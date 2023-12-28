Український ПЕН вибрав 179 найкращих книг 2023 року.

Вже шостий рік наприкінці грудня український ПЕН оприлюднює список видань, котрі стали читацькими відкриттями його членів протягом року. Традиційно до переліку входять прозові й поетичні новинки, переклади, нонфікшн, твори для дітей, мистецькі видання і гуманітаристика. Цього року в списку 179 книжок:







ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА

Українська проза

Павло Белянський. Бабуся вмирати не любила / Переклад Тетяни Кохановської (Vivat)

Вікторія Дудик. Мертві стукають (Фабула)

Олексій Жупанський. Осіннє заціпеніння (Стрічання мертвих) (Видавництво Жупанського)

Максим Кідрук. Колонія. Нові темні віки (Бородатий Тамарин)

Євгенія Кононенко. Той божевільний рік (Видавництво Анетти Антоненко)

Євгенія Кузнєцова. Драбина (Видавництво Старого Лева)

Ніна Кур'ята. Дзвінка. Українка, народжена в СРСР (Лабораторія)

Анастасія Левкова. За Перекопом є земля. Кримський роман (Лабораторія)

Олена Лотоцька. Ангели в намистах (Видавництво Старого Лева)

Олександр Осадко. Жити не можна померти (Видавництво Старого Лева)

Степан Процюк. Інфекція (Discursus) (перевидання)

Валерій Пузік. З любов'ю – тато (Лабораторія)

Володимир Рафєєнко. Петрикор – запах землі після дощу (Видавництво Анетти Антоненко)

Володимир Рафєєнко. Мобільні хвилі буття (Видавництво Анетти Антоненко)

Мар'яна Савка. Люди на каві (Видавництво Старого Лева)

Теа Саніна. Коли відлітають серпокрильці (Темпора)

Сергій Сингаївський. Дорога на Асмару (Комора) (перевидання)

Світлана Тараторіна. Дім солі (Vivat)

Петро Яценко. Прес, чорнило, три гармати. Пригоди славного мандрівного друкаря Івана Федоровича (Портал)

Українська поезія

Тетяна Винник. Смарагдова сукня (Піраміда)

Ярослав Гадзінський. Перекопане (Крок)

Анатолій Дністровий. Дні тривог (Віхола)

Артур Дронь. Тут були ми (Видавництво Старого Лева)

Сергій Жадан. Скрипниківка (Meridian Czernowitz)

Маріанна Кіяновська. Блискавка зустрічає воду і вітер (Дух і літера)

Олаф Клеменсен. Імена, що залишилися (Дух і літера)

Богдан Кордоба. 3.3.3 / Художниця Людмила Самусь (UA Comix)

Павло Коробчук. Навій (Віхола)

Максим Кривцов"Далі". Вірші з бійниці (Наш формат)

Макс Лижов. Якомога / Художниця Марина Дяченко (Discursus)

Наталка Маринчак. Відчаєспинне (Видавець Олександр Савчук)

Катерина Міхаліцина. Розламані люди (Видавництво Старого Лева)

Сергій Пантюк. Зникома зима (Меркюрі Поділля)

Поміж сирен / Бібліотека Українського ПЕН / Упорядник Остап Сливинський (Vivat)

Марина Пономаренко. Книжка любові і люті (Видавництво Старого Лева)

Ярина Чорногуз. [dasein: оборона присутності] (Віхола)

Зарубіжна література

Роберт Бернс. Вибрані вірші / Переклади Миколи Лукаша та Василя Мисика (А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА)

Горан Войнович. Інжир / Переклад Наталії Хороз (Навчальна книга – Богдан)

Юдіт Германн. Вдома / Переклад Наталки Сняданко (Видавництво Старого Лева)

Джозеф Арчибальд Кронін. Зорі дивляться вниз / Переклад Ярини Кутовенко, Надії Марчук (Апріорі)

Славенка Дракуліч. Мілева Айнштайн: теорія туги / Переклад Наталії Хороз (Навчальна книга – Богдан)

Черстін Екман. Біжи, вовче / Переклад Наталі Іваничук (Видавництво 21)

Джон Ерскін. Приватне життя Єлени Троянської. Адам і Єва, хоча Йому було видніше / Переклад Віктора Дмитрука (Темпора)

Джозеф Конрад. Лорд Джим / Переклад Андрія Бондаря (Темпора)

Антоні Лібера. Мадам / Переклад Жанни Слоньовської (Крок)

Кормак Маккарті. Кривавий меридіан / Переклад Максима Нестелєєва (Темпора)

Меґґі О'Фаррелл. Гамнет / Переклад Євгенії Канчури (Vivat)

Артуро Перес-Реверте. Капітан Алатрісте / Переклад Іларії Шевченко (Фабула)

Радек Рак. Легенда про зміїне серце, або Друге слово про Якуба Шелю / Переклад Віктора Дмитрука (Видавництво Жупанського)

Ієн Ренкін. У домі омани / Переклад Наталі Тисовської (Нора-Друк)

Ольга Токарчук. Емпусіон / Переклад Остапа Сливинського (Темпора)

Ольга Токарчук. Мандрівка людей книги / Переклад Віктора Дмитрука (Темпора)

Віслава Шимборська. 100 віршів / Упорядкування, переклад, післямова Андрія Савенця (Крок)

НОН-ФІКШН

Сара Бейквелл. В кафе екзистенціалістів: свобода, буття та абрикосові коктейлі (Komubook)

Ірен Вальєхо. Подорож книжки. Від папірусу до кіндла /Переклад Анни Марховської (Лабораторія)

Володимир В'ятрович. Наша столітня. Короткі нариси про довгу війну (Ранок)

Іван Гоменюк. Мурашник. Нотатки на манжетах історії Галичини, Буковини та Закарпаття (Віхола)

Андрій Гудима. 69 спецій для серця (Видавництво Старого Лева)

Андрій Гуменюк. Африка (Видавництво Старого Лева)

Ґюркан Сафа Емраг. Шпигуни султана. Агентурні, саботажницькі та корупційні мережі XVI ст. / Переклад Олеся Кульчинського (Видавництво Анетти Антоненко & Ніка-Центр)

Орися Демська. Подорож із Бад-Емса до Страсбурга (Vivat)

Стефанія Демчук. Доба постів і карнавалів (Віхола)

Микола Ільницький. Іван Франко: антиномія природи і духу (Апріорі)

Таня Касьян. Наше. Спільне. Як зберегти в собі людину під час і після війни (Лабораторія)

Макс Кідрук. Теорія неймовірності. Сімдесят історій про все на світі (Бородатий Тамарин)

Євгенія Кузнєцова. Коротка історія українського борщу (Видавництво)

Євгенія Кузнєцова. Мова-меч. Як говорила радянська імперія (Твоя підпільна гуманітарка)

Юліус Марґолін. Подорож до країни Зе-Ка / Переклад Лесі Лисенко (Дух і літера)

Мирон Семенович Петровський та його доба: Збірник спогадів (Дух і літера)

Віталій Михайловський. Наші королі. Володарі та династії в історії України (Темпора)

Радомир Мокрик. Бунт проти імперії: українські шістдесятники (А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА)

Найстрашніші дні мого життя / Упрядниця Наталя Гуменюк (Човен)

Олена Паренюк, Катерина Шаванова. Страшне, прекрасне та потворне в Чорнобилі (Віхола)

Горацій Сафрін. При шабатних свічках: Єврейський гумор / Переклад Андрія Павлишина (Дух і літера)

Філіп Сендс. Щурячий лаз. Кохання, брехня та справедливість на шляху втечі нацистського злочинця / Переклад Павла Мигаля (Видавництво Старого Лева)

Словник війни / Упорядник Остап Сливинський / Ілюстрації Катерини Гордієнко (Vivat)

Петер Слотердайк. Терор з повітря / Переклад Олександри Григоренко (ist publishing)

Олексій Сокирко / Козацький Марс. Держава та військо Козацького Гетьманату в добу Мілітарної революції, 1648–1764 (Темпора)

Марія Титаренко. Не музи, а м'язи. 50 вправ із творчопису (Лабораторія)

Войцех Тохман. Сьогодні ми намалюємо смерть / Переклад Андрія Бондаря (Човен)

Річард Ферт-Ґодбіхер. Історія емоцій. Походження людини (розумної) емоційної / Переклад Юлії Лазаренко (Лабораторія)

Джонатан Хейбер. Критичне мислення / Переклад Олександра Бойченка (ArtHuss)

Олеся Хромейчук. Смерть солдата, розказана його сестрою (Віхола)

Христина Шалак. Нікого немає в лісі. Історії про людей, будівлі і психіатрію (Лабораторія)

Анна Штерншис. Совєтське і кошерне: Єврейська народна культура в Совєтському Союзі (1923–1939) (Дух і літера)

Есеїстика

Віра Агеєва. Марсіани на Хрещатику. Літературний Київ початку ХХ століття (Віхола)

Володимир Єрмоленко. Ерос і Психея (Видавництво Старого Лева)

Катерина Зарембо. Схід українського сонця (Човен)

Василь Махно. З голосних і приголосних (Yakaboo Publishing)

Олександр Михед. Позивний для Йова. Хроніки вторгнення (Видавництво Старого Лева)

Костянтин Москалець. Спорудження мосту (Видавництво Старого Лева)

Галина Петросаняк. Наш сусід Альберт Гофман (Видавництво 21)

Ірина Славінська. Повітряна й тривожна книжка (Vivat)

Андрій Содомора. Під чужою тінню (Літопис)

Ганна Улюра. Писати війну (Темпора)

Біографія / мемуари/ інтерв'ю / епістолярій / щоденники (українською і переклади)

Віра Агеєва. Мистецтво рівноваги. Максим Рильський і його час (Віхола)

Володимир Вакуленко-К. Я перетворююсь. Щоденник окупації. Вибрані вірші / Бібліотека Українського ПЕН (Vivat)

Тамара Гундорова. Леся Українка. Книги Сивілли (Vivat)

Сельма Лагерльоф. Морбакка / Переклад Наталі Іваничук (Видавництво Старого Лева)

Бенджамін Мозер. Зонтаґ. Життя і творчість / Переклад Наталії Климчук (Видавництво Анетти Антоненко & Ніка-Центр)

Ігор Набитович. Саґа мистецької родини: Алєксандер Фредро, Софія Шептицька, митрополит Андрей Шептицький (Дух і літера)

Принц Алоїз. На порозі щастя. Біографія Франца Кафки / Переклад Роксоляни Свято (Темпора)

Станіслав Росовецький. Володимир Перетц: Біографія інтелектуала (Дух і літера)

Надія Сухорукова. #Маріуполь #Надія (Лабораторія)

Подорожні нариси / репортажі

Мирослав Лаюк. Бахмут (Ukraїner)

Богдан Логвиненко. Деокупація (Ukraїner)

Євгенія Подобна. Форпост Охтирка (Фоліо)

Малґожата Реймер. Болото солодше за мед. Голоси комуністичної Албанії / Переклад Олени Шеремет (Човен)

ВИДАННЯ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ

Українська художня література

Іван Андрусяк. Різдвяні справи детектива Жерара (Vivat)

Іван Андрусяк. Дядько Барбатко сміється (Навчальна книга – Богдан)

Іван Андрусяк. Хочу бути зайчиком (Школа)

Анна Багряна. Годинник Аріадни (Навчальна книга – Богдан)

Юрій Бедрик. Динозавромовки (Навчальна книга – Богдан)

Христя Венгринюк. Малючки. Емма та Ліза (Чорні вівці)

Олексій Гедеонов. Ольвія. Зима змін (АССА)

Оксана Давидова. Привидуся (Навчальна книга – Богдан)

Катерина Єгорушкіна. Пічка (Портал)

Катерина Єгорушкіна. Наш підліжковий космос (Vivat)

Зоряна Живка. Ангел на ймення Грушка (Свічадо)

Аня Іваненко, Женя Полосіна. Блекаут. Хроніки нашого життя під час війни росії проти України (Yakaboo Publishing)

Валентина Кирилова. Балет. Перший пірует Стефанії (Моя книжкова полиця)

Катерина Кисельова (Катя Сіль). Казки навиворіт (Vivat)

Саша Кольцова. Зубна поліція (Видавництво Старого Лева)

Саша Кочубей. (не)Розкрита справа Говорухи (Навчальна книга – Богдан)

Ольга Купріян. Панна Софія (Ранок)

Анастасія Лавренішина. Люба Жу. Садові казки (Vivat)

Марк Лівін. Космос, прийом (Vivat)

Оксана Лущевська. Як у казці (Zалізний тато)

Оксана Лущевська. Щедрик. Фантастична історія (Моя книжкова полиця)

Оксана Лущевська. Песа і Пес: наш хвостатий бізнес (Чорні вівці)

Віталіна Макарик. Кеди в небі (Видавництво Старого Лева)

Іван Малкович. Анна Ярославна: Київська князівна – королева Франції (А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА)

Віктор Мартинюк. Тихо! Триває репетиція (Видавництво Старого Лева)

Настя Музиченко. Врятовані хвостики (Навчальна книга – Богдан)

Всеволод Нестайко. Тореадори з Васюківки. Велике ілюстроване видання / Художник Ростислав Попський (А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА) (перевидання)

Олександра Орлова. Мандрівка шоколаду (Видавництво Старого Лева)

Ольга Пінчук. Особлива традиція (Парасоля)

Олександр Подоляк. Нарвали не плачуть (Крокус)

Марія Правда. Бабуся та рак (Чорні вівці)

Марія Правда. Там, де тече Ятрань (Видавництво Старого Лева)

Марія Сердюк. Геть! Твоє право на протест (Моя книжкова полиця)

Таня Стус. Таємні історії маленьких і великих перемог (Книголав)

Ганна Ткач. Ручна-зручна розмова. Путівник жестовою мовою (MAMINO)

Галина Ткачук. Блакитний записник (Vivat)

Таша Торба. Оммм. Дух ірпінського лісу (Чорні вівці)

Софія Філіпчук. Ослик Луні та його зимова історія (Коло)

Олена Фінберг. Кіт Бучик у місті Лева (Дух і літера)

Олена Фінберг. Неймовірні історії кота Бучика (Дух і літера)

Олександр Шатохін. Подарунок (Видавництво Старого Лева)

Наталія Ясіновська. Любов, Америка і світло (Видавництво Старого Лева)

Зарубіжна художня література для дітей

Сейдж Блеквуд. Джинкс / Переклад Ірини Бондаренко (Навчальна книга – Богдан)

Ганна Гагеруп , Гагеруп Гільда. Снігопад / Переклад Галини Кирпи (Крокус)

Вашті Гарді. Брайтсторми. Небесний корабель / Переклад Альони Крупки (Artbooks)

Каріна Ян Ґлейзер. Вандербікери зі 141-ї вулиці / Переклад Ірини Бондаренко (Навчальна книга – Богдан)

Давид Ґросман. Ітамар гуляє по стінах (MAMINO)

Давид Ґросман. Ітамар зустрічає кролика (MAMINO)

Алексі Дормаль. Аня-Ганя. На добраніч! / Переклад Оксани Макарової (Видавництво)

Аннет Схаап. Лампадка / Переклад Ірини Коваль (Крокус)

Емма Томпсон. Джимове небачене Різдво / Переклад Анни Вовченко (Artbooks)

Нон-фікшн

Оксана Лущевська. Ці яблука вигадав геній (Парасоля)

Оксана Лущевська. Оця Мая кіно знімала (Видавництво)

МИСТЕЦЬКІ ВИДАННЯ

Ігор Баранько. Вдовичка. Том 1 (Vovkulaka)

Кричевський Василь: Орнаментні композиції. Альбом / Передмова М.Р. Селівачов, А.О. Пучков; упорядник О.О. Савчук (Видавець Олександр Савчук)

Київський єврейський театр "Мазлтов" Георгія Мельського у спогадах сучасників / Упорядниця Світлана Сімакова (Дух і літера)

Діана Клочко. Сховане мистецтво (ArtHuss)

Діана Клочко. Автопортрети тринадцяти українок (Кomubook)

Панченко Любов: повернення / Передмова Олена Лодзинська, Василь Перевальський, Діана Клочко; упорядники Олена Лодзинська, Любов Крупник (Видавець Олександр Савчук) (перевидання)

Людмила Соколюк. Вища мистецька школа Харкова: від модернізму до трансформації (1921–1962) (Видавець Олександр Савчук)

Сімон Столенхаґ. Оповідки з Кільця / Переклад Лілії Омельяненко (Видавництво)

Наталя Удріс-Бородавко. Графічний дизайн з українським обличчям (ArtHuss)

Федір Шміт. Мистецтво: його психологія, його стилістика, його еволюція / Переклад А. Пучкова (Дух і літера)

ГУМАНІТАРИСТИКА

Анатолій Ахутін. Війна і інтелект (Дух і літера)

Олена Галета. Нова словесність: українська література в антропологічній перспективі (Видавництво УКУ)

Вінфрід Георг Зебальд. Повітряна війна і література / Переклад Романа Осадчука (ist publishing)

Віктор Козловський. Кантова антропологія: Джерела. Констеляції. Моделі (Дух і літера)

Ігор Козловський. Людина на перехресті. Роздуми про екзистенційний інтелект (Колесо життя)

Ростислав Мельників. Літературні 1920-ті. Постаті (Прометей)

Ростислав Семків. Пригоди української літератури (Темпора)

Еміль М. Сьоран. Силогізми гіркоти. Падіння у час / Переклад М. Абрамової; науковий редактор Т. Березюк (Дух і літера)