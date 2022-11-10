Президентом Українського ПЕН-клубу обрали Володимира Єрмоленка.

 

Президентом Українського осередку Міжнародного ПЕН-клубу обрали філософа, письменника і журналіста Володимира Єрмоленка.

 

 

Таке рішення прийняли загальні збори осередку. Віцепрезидентами стали журналістка, телеведуча Мирослава Барчук та поет, перекладач Остап Сливинський.

 

До виконавчої ради ввійшли Алім Алієв, Мирослава Барчук, Лариса Денисенко, Ігор Козловський, Ірина Славінська, Остап Сливинський, Марко-Роберт Стех та Артем Чапай. До того ж, Оля Гнатюк стала радницею новообраного президента.

 

Згідно зі статутом організації, президент та члени виконавчої ради виконують свої обов'язки протягом дворічного терміну. Згодом президента можуть переобрати іще на один дворічний термін.

 

Виконавчою директоркою Українського ПЕН із 2018 року є журналістка та культурна менеджерка Тетяна Терен.

 

Володимир Єрмоленко – український філософ, письменник і журналіст, доктор політичних студій. Старший викладач Національного університету "Києво-Могилянська академія", експерт ГО "Інтерньюз-Україна", головний редактор UkraineWorld. Автор численних статей про Україну, Європу та світові процеси в українських та іноземних медіа. Автор книжок "Оповідач і філософ: Вальтер Беньямін та його час" (2011), "Далекі близькі. Есеї з філософії та літератури" (2015), "Ловець океану. Історія Одіссея" (2017), "Плинні ідеології. Ідеї та політика в Європі ХІХ–ХХ століть" (2018). Лауреат Премії імені Юрія Шевельова (2018) та Премії імені Петра Могили (2021).

 

До Володимира Єрмоленка Український ПЕН очолювали Андрій Курков (2018-2022), Микола Рябчук (2014-2018), Мирослав Маринович (2010-2014), Євген Сверстюк (1993-2010) та Микола Вінграновський (1989-1993).

 

10.11.2022

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