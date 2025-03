ПЕН включив книжку Юрія Винничука в перелік ста рекомендованих іноземцям книг про Україну.

ПЕН у партнерстві з "Сенсором" презентував список рекомендованих іноземцям ста книг з України або про Україну, які видані англійською, німецькою чи французькою мовами після 1991 року, кожна з них у свій спосіб репрезентує українську ідентичність і допоможе зрозуміти, за що ми боремося.

В жанрі документальної прози (нонфікшн) 20 книг з історії, 23 – з культури, серед художньої літератури 29 прозових книг, 11 поетичних і 17 дитячих.

Серед авторів Юрій Андрухович та Оксана Забужко (по 4 книжки), Вахтанґ Кіпіані та Сергій Жадан (3 книжки), Сергій Плохій, Софія Андрухович, Тімоті Снайдер, Олександр Михед, Станіслав Асєєв, Аліса Ложкіна (по дві книги), а також Тарас Прохасько, Василь Махно, Оля Гнатюк, Андрій Содомора, Оксана Кісь, Юрій Винничук, Андрій Любка, Йоханан Петровський-Штерн, Енн Епплбом, Андрій Портнов, Михайло Винницький, Тамара Гундорова, Леонід Ушкалов, Ярослав Грицак, Артем Чех, Наталка Сняданко, Марія Матіос, Любко Дереш, Юрій Тарнавський, Юрко Іздрик, Галина Крук, Остап Сливинський, Маріанна Кіяновська, Галина Вдовиченко та інші.

НОНФІКШН

Історія та політика

1. "Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до незалежності", Сергій Плохій | The Gates of Europe: A History of Ukraine, Serhii Plokhy (ENG, DE, FR)

2. "Я змішаю твою кров із вугіллям. Зрозуміти український Схід", Олександр Михед | I Will Mix Your Blood with Coal: Snapshots from the East of Ukraine, Oleksandr Mykhed (ENG, DE)

3. "Червоний голод: війна Сталіна проти України", Енн Епплбом | Red Famine: Stalin's War on Ukraine, Anne Applebaum (ENG, DE, FR)

4. "Українки в ГУЛАГу: Вижити значить перемогти", Оксана Кісь | Survival as Victory: Ukrainian Women in the Gulag, Oksana Kis (ENG)

5. "Криваві землі. Європа між Гітлером та Сталіним", Тімоті Снайдер | Bloodlands: Europe between Hitler and Stalin, Timothy Snyder (ENG, DE)

6. "Друга світова. Непридумані історії. (Не) наша, жива, інша", Вахтанг Кіпіані | World War II, Uncontrived and Unredacted: Testimonies from Ukraine, Vakhtang Kipiani (ENG, DE)

7. Jews and Ukrainians: A Millennium of Co-Existence, Paul Robert Magocsi, Yohanan Petrovsky-Shtern (ENG)

8. "Чорна земля. Голокост як історія і застереження", Тімоті Снайдер | Black Earth: The Holocaust as History and Warning, Timothy Snyder (ENG, DE)

9. "Польща та Україна: переплетена історія, асиметрична пам'ять", Андрій Портнов | Poland and Ukraine. Entangled Histories, Asymmetric Memories, Andrii Portnov (ENG)

10. "Відвага і страх", Оля Гнатюк | Courage and Fear, Ola Hnatiuk (ENG)

11. The Conflict in Ukraine: What Everyone Needs to Know, Serhy Yekelchyk (ENG)

12. The Ukrainian Night: An Intimate History of Revolution, Marci Shore (ENG)

13. "Світлий Шлях: історія одного концтабору", Станіслав Асєєв | The Torture Camp on Paradise Street, Stanislav Aseyev (ENG, DE)

14. "В ізоляції. Есеї про Донбас", Станіслав Асєєв | In Isolation: Dispatches from Occupied Donbas, Stanislav Aseyev (ENG, DE)

15. "Хроніка одного голодування. 4 з половиною кроки", Олег Сенцов | Diary of a Hunger Striker and Four and a Half Steps, Oleh Sentsov (ENG, DE)

16. The Russo-Ukrainian War, Serhii Plokhy (ENG)

17. "Загублений острів. Книга репортажів з окупованого Криму", Наталя Гуменюк | The Lost Island: Tales from the Occupied Crimea, Nataliya Gumenyuk (DE)

18. The Crimea Question: Identity, Transition, and Conflict, Gwendolyn Sasse (ENG)

19. "Український Майдан, російська війна. Хроніка та аналіз Революції Гідності", Михайло Винницький | Ukraine's Maidan, Russia's War: A Chronicle and Analysis of the Revolution of Dignity, Mychailo Wynnyckyj (ENG)

20. "Український менталітет: ілюзії-міфи-реальність", Олександр Стражний | The Ukrainian Mentality, Alexander Strashny (ENG)

Культура

21. "Наші інші. Історії українського різноманіття", Олеся Яремчук | Our Others: Stories of Ukrainian Diversity, Olesya Yaremchuk (ENG, DE)

22. The Price of Our Freedom: Essays, Yuri Andrukhovych (DE)

23. Ukraine in Histories and Stories: Essays by Ukrainian Intellectuals (ENG)

24. The Authentic Ukrainian Kitchen: Recipes from a Native Chef, Yevhen Klopotenko (ENG)

25. "Україна. Їжа та історія", Олена Брайченко, Марина Гримич | Ukraine. Food and History, Olena Braichenko, Maryna Hrymych (ENG, FR)

26. "Василь Стус: життя як творчість", Дмитро Стус | Vasyl Stus: Life in Creativity, Dmytro Stus (ENG)

27. "Дисиденти: Чути правду", Вахтанґ Кіпіані | Ukrainian Dissidents Under Soviet Power, Vakhtang Kipiani (DE)

28. "Країна жіночого роду", Вахтанґ Кіпіані | A Land of the Female Sex: Ukrainian Women's Fates in the 20th and 21st Centuries, Vakhtang Kipiani (DE)

29. "Післячорнобильська бібліотека. Український літературний постмодернізм", Тамара Гундорова | The Post-Chornobyl Library: Ukrainian Postmodernism of the 1990s, Tamara Hundorova (ENG)

30. "Ловитва невловного птаха. Життя Григорія Сковороди", Леонід Ушкалов | Catching an Elusive Bird: The Life of Hryhorii Skovoroda, Leonid Ushkalov (ENG)

31. A Ukrainian Christmas, Yaroslav Hrytsak, Nadiyka Gerbish (ENG, DE)

32. "Перманентна революція: Мистецтво України ХХ – поч. ХХІ ст.", Аліса Ложкіна | Permanent Revolution: Art in Ukraine, the 20th to the Early 21st Century, Alisa Lozhkina (ENG, FR)

33. Treasures of Ukraine: A Nation's Cultural Heritage (ENG)

34. The Art of Ukraine, Alisa Lozhkina (ENG)

35. Ukraine Rising: Contemporary Creative Culture from Ukraine (ENG)

36. The Beauty of Ukraine: Landscape Photography, Lucia Bondar, Yevhen Samuchenko (ENG)

37. "Ікони на ящиках з-під набоїв", Софія Атлантова, Олександр Клименко | Icons on Ammo Boxes, Sonya Atlantova, Oleksandr Klymenko (ENG)

38. "Точка нуль", Артем Чех | Absolute Zero, Artem Chekh (ENG, DE)

39. "Позивний для Йова. Хроніки вторгнення", Олександр Михед | The Language of War, Oleksandr Mykhed (ENG)

40. "Смерть солдата. Історія, розказана його сестрою", Олеся Хромейчук | The Death of a Soldier Told by His Sister, Olesya Khromeychuk (ENG)

41. Behind Blue Eyes (ENG)

42. Stories from Ukraine (ENG)

43. We Who Have Changed, Daria Badior, Anastasiia Platonova (ENG, DE)

ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА.

Проза

44. "Польові дослідження з українського сексу", Оксана Забужко | Fieldwork in Ukrainian Sex, Oksana Zabuzhko (ENG, DE, FR)

45. "Музей покинутих секретів", Оксана Забужко | The Museum of Abandoned Secrets, Oksana Zabuzhko (ENG, DE)

46. "Сестро, сестро", Оксана Забужко | Oh Sister, My Sister, Oksana Zabuzhko (ENG, DE)

47. "Інтернат", Сергій Жадан | The Orphanage, Serhiy Zhadan (ENG, DE)

48. "Ворошиловград", Сергій Жадан | Voroshilovgrad, Serhiy Zhadan (ENG, DE)

49. "Непрості", Тарас Прохасько | Earth Gods: Writings from Before the War, Taras Prokhasko (ENG)

50. "Московіада", Юрій Андрухович | The Moscoviad, Yuri Andrukhovych (ENG, DE, FR)

51. "Рекреації", Юрій Андрухович | Recreations, Yuri Andrukhovych (ENG, DE)

52. "Лексикон інтимних міст", Юрій Андрухович | Lexicon of Intimate Cities, Yuri Andrukhovych (DE)

53. "Карбід", Андрій Любка | Carbide, Andriy Lyubka (ENG)

54. "Дім у Бейтінґ Голлов", Василь Махно | The House in Baiting Hollow, Vasyl Makhno (DE)

55. "Фелікс Австрія", Софія Андрухович | Felix Austria, Sofia Andrukhovych (ENG, DE, FR)

56. "Амадока", Софія Андрухович | Amadoka, Sofia Andrukhovych (DE)

57. "Смерть лева Сесіла мала сенс", Олена Стяжкіна | Cecil the Lion Had to Die, Olena Stiazhkina (ENG, DE)

58. "Сльози і усміх речей", Андрій Содомора | The Tears and Smiles of Things: Stories, Sketches, Meditations, Andriy Sodomora (ENG)

59. "Мондеґрін. Пісні про смерть і любов", Володимир Рафєєнко | Mondegreen: Songs about Death and Love, Volodymyr Rafeyenko (ENG)

60. "Що сказано", Аскольд Мельничук | What Is Told, Askold Melnyczuk (ENG)

61. "Оформляндія", Маркіян Камиш | Stalking the Atomic City, Markiyan Kamysh (ENG)

62. "Забуття", Таня Малярчук | Oblivion, Tania Malarczuk (DE)

63. "Казки мого бомбосховища", Олексій Чупа | Fairy-Tales of My Bomb-Shelter, Oleksii Chupa (DE)

64. Nouvelles d'Ukraine (FR)

65. "Нічний репортер", Юрій Винничук | The Night Reporter: A 1938 Lviv Murder Mystery, Yuri Vynnychuk (ENG)

66. "Предтеча (Григорій Сковорода)", Василь Шевчук | Precursor: A Novel about Ukrainian Philosopher Hryhoriy Skovoroda, Vasyl Shevchuk (ENG)

67. "Колекція пристрастей, або Пригоди молодої українки", Наталка Сняданко | Collection of Passions, Natalka Sniadanko (DE)

68. "Теплі полярні ночі", Юрій Тарнавський | Warm Arctic Nights, Yuri Tarnavsky (ENG)

69. "Солодка Даруся", Марія Матіос | Sweet Darusya: A Tale Of Two Villages, Maria Matios (ENG, FR, DE)

70. "Культ", Любко Дереш | Cult, Lyubko Deresh (FR, DE)

71. "Воццек & воццекургія", Юрко Іздрик | Wozzeck, Yuri Izdryk (ENG)

72. Contemporary Ukrainian Prose and Poetry (ENG)

Поезія

73. What We Live For, What We Die For: Selected Poems, Serhiy Zhadan (ENG)

74. A Crash Course in Molotov Cocktails, Halyna Kruk (ENG)

75. A Ukrainian Dictionary of War (ENG)

76. Selected Poems, Oksana Zabuzhko (ENG)

77. "Зимовий король", Остап Сливинський | Winter King, Ostap Slyvynsky (ENG)

78. Words for War: New Poems from Ukraine (ENG)

79. "Бог свободи", Юлія Мусаковська | The God of Freedom, Yuliya Musakovska (ENG)

80. "Ніхто нас тут не знає, і ми нікого", Катерина Калитко | Nobody Knows Us Here & We Don’t Know Anyone, Kateryna Kalytko (ENG)

81. Hommage à l'Ukraine (FR)

82. Ukraine : 24 poètes pour un pays (FR)

83. "Бабин Яр. Голосами", Маріанна Кіяновська | The Voices of Babyn Yar, Marianna Kiyanovska (ENG, DE)

ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА

84. "Книга-мандрівка. Україна" | Travelbook. Ukraine (ENG, DE, FR)

85. "Війна, що змінила Рондо", Романа Романишин, Андрій Лесів | How War Changed Rondo, Romana Romanyshyn, Andriy Lesiv (ENG, DE, FR)

86. My Dearest Dido: The Holodomor Story, Marion Mutala (ENG)

87. "Майя та її мами", Лариса Денисенко | Maya and Her Friends: A Story About Tolerance and Acceptance to Support the Children of Ukraine, Larysa Denysenko (ENG)

88. "Зірки та макові зернята", Романа Романишин, Андрій Лесів | Stars & Poppy Seeds, Romana Romanyshyn, Andriy Lesiv (ENG)

89. Our World: Ukraine, Kateryna Yehorushkina (ENG)

90. A Cool History of Ukraine: From Dinosaurs till Now, Inna Kovalyshena (ENG)

91. "Листи на війну. Діти пишуть солдатам", Letters on the War: Children Write to Soldiers (ENG)

92. "Історії хоробриків із Горішкових Плавнів", Катерина Єгорушкіна | Fearless Stories, Kateryna Yegorushkina (ENG)

93. "Жовтий метелик", Олександр Шатохін | Yellow Butterfly: A story from Ukraine, Oleksandr Shatokhin (ENG)

94. Unconquered. The Big Book Of Bravery (ENG)

95. "36 і 6 котів", Галина Вдовиченко | 36 and 6 Cats, Halyna Vdovychenko (DE)

96. "Велике місто, маленький зайчик, або Мед для мами", Іван Малкович | A Small Bunny in the Big City or Honey for Mommy, Ivan Malkovych (ENG)

97. "Морськосвинський детектив", Іван Андрусяк | Guinea Pig Investigates, Ivan Andrusiak (ENG)

98. "Чудове чудовисько", Сашко Дерманський | Marvelous Monster, Sashko Dermanskyi (ENG)

99. "Шапочка і кит", Катерина Бабкіна | Cappy and the Whale, Kateryna Babkina (ENG)

100. "Зубр шукає гніздо", Оксана Була | The Bison Is Looking For a Nest, Oksana Bula (FR, DE)