1133-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:20 Розвідувальна спільнота країн НАТО дійшла висновку, що Росія є довгостроковою військовою загрозою для Альянсу, а отже, і для всієї північноатлантичної безпеки, включаючи США, розповів міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс. Росія десятиріччями готувалася до протистояння з НАТО, і ця тенденція не змінилася: "Тепер ми можемо оцінити, що їхні військові сили використовуються і для політичних цілей. Ці політичні цілі очевидні. Путін вже декілька разів їх називав". Зокрема Кремль прагне витіснити США з Європи, підірвати інфраструктуру Альянсу та не допустити процвітання країн Балтії:

"Немає ілюзії про їхній намір. Які історії вони не розповідали б про співпрацю, їм ніхто не потрібен. Їм потрібні території, вони хочуть підкоряти сусідів. От з ким ми маємо справу. Тому зараз наш обов'язок переконати європейських партнерів інвестувати в оборону більше і відбудовувати наші сильні сторони, щоб ми були ефективні проти росіян".

12:25 За останній рік серед українців зріс оптимізм щодо підтримки Заходу у війні з Росією, 62% вірять у продовження серйозної допомоги, але тільки Європи, а не США. свідчать дані опитування КМІС. В березні 2025 року тільки 31% українців вважають, що Захід втомлюється від України, його підтримка слабне, він хоче натиснути, щоб Україна пішла на постуки Росії.

12:05 Колишньому головнокомандувачу ЗСУ, а зараз послу в Лондоні Валерію Залужному довіряють 62% українців, не довіряють 29,7% опитаних, свідчать дані опитування центру Socis.

Президенту Україну Володимиру Зеленському довіряють 50,5%, не довіряють – 42,8%.

Керівнику Головного управління розвідки Міноборони Кирилу Буданову довіряють 46,2% респондентів, не довіряють 38,8%.

11:35 Міністри закордонних справ Німеччини, Франції, Італії, Польщі, Іспанії та Великої Британії, а також верховна представниця Євроунії з міжнародної і безпекової політики Кая Каллас на зустрічі у Мадриді 31 березня домовилися й надалі чинити «тиск на Росію», у тому числі за допомогою нових санкцій. Зустріч була присвячена третій річниці звільнення Бучі від російських окупантів.

11:00 Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам, повідомили в Укренерго. Сьогодні станом на 9:30 його рівень був на 1,7% нижчим, ніж в цей час вчора.

10:40 Українське законодавство забороняє балотуватися в президенти або депутати особам, які тривалий час перебували за кордоном, заявив голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко: «Станом на зараз особи, які виїхали, не можуть балотуватися ні на президентських, ні на парламентських виборах. Тому що відповідно до Конституції та Виборчого кодексу вимагається факт постійного проживання на території України протягом останніх 5 чи 10 років залежно від виду виборів». Винятки можливі у разі виїзду на навчання, лікування чи у відрядження.

Відповідаючи на запитання, чи зможуть, наприклад, ексрадник ОП Олексій Арестович та ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний піти на вибори, Діденко зазначив: «Відійдімо від прізвищ».

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

307,4% танків (з них 2,2% за минулий тиждень),

126,0% бойових броньованих машин (з них 10,0% за минулий тиждень),

829,3% артилерійських систем (з них 11,2% за минулий тиждень),

120,9% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

79,9% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

09:40 Вночі (близько 21:00) росіяни завдали удару двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із літаків тактичної авіації на Запорізькому напрямку. Обидві ракети збиті протиповітряною обороною.

Цієї ночі Росія не запускала по території України безпілотники типу "Шахед", що сталося вперше після 12 грудня.

За минулі сім днів було збито 403 із 780 запущених по Україні БПЛА, ще 274 локаційно втрачені (упали чи повернулися в Росію) (разом – 87%); 103 БПЛА ліквідувати не вдалося.

09:30 Публічні розбіжності між США та Європою насправді зіграли на користь трансатлантичним відносинам, вважає європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс, зазначивши:

" Мені здається, що в Америці настає певне протверезіння, і початковий ентузіазм перейде в більш глибоке розуміння реальності. Ми також бачимо реакцію ринків, не завжди прихильну до нової адміністрації, а також те, що деякі диктатори просто висміювали Трампа – я маю на увазі, наприклад, Путіна. Це протверезить розуміння того, що не скрізь можна досягти бажаних результатів такою бравадою, як «ми відразу домовимось, запропонуємо Путіну хороші відносини, і на цьому все закінчиться». З іншого боку, я думаю, що в Сполучених Штатах має бути більше розуміння того, що умиротворення диктаторів зазвичай закінчується погано, на користь диктаторів. Відчуваючи слабкість Заходу, вони стають лише агресивнішими та нахабнішими."

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 216 бойових зіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 99 авіаційних ударів, залучив три ракети та скинув 169 КАБ. Крім цього, здійснив понад 5200 обстрілів, з них 124 — із реактивних систем залпового вогню, та застосував для ударів 2223 дрони-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Петрушівка, Степок, Великий Прикіл, Михайлівське, Проходи, Наумівка, Краснопілля, Об’єднане, Угроїди, Гнилиця, Велика Писарівка, Тур’я Сумської області; Козача Лопань Харківської області; Покровськ, Удачне, Зоря, Райполе, Запоріжжя, Багатир, Одрадне, Веселе, Зелене Поле, Стара Миколаївка, Олександропіль, Нова Полтавка та Новоукраїнка Донецької області; Новопідгорне, Великомихайлівка Дніпропетровської області; Темирівка, Малокатеринівка Запорізької області; Херсон Херсонської області. За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу та ще один інший важливий об’єкт російських загарбників. На Харківському напрямку наші війська зупинили сім атак противника в районі Вовчанська. На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в бік Піщаного, Нової Кругляківки, Петропавлівки та неподалік Загризового, Степової Новоселівки. На Лиманському напрямку ворог атакував 26 разів. Намагався просунутися вперед поблизу Надії, Діброви, Колодязів, в напрямках Нового, Серебрянки, Торського, Зеленої Долини і Новомихайлівки. На Сіверському напрямку ворог тричі атакував позиції наших захисників поблизу Івано-Дар’ївки та Білогорівки. На Краматорському напрямку зафіксовано сім боєзіткнень в районі Часового Яру та в напрямку Предтечиного. На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак в районах Торецька та Щербинівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 79 наступальних дій агресора у районах населених пунктів Пантелеймонівка, Олександропіль, Єлизаветівка, Лисівка, Калинове, Удачне, Зелене, Шевченко, Котлине, Сергіївка, Новосергіївка, Новоолександрівка, Успенівка, Срібне, Котлярівка, Богданівка, Андріївка, Олексіївка та в напрямках Троїцького та Горіхового. На Новопавлівському напрямку Сили оборони зупинили 12 атак позицій наших військ поблизу Костянтинополя, Бурлацького, Дніпроенергії та в напрямку Розливу. На Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили десять атак поблизу Новосілки, Привільного та в напрямку Вільного Поля і Новополя. На Оріхівському напрямку ворог дев’ять разів атакував позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Малі Щербаки, Лобкове, Щербаки, Кам’янське та Новоданилівка. На Придніпровському напрямку агресор проводив одну наступальну дію, успіху не мав. В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу зупинили 27 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 37 авіаційних ударів із застосуванням 36 керованих бомб, а також здійснив 266 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема вісім - із реактивних систем залпового вогню. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1540 осіб. Також українські воїни знешкодили 9 танків, 37 бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем, 46 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 2 ракети та 53 автомобілі окупантів.

08:05 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні два російські кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент США Дональд Трамп заявив 30 березня, що існує невизначений «психологічний дедлайн» для того, щоб Росія погодилася на загальне припинення вогню, на тлі постійних зусиль Росії блокувати тимчасове припинення вогню в Чорному морі, щоб зупинити зусилля, спрямовані на загальне припинення вогню і отримати додаткові поступки від Заходу.

• Російські посадовці продовжують намагатися підірвати запропоновану американо-українську угоду про видобуток корисних копалин, просуваючи потенційні американо-російські проекти з видобутку рідкоземельних металів.

• Кремль продовжує зусилля, спрямовані на те, щоб посіяти розкол між Сполученими Штатами та Європою.

• Європейські союзники України продовжують надавати фінансову та військову допомогу Україні.

• За повідомленнями, Росія намагається відновити ті нечисленні танки, що залишилися в її арсеналах.