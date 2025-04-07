Трамп заявив про готовність до перемовин щодо імпортних мит.

Запровадження підвищених тарифів він назвав «ліками».

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп висловив готовність за певних умов обговорити з торговими партнерами пом'якшення нових мит на ввезення товарів до США. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. «Я хочу розв'язати проблему дефіциту, яку ми маємо з Китаєм, Європейською Унією та іншими країнами. Якщо вони готові говорити про це – я відкритий для перемовин», – заявив він журналістам на облавку літака під час перельоту до Вашінґтону з Флориди, де на вихідних грав у гольф.

Запроваджені Вашінґтоном високі тарифи Трамп порівняв з гіркими, але необхідними ліками. Він запевнив, що не бажав, аби при цьому відбулися істотні падіння на світових біржах. «Я не хочу, щоб щось впало, але іноді потрібно приймати ліки, щоб щось виправити», – зазначив Трамп, коментуючи економічні наслідки його високих імпортних мит.

Господар Білого дому розповів, що упродовж вихідних він розмовляв з багатьма провідними політиками з Європи, Азії та всього світу. «Вони горять бажанням укласти угоду», – повідомив він. Водночас американський президент наголосив, що більше не має наміру миритися з торговими дефіцитами для США. На його переконання, Америка повинна мати торговий профіцит на свою користь або збалансований результат взаємної торгівлі.

Дональд Трамп знову висловив різке невдоволення з приводу торгівлі з європейськими країнами, які мають величезний профіцит щодо США. Він стверджує, що Європа «дуже погано обходилася з Америкою» і на цьому здобула величезні статки. Ще раніше президент США висловлював переконання, що «Євроунія була створена з єдиною метою – обібрати Сполучені Штати».

Тим часом фондові ринки в Азії продовжують зазнавати великих втрат на тлі потрясінь, викликаних запровадженням Сполученими Штатами значних імпортних мит на товари з усього світу. Після негативних сигналів з Волл-стріт індекс Nikkei, що охоплює 225 компаній, у понеділок зранку, сьомого квітня, впав на провідній біржі Токіо на понад вісім відсотків. Значних втрат у ранкових торгах зафіксовано і на біржах у Китаї, Гонконгу й Австралії.

Пакет мит Трампа ще минулого тижня спричинив обвал на світових фондових ринках. Німецький індекс DAX втратив за тиждень понад вісім відсотків – це його найбільше тижневе падіння з початку російського вторгнення в Україну у лютому 2022 року. В Нью-Йорку індекс Dow Jones четвертого квітня досяг найнижчого рівня з середини 2024 року. Втрати за тиждень перевищили вісім відсотків. Експерти вже встигли назвати падіння на ринках «біржовим землетрусом».