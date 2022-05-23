Біля Стрия збудують 60 житлових будинків для переселенців.

Виконавчий комітет Стрийської міської ради виставив на громадське обговорення проєкт розробки детального плану території, який передбачає будівництво житла для внутрішньо переміщених осіб. Планується збудувати для переселенців 60 житлових будинків разом зі спортивною та відпочинковою інфраструктурою у селі Нежухів.

 

Проєкт, який оприлюднила Стрийська міська рада, передбачає будівництво у селі Нежухів, що за 5 км від Стрия, 60 блокованих житлових будинків, трьох адміністративно-комерційних приміщень, облаштування скверу з дитячими майданчиками, двох мініфутбольних полів, двох тенісних кортів та чотирьох стоянок для автомобілів.

 

 

Упродовж місяця мешканці можуть подати свої зауваження та пропозиції до детального плану.

 

«Громадські слухання проєкту розроблення детального плану території з метою будівництва житла для внутрішньо переміщених осіб в с. Нежухів Стрийського району Львівської області відбудуться 23 червня 2022 року за адресою м. Стрий, вул. Шевченка, 71 о 11:00», – йдеться в повідомленні міськради.


 

23.05.2022

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