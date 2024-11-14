У Львові започатковують стипендіальну програму імені Вікторії Амеліної.

INDEX у партнерстві з Українським ПЕН започатковує Стипендійну програму імені Вікторії Амеліної для письменниць і письменників з України та з-за кордону. Програма відбуватиметься в рідному місті Вікторії Амеліної Львові – аби вшанувати пам'ять і продовжити її місію.





Вікторія Амеліна була українською письменницею та засновницею Нью-Йоркського літературного фестивалю в селищі Нью-Йорк на сході України. Після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Вікторія Амеліна стала розслідувачкою воєнних злочинів і почала документувати наслідки російського вторгнення у складі команди Truth Hounds. Під час адвокаційних поїздок світом надихала аудиторії від Колумбії до Албанії, Німеччини, Франції, Латвії, Норвегії, Польщі та Великої Британії своєю боротьбою за справедливість. Робота Вікторії Амеліної з документування воєнних злочинів була використана в її потужній міжнародній адвокаційній діяльності й під час створення документальної книги "Looking at Women Looking at War: A War and Justice Diary" (вийде у лютому 2025 року в Macmillan і HarperCollins; робота була підтримана грантом Documenting Ukraine Інституту гуманітарних наук у Відні (IWM)) та збірки поезій "Свідчення" (2024). Обидві книги видані посмертно. 27 червня 2023 року Вікторію Амеліну було поранено під час російського ракетного удару по Краматорську. Вона померла від травм 1 липня 2023 року.

У 2025 році INDEX запросить до Львова двох письменників, які працюють у напрямку креативного письма, на тримісячний термін.

У квітні-червні INDEX прийматиме українських письменницю чи письменника. У липні-вересні програма залучить письменницю чи письменника з-за кордону. Відображаючи важливість міжнародної взаємодії для Вікторії Амеліної, INDEX проведе спільний захід для стипендіатів з України та з-за кордону у Львові наприкінці вересня 2025 року.

Подати заявку можуть письменниці та письменники, які зацікавлені у темі прав людини та прагнуть досліджувати причини й наслідки війни Росії проти України. Письменники повинні мати хоча б одну опубліковану книгу.

Аби подати заявку, кандидат(к)ам необхідно надати коротке резюме; одну сторінку з описом проєкту, над яким вони працюватимуть під час стипендії; один опублікований текст (розділ книги, есе, добірку поезій). Рішення журі ґрунтуватиметься на основі літературної цінності та міжкультурної чутливості роботи кандидатів.

Форма заявки для українських письменників доступна за посиланням.

Форма заявки для закордонних письменників доступна за посиланням.

Кінцевий термін подачі заявок: 1 січня 2025 року.

Оголошення результатів відбору: 11–13 лютого 2025 року.