Марін Ле Пен позбавили права балотуватися у президенти Франції.

Суд визнав її винною у привласненні коштів Європейської Унії.

Суд Парижа (Le Tribunal de Paris) у понеділок, 31 березня, визнав лідерку ультраправої партії «Національне об'єднання» Марін Ле Пен винною у привласненні коштів Європейської Унії. Про це повідомила газета Le Monde. Окрім того, винними визнано вісьмох депутатів Європарламенту від цієї партії, а також 12 парламентських помічників. Сумарні збитки оцінені майже в сім мільйонів євро.

Суддя Бенедикт де Пертюї (Bénédicte de Perthuis) також вирішив, що через цей вирок пані Ле Пен, а також всі засуджені особи не зможуть певний час балотуватися на виборах. «Всі обвинувачені у цій справі засуджені до неможливості бути обраними до органів влади. Терміни буде визначено індивідуально», – зазначив суддя.

Проте наразі незрозуміло, протягом якого часу ця заборона залишатиметься чинною. Прокурори вимагали, щоб заборона на участь у виборах діяла протягом п'яти років. Якщо ця вимога буде задоволена, то Марін Ле Пен не зможе взяти участі у виборах президента Франції 2027 року, де вона вважалася одним із найімовірніших претендентів на перемогу.

Згідно з обвинуваченням, люди, влаштовані на посади помічників депутатів Європарламенту від «Національного об'єднання» у період з 2004 до 2016 року, насправді не працювали за призначенням. Їхнє працевлаштування виявилося фіктивним. Як стверджує французька прокуратура, Марін Ле Пен розширила «систему», створену ще її батьком Жаном-Марі Ле Пеном, щоб використати виплачувані зарплати фіктивних помічників депутатів для покращення плачевної фінансової ситуації своєї партії.