська відновили ракетні та безпілотні удари по Україні.

• Російські війська продовжують впроваджувати інновації в тактиці використання ударних безпілотників «Шахід» для досягнення максимального ефекту від ударів по Україні.

• Європейські держави продовжують надавати фінансову та військову допомогу Україні.

• Міністерство оборони Росії оголосило про ініціативу, нібито спрямовану на забезпечення лікування та реабілітації поранених російських військовослужбовців, але на практиці міноборони може використати цю ініціативу проти поранених військовослужбовців.

• Кремль розглядає можливість прийняття законопроекту, який може стимулювати набір добровольців для чоловіків призовного віку від 18 до 30 років.