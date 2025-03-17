У Грузії заарештували рахунки фондів, які підтримують протестний рух.

Вони, зокрема оплачували штрафи за затриманих протестувальників і фінансували їхню адвокатську підтримку.

Головна прокуратура Грузії на підставі рішення Тбіліського міського суду заарештувала банківські рахунки кількох благодійних фондів, які підтримують протестний рух. Про це повідомляє грузинська інформаційна аґенція Interpressnews. За твердженням грузинської прокуратури, йдеться про фонди, які «фінансували та заохочували протиправні дії», спрямовані «на організацію масового насильства та протидію органам влади».

Заарештовано, зокрема, рахунки фонду опозиційної журналістки Нануки Жоржоліані, а також фонд Ніки Гілаурі — колишнього прем'єрміністра Грузії в адміністрації президента Михайла Саакашвілі.

Під арешт також потрапили рахунки неурядових організацій «Даїтове», Prosperity Georgia та Human Rights House Tbilisi. Через ці фонди багато неурядових організацій та опозиційних партій фінансували акції протесту в Тбілісі та інших містах, допомагали виплачувати великі штрафи, підтримували обвинувачених у кримінальних справах.

Як повідомила Генпрокуратура, рахунки заарештовані «в рамках кримінальної справи за ознаками антидержавного саботажу та виконання деякими організаціями антидержавних замовлень іноземних сил», а також «ознаками підготовки державного перевороту».

Кримінальні справи порушили ще восени 2024 року, коли в Грузії почалися масові протести з вимогою провести нові парламентські вибори. Акції проводилися і через зупинення «Грузинською мрією» перемовин щодо членства Грузії в Європейській Унії. Поліція оштрафувала за адміністративні порушення близько чотирьох тисяч осіб. Понад півсотні опозиціонерів наразі очікують вироку в кримінальних справах за звинуваченнями, як то «напад на поліціянта» та «псування державного майна».