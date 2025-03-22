Ексміністра оборони Польщі звинувачують у розкритті державної таємниці.

Йдеться про плани оборони Польщі під час евентуальної російської інвазії.

 

 

Окружна прокуратура Варшави висунула звинувачення колишньому міністру національної оборони Польщі, а нині депутатові від опозиційної партії «Право і справедливість» Маріушові Блащаку (Mariusz Błaszczak) в перевищенні службових повноважень. Про це повідомило польське видання wPolityce. Ексміністрові закидають розсекречення частини плану оборони Польщі від Росії у 2023 році. Шостого березня Блащак був позбавлений депутатської недоторканності.

 

Перед парламентськими виборами 2023 року Блащак, який на той момент був міністром оборони, розсекретив фрагменти документа під назвою Warta-00101. Відтак громадськість дізналася, що у разі російського вторгнення на одному з етапів план оборони передбачав відступ польської армії на лівий, західний, берег Вісли.

 

«Прокуратура звинувачує депутата Маріуша Блащака у перевищенні повноважень у липні 2023 року. Він видав постанову про зняття грифу секретності з дуже чутливих документів, оперативних документів стратегічного рівня», – повідомив журналістам генпрокурор Польщі Марцін Максян (Marcin Maksjan).

 

На думку прокуратури, рішення про зняття грифу таємності з плану оборони було незаконним. До документів такого рівня мають доступ лише кілька людей у ​​державі. Звинувачення стверджує, що його розсекретити можна було лише з дозволу генерального штабу.

 

На той час план зберігався у штабному архіві Військово-історичного бюро. Захист Блащака стверджує, що документ уже не був секретним, оскільки був списаний до архіву.

 

Сам Блащак провину заперечує. «Звісно, ​​я не визнаю себе винним, тому що в моїх діях немає провини. Я мав право, але й зобов’язання розсекретити архівні матеріали.  Якби мені знову довелося ухвалювати таке рішення, я б зробив це з цілковитою впевненістю», – заявив ексголова міноборони журналістам після понад чотирьох годин допиту в прокуратурі.

 

Блащак теж заявив про політичне переслідування з боку уряду Дональда Туска. «Будь-який режим колись впаде. Режим Туска теж», – заявив він.

 

22.03.2025

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