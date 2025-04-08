Трамп збіднів на пів мільярда доларів через ним же запроваджені мита.

Зокрема постраждали Трампові активи, пов'язані з гольфом.

Особисті статки президента Сполучених Штатів Дональда Трампа скоротилися на 500 мільйонів доларів через запровадження ним імпортного мита. Про це повідомляє видання Forbes. Ще другого квітня, в момент, коли господар Білого дому оголошував про введення імпортного мита, його статки журнал оцінював у $4,7 млрд. Тепер вони, за оцінками експертів журналу, становить $4,2 млрд.

Найбільше Трамп втратив на падінні вартості його найголовнішого активу Trump Media and Technology Group. За останні кілька днів котирування компанії впали на вісім відсотків і пакет акцій групи, що належить президентові США, подешевшав приблизно на $170 млн. На $90 млн подешевшали активи у сфері комерційної нерухомості, які належали Трампу.

Видання наголошує, що особливо болісних втрати зазнали Трампові активи, пов'язані з його улюбленим заняттям – гольфом. Річ у тім, що значна кількість аксесуарів для гри в гольф імпортується. Однак головною небезпекою у цій сфері для Трампа є очікуване бажання членів гольф-клубів скоротити витрати. Багато хто з них, як передбачається, заощаджуватиме на весіллях, прийняттях та членських внесках. На думку журналу, з огляду на ситуацію з публічними компаніями у цій сфері, гольф-активи президента США подешевшали аж на $70 млн.

Активи, пов'язані з житловою нерухомістю та сферою гостинності, за даними журналу, подешевшали загалом на $52 млн. Інші втрати Трампа (пов'язані з криптовалютами, цінними паперами тощо) журнал оцінює приблизно в $120 млн.