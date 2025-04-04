Конституційний суд Південної Кореї затвердив імпічмент президента Юн Сок Йоля.

Таким чином його остаточно усунуто з посади.

Через чотири місяці після невдалої спроби президента Південної Кореї Юн Сок Йоля оголосити в країні воєнний стан Конституційний суд ухвалив залишити у силі рішення парламенту про його імпічмент. Про це повідомила інформаційна аґенція Yonhap. Колегія із восьми суддів у ході винесення вердикту заявила, що своїм рішенням президент порушив конституцію, а також принципи верховенства закону та демократії.

Для затвердження імпічменту потрібно було отримати голоси щонайменше шести суддів із восьми. Судді одностайно підтримали імпічмент.

Рішення Конституційного суду остаточно усуває Юна від влади. Тепер у країні протягом 60 днів мають відбутися позачергові президентські вибори – очікується, що вони пройдуть третього червня.

Нагадаємо, що грудні минулого року Юн безуспішно намагався оголосити у країні воєнний стан. Після цього парламент звинуватив його у спробі заколоту й оголосив голові держави імпічмент.

Юн Сок Йоля відсторонили від виконання обов'язків, але щоб остаточно усунути його з посади, було необхідне рішення Конституційного суду. Весь цей час Юн формально залишався президентом Південної Кореї.