1134-й день війни Росії в Україні. Хроніка

08:20 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:15 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:10 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:05 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 176 бойових зіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 101 авіаудару, зокрема скинув 171 КАБ. Крім цього, здійснив близько 5500 обстрілів, з них 120 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 1844 дрони-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема, в районах населених пунктів Миропільське, Наумівка, Проходи, Угроїди, Краснопілля, Великий Прикіл, Тур’я, Михайлівське та Петрушівка Сумської області; Зелене Поле Донецької області; Запорізьке, Новодарівка, Гуляйполе, Залізничне, Комишуваха Запорізької області. Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Минулої доби на Харківському напрямку відбулося сім боєзіткнень у районах населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше, Кам’янка та Липці. На Куп’янському напрямку за минулу добу відбулося 11 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Піщане, Степова Новоселівка, Нова Кругляківка та Загризове. На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів, намагаючись просунутися вперед у бік Торського, Нового, Мирного, Новомихайлівки та Зеленої Долини. На Сіверському напрямку ворог атакував у районах Білогорівки, Івано-Дар’ївки, і у бік Верхньокам’янського та Серебрянки. Загалом минулої доби відбулося 15 боєзіткнень. На Краматорському напрямку Сили оборони відбили три ворожі штурми у районах населених пунктів Часів Яр, Курдюмівка та у бік Предтечиного. На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак у районах населених пунктів Леонідівка, Дачне, Щербинівка, Торецьк та у бік Диліївки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 64 атаки агресора в районах населених пунктів Калинове, Тарасівка, Березівка, Зелене, Котлине, Олександропіль, Срібне, Водяне Друге, Єлизаветівка, Лисівка, Удачне, Новоолександрівка, Андріївка, а також у бік Богданівки, Новосергіївки, Романівки та Покровська. На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили вісім ворожих штурмів у районах населених пунктів Костянтинопіль та Розлив. Противник п’ять разів атакував позиції наших захисників поблизу Привільного та у бік Новополя на Гуляйпільському напрямку. На Оріхівському напрямку у бік Новоданилівки та Степового загарбники здійснили п’ять марних атак на позиції наших захисників. Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог чотири рази без успіху атакував наших оборонців. На Курському напрямку минулої доби відбулося 18 боєзіткнень. Ворог завдав 265 артилерійських обстрілів, з них два — із реактивних систем залпового вогню; здійснив 27 авіаційних ударів, скинувши 41 керовану авіаційну бомбу. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, а також активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1410 осіб. Також українські воїни знешкодили десять танків, 24 бойові броньовані машини, 24 артилерійські системи, 43 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 41 одиницю автомобільної техніки окупантів.

08:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

307,7% танків (з них 2,3% за минулий тиждень),

126,2% бойових броньованих машин (з них 10,0% за минулий тиждень),

830,1% артилерійських систем (з них 10,1% за минулий тиждень),

120,9% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

79,9% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

07:55 Німеччина підтримає Україну в 2025 році на 7 мільярдів євро, повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з міністеркою закордонних справ ФРН Анналеною Бербок

07:50 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні два російські кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

07:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• За повідомленнями, на тлі триваючих переговорів щодо деталей угоди про припинення вогню стосовно ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури російські війська продовжують обстрілювати українську енергетичну інфраструктуру, що вказує на те, що Росія може використовувати розпливчастість і нечіткість умов припинення вогню для нанесення ударів по українській енергетичній інфраструктурі артилерією меншої дальності, а не крилатими ракетами більшої дальності чи безпілотниками.

• Російські високопосадовці продовжують повторювати російську вимогу про усунення «першопричин» війни в Україні як передумову мирної угоди - посилання на початкові військові вимоги Росії, які прямо суперечать меті президента США Дональда Трампа досягти тривалого миру в Україні.

• Російські війська розширюють свій плацдарм на північний схід від Лиману в рамках взаємопідсилюючих зусиль, спрямованих на створення умов для захоплення Борової та Лиману в найближчі місяці, а також для захоплення решти одного відсотка Луганської області, що перебуває під контролем України, і досягнення давньої мети Росії - захоплення всієї Луганської області.

• Президент Росії Путін 1 квітня підписав указ про підвищення зарплат російським губернаторам з січня 2026 року, прирівнявши їх до зарплат віце-прем'єр-міністрів Росії.