У Львові започатковують стипендіальну програму імені Вікторії Амеліної.

INDEX у партнерстві з Українським ПЕН започатковує Стипендійну програму імені Вікторії Амеліної для письменниць і письменників з України та з-за кордону. Програма відбуватиметься в рідному місті Вікторії Амеліної Львові – аби вшанувати пам'ять і продовжити її місію.





Вікторія Амеліна була українською письменницею та засновницею Нью-Йоркського літературного фестивалю в селищі Нью-Йорк на сході України. Після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Вікторія Амеліна стала розслідувачкою воєнних злочинів і почала документувати наслідки російського вторгнення у складі команди Truth Hounds. Під час адвокаційних поїздок світом надихала аудиторії від Колумбії до Албанії, Німеччини, Франції, Латвії, Норвегії, Польщі та Великої Британії своєю боротьбою за справедливість.

Робота Вікторії Амеліної з документування воєнних злочинів була використана в її потужній міжнародній адвокаційній діяльності й під час створення документальної книги "Looking at Women Looking at War: A War and Justice Diary" (вийде у лютому 2025 року в Macmillan і HarperCollins; робота була підтримана грантом Documenting Ukraine Інституту гуманітарних наук у Відні (IWM)) та збірки поезій "Свідчення" (2024). Обидві книги видані посмертно.

27 червня 2023 року Вікторію Амеліну було поранено під час російського ракетного удару по Краматорську. Вона померла від травм 1 липня 2023 року.