Затверджено 17-й пакет антиросійський санкцій ЄУ.

Штрафні заходи стосуються передовсім, а також доступ Росії до західних технологій.

Амбасадори країн-членів Європейської Унії у середу, 14 травня, погодили 17-й пакет санкцій проти Росії. Про це повідомила газета Frankfurter Rundschau з покликом на свої джерела в Брюсселі. Тепер ці заходи має затвердити Рада ЄУ. Очікується, що це відбудеться 20 травня. Після чого санкції негайно набудуть чинності.

Новий пакет антиросійських санкцій передбачає, перш за все, жорсткіші дії проти російського тіньового флоту, який перевозить російську нафту та нафтопродукти. До «чорного списку» додано 189 нафтових танкерів. Окрім того, Євроунія має намір обмежити доступ Росії до західних технологій.

«Я вітаю угоду щодо 17-го пакету санкцій проти Росії. Ми ще більше обмежуємо доступ до технологій, що використовуються на полі бою. Ми внесли до санкційних списків ще 189 суден “тіньового флоту”, ці заходи націлені на перешкоджання експорту російських енергоресурсів», – написала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у соцмережі Х.

Інформаційна аґенція Bloomberg з покликом на свої джерела повідомляла, що новий пакет санкцій передбачає також обмеження щодо 60 фізичних і юридичних осіб. Газета Financial Times писала, що Євроунія запровадить обмеження проти низки компаній з третіх країн, зокрема Туреччини та В'єтнаму, які допомагають росіянам обходити західні санкції.

Відомо теж, що європейські лідери закличуть президента США Дональда Трампа виконати свою погрозу запровадити нові санкції проти Росії, якщо Владімір Путін відмовиться від зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським у Стамбулі 15 травня або Москва не погодиться на негайне і беззастережне припинення вогню.