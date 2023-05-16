У Стрию перепоховають батька глави УГКЦ Блаженнішого Святослава.

19-20 травня у Стрию перепоховають Юрія Шевчука, батька глави УГКЦ Блаженнішого Святослава. Про це на своїй сторінці у fb написав Святослав Шевчук.
"19-20 травня у Стрию відбудеться перезахоронення мого тата Юрія, який упокоївся у Бозі 5 грудня 2022 року в лікарні Сумма м. Акрон (США).
19 травня о 19:00 в катедральному соборі Успіння Пресвятої Богородиці будемо молитися Парастас, а 20 травня о 12:00 Архиєрейську Божественну Літургію з чином похорону", – написав Блаженніший Святослав.
Здійснювати пряму трансляцію цих богослужінь буде "Живе телебачення".
16.05.2023
"Прошу про молитву за упокій його душі. Вічна йому пам'ять!" – додав глава УГКЦ.