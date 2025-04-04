Конституційний суд Південної Кореї затвердив імпічмент президента Юн Сок Йоля.

Таким чином його остаточно усунуто з посади.

 

 

Через чотири місяці після невдалої спроби президента Південної Кореї Юн Сок Йоля оголосити в країні воєнний стан Конституційний суд ухвалив залишити у силі рішення парламенту про його імпічмент. Про це повідомила інформаційна аґенція Yonhap. Колегія із восьми суддів у ході винесення вердикту заявила, що своїм рішенням президент порушив конституцію, а також принципи верховенства закону та демократії.

 

Для затвердження імпічменту потрібно було отримати голоси щонайменше шести суддів із восьми. Судді одностайно підтримали імпічмент.

 

Рішення Конституційного суду остаточно усуває Юна від влади. Тепер у країні протягом 60 днів мають відбутися позачергові президентські вибори – очікується, що вони пройдуть третього червня.

 

Нагадаємо, що грудні минулого року Юн безуспішно намагався оголосити у країні воєнний стан. Після цього парламент звинуватив його у спробі заколоту й оголосив голові держави імпічмент.

 

Юн Сок Йоля відсторонили від виконання обов'язків, але щоб остаточно усунути його з посади, було необхідне рішення Конституційного суду. Весь цей час Юн формально залишався президентом Південної Кореї.

 

04.04.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Магія скрипкового зізнання
Бартоломей Телев’як
Цей твір належить до скрипкових концертів усіх часів — він звучить абсолютно магічно, адже його Бейла Барток присвятив коханій Стефі Гейєр, яка берегла його до власної смерті, не наважуючись відкрити світові.
04.04.25 | | Штука
Дмитро Стецько: «Дорога довша як життя»
Він тримав конкурентоздатний світовий рівень. Не терпів кон’юнктури, усвідомлював значущість і відповідальність своєї професії. Вважав, що мистецькі твори призначені не лише для споглядання, вони мають нести духовну інформацію.
03.04.25 | | Штука
Війна в об'єктиві польських репортерів
Ці світлини розповідають про трагедію війни та боротьбу українського народу за свою державність і свободу. Твори відомих польських фотокореспондентів, що були опубліковані у провідних світових медіа, є свідоцтвом жахіть, які принесла російська агресія.
02.04.25 | | Штука
Самобутній джаз Івана Падуара
Вікторія Майсун
Повернення бельгійського джазмена Івана Падуара на українську сцену — довгоочікувана подія, що зібрала практично повну залу поціновувачів джазу у Львівській філармонії.
02.04.25 | | Штука
Polish Duck
Чеслав Маркевич
Фраґментарно про «польськість» в Європі: жовта ґумова качка «Made in Poland», Фрідріх Ніцше (Ніцкий), Гійом Аполлінер (Костровицький), Джозеф Конрад (Корженьовський)...
01.04.25 | | Дискурси
Діалог митців поза часом
Олеся Домарадзька
1 – 27 квітня 2025 року львівська артгалерея «Зелена канапа» демонструватиме виставку «Діалог поза часом», укладену із малярських творів св.п. Володимира Стецули та Володимира Луцика.
01.04.25 | | Штука
Квітень в Органному залі
Цього квітня Львівський органний зал приготував для відвідувачів понад 50 подій! Серед найяскравіших – світові прем'єри, симфонічні вечори, концерти при свічках.
01.04.25 | | Штука
Часи переведення стрілок
Юрко ТИМЧУК
Маніпуляції з годинниками і часткове сонячне затемнення пережили, снігопади та інші катаклізми відклали на квітень. Огляд подій минулого тижня в Україні.
31.03.25 | | Україна

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.