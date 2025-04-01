Провідні європейські країни заявили про готовність продовжувати тиск на Росію.

Вони закликали Кремль погодитися на безумовне пермиря, як це зробила Україна.

 

 

Міністри закордонних справ Німеччини, Франції, Італії, Польщі, Іспанії та Великої Британії, а також верховна представниця Євроунії з міжнародної і безпекової політики Кая Каллас на зустрічі у Мадриді в понеділок, 31 березня, домовилися й надалі чинити «тиск на Росію», у тому числі за допомогою нових санкцій. Про це повідомила іспанська газета El Pais. Зустріч була присвячена третій річниці звільнення Бучі від російських окупантів.

 

У спільній заяві учасники зустрічі закликали Росію «припинити свою тактику зволікань і негайно погодитися на безумовне припинення вогню на рівних умовах і в повному обсязі», щоб покласти край війні, яка почалася з вторгненням Росії в Україну більше трьох років тому.

 

«Через три дні після річниці різанини в Бучі ми знову заявляємо про нашу непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а також всеосяжного, справедливого та тривалого миру на основі принципів Статуту ООН та міжнародного права… Україна продемонструвала свою тверду відданість миру, погодившись на повне припинення вогню без попередніх умов. Проте аґресія Росії проти України не припиняється. Замість того, щоб нав’язувати нові умови та продовжувати атаки на українські міста та інфраструктуру, що спричиняє все більше жертв, Росія тепер має продемонструвати, що серйозно налаштована на припинення війни. Ми закликаємо Росію припинити свою тактику зволікання та відповісти взаємністю, погодившись, як це зробила Україна, на негайне беззастережне припинення вогню на рівних умовах і повністю його впровадивши. Ми повинні бачити поступ у чітких часових рамках», – йдеться в мадридській заяві.

 

Шість країн-учасниць також заявили, що готові й надалі «зміцнювати Україну за допомогою значної короткострокової та довгострокової військової підтримки». «Ми також готові чинити подальший тиск на Росію, використовуючи всі доступні інструменти, включно з ухваленням нових санкцій, щоб завадити їй вести аґресивну війну та забезпечити для України найкращу з можливих позицій для забезпечення справедливого та міцного миру. Мир має бути справедливим, і аґресія Росії не може закінчитися нагородою аґресору», – йдеться у заяві.

 

Німеччина, Іспанія, Франція, Італія, Польща та Велика Британія також заявили, що не ухвалять жодних угод, «які обмежують військову та оборонну промисловість України або військову присутність країн-партнерів в Україні».

01.04.2025

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