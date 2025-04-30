Суд ЄE зажадав від Мальти припинити видачу «золотих паспортів».

Мальта залишається єдиною країною ЄУ, де діє схема набуття громадянства за інвестиції.

Суд Європейської Унії ухвалив у вівторок, 29 квітня, що Мальта має закрити свою програму видачі «золотих паспортів», яка дозволяє багатим іноземцям купувати громадянство країни після деякого періоду проживання. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Суд у Люксембурзі вирішив, що ця норма порушує унійне законодавство.

«Держава-член (Євроунії – ред.) не може надавати своє громадянство – і, по суті, європейське громадянство, – в обмін на заздалегідь визначені платежі або інвестиції, оскільки це рівнозначно перетворенню набуття громадянства на просту комерційну угоду», – наголошується в рішенні суду. Мальта таким чином «не виконала свої зобов'язання» відповідно до договору ЄУ.

Тож Мальта повинна відмовитися від схеми «громадянство в обмін на інвестиції» в її нинішньому вигляді або їй загрожуватиме штраф. Уряд Мальти оголосив, що «детально вивчатиме юридичні наслідки цього рішення, щоб потім привести нормативну базу щодо громадянства у відповідність до принципів, викладених у рішенні».

Європейська Комісія подала до суду на Мальту ще 2022 року через схему, яка надає іноземцям паспорт і, таким чином, право жити та працювати в будь-якій країні ЄУ в обмін на інвестиції у розмірі близько одного мільйона євро. У ЄК заявили, що мальтійська схема має наслідки для всієї Унії, оскільки люди, які отримали громадянство Мальти, мають право жити і працювати в будь-якій країні ЄУ і голосувати на європейських виборах.

Програма видачі «золотих паспортів» Мальти існує з 2013 року. Для отримання такого паспорта іноземець має вкласти від 600 тисяч євро в національний інвестиційний фонд, а також купити нерухомість у країні. З 2015 року ця програма принесла до бюджету країни понад 1,4 мільярда євро, профінансувавши інвестиції у соціальне житло, охорону здоров'я, спорт та культуру.

До жовтня 2020 року власники «золотих паспортів» могли фактично не мешкати на Мальті. Тепер же є вимога прожити в країні три роки. У 2022 році брати участь у програмі заборонили громадянам Росії та Білорусі.

Мальта залишається єдиною країною ЄУ, де діє схема набуття громадянства за інвестиції. 2020 року дію такої схеми припинив Кіпр. 2022-го року за припинення аналогічної програми проголосував парламент Болгарії.