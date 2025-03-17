1118-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:35 Вночі (із 19:30) противник атакував 174-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Шаталово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ РФ.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 90 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях.

70 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків) – разом 92%.

Внаслідок російської атаки постраждали Одещина, Харківщина, Дніпропетровщина, Кіровоградщина, Сумщина, Чернігівщина та Київщина.

За минулі сім днів було збито 5734 із 845 запущених по Україні БПЛА, ще 243 локаційно втрачені (упали чи повернулися в Росію) (разом – 92%).

10:20 Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський анонсував обговорення колегами з країн ЄС майбутнього мовлення Радіо "Вільна Європа"/"Радіо Свобода" (RFE/RL) після припинення його фінансування:

"Радіо Вільна Європа є одним із небагатьох надійних джерел у таких диктатурах, як Іран, Білорусь чи Афганістан. В понеділок на Раді міністрів закордонних справ ми з колегами будемо обговорювати, як хоча б частково зберегти його трансляцію".

10:10 США проінформували європейських посадовців, що виходять із багатонаціональної групи, яка розслідує злочини Росії під час її вторгнення в Україну. Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України створили для притягнення керівництва Росії, а також її союзників у Білорусі, Північній Кореї та Ірані до відповідальності за агресію, яка порушує суверенітет іншої країни і не розпочата в цілях самооборони.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

302,7% танків (з них 1,2% за минулий тиждень),

123,9% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

798,4% артилерійських систем (з них 8,2% за минулий тиждень),

118,3% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

78,5% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,1% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

679,8% автомобільної техніки (з них 9,7% за минулий тиждень).

09:35 Вночі ударні дрони атакували об'єкти російського паливно-енергетичного комплексу в Астраханській області, на одному з них спалахнула пожежа.

За минулі сім днів було збито 574 із 847 запущених по Україні БПЛА, ще 215 локаційно09:30 У Кременчуцькому районі ввели аварійні відключення електроенергії після падіння уламків збитих російських безпілотників.

09:25 Вночі на підступах до Києва було зафіксовано 37 ворожих БпЛА, 25 з них знищено засобами протиповітряної оборони, решта локаційно втрачені або покинули повітряний простір, повідомили в Київській міській військовій адміністрації. Повітряна тривога в Києві тривала протягом 2½ години: з 00:29 до 02:58.

09:20 Президент України Володимир Зеленський пояснив призначення Андрія Гнатова начальником Генерального штабу Збройних сил України:

"Бойовий хлопець, і його завдання – саме більше бойового досвіду, досвіду наших бригад у плануванні операцій, оборонних та наступальних, а також більш активна розбудова корпусної системи. Все, чому наші бригади навчила війна, має впроваджуватись на сто відсотків уже на рівні планування".

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом, вчора відбулося 112 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, минулої доби загарбники завдали по території України одного ракетного та 81 авіаційного ударів, застосували одну ракету та скинули 135 керованих авіабомб. Крім цього, залучили для ураження 2534 дрони-камікадзе та здійснили 5794 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Уди Харківської області; Новопавлівка, Покровськ, Шевченко, Новопіль Донецької області; Новодарівка, Гуляйполе, Комишуваха, Славне, Жовта Круча Запорізької області; Ольгівка, Токарівка, Миколаївка, Шляхове, Берислав, Зміївка, Червоний Маяк Херсонської області. За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також один артилерійський засіб противника. На Харківському напрямку ворог п’ять разів штурмував позиції наших військ у районах Вовчанська, Кам’янки та у бік Кутьківки. На Куп’янському напрямку за добу відбулося 11 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Богуславки, Лозової, Загризового та в напрямку Куп’янська і Голубівки. На Лиманському напрямку ворог атакував 10 разів. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Зелена Долина та в бік Григорівки, Новомихайлівки і Нового. На Сіверському напрямку в районі населених пунктів Білогорівка, Івано-Дар’ївка, противник тричі атакував позиції наших військ. На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення поблизу Часового Яру та в напрямку Предтечиного. На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак у районах населених пунктів Торецьк та Дружба. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 21 штурмову та наступальну дію агресора в районах населених пунктів Суха Балка, Звірове, Єлизаветівка, Промінь, Котлине, Новоолександрівка, Новосергіївка, Успенівка, Ясенове, Андріївка. На Новопавлівському напрямку ворог 10 разів атакував наші позиції поблизу Костянтинополя, Скудного та в напрямку Шевченко. На Гуляйпільському напрямку наші захисники відбили шість ворожих атак поблизу Привільного, Вільного Поля та в напрямку Новополя. На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили шість ворожих штурмів у напрямках населених пунктів Степове, Малі Щербаки та в районі Жереб’янки. На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив. На Курському напрямку минулої доби відбулося 14 боєзіткнень. Ворог завдав 11 авіаційних ударів, скинув 18 керованих бомб, здійснив 289 артилерійських обстрілів, зокрема 12 - із реактивних систем залпового вогню. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1210 осіб. Також українські воїни знешкодили 19 танків, 11 бойових броньованих машин, 37 артилерійських систем, одну РСЗВ, 54 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 101 одиницю автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів.

08:50 Міністр оборони України Рустем Умєров в ефірі американського телеканалу Fox News спростував інформацію про нібито потрапляння в оточення українських військовослужбовців в Курській області РФ.

"Наші сили оборони, ми продовжуємо вести оборонні дії та тримаємо під контролем значну кількість кілометрів території противника. З метою збереження певної готовності сил і військ ми провели планову передислокацію на більш вигідні рубежі оборони, але на даному етапі жоден підрозділ сил оборони не оточений і заяви про тисячі українських військовослужбовців, які потрапили в оточення, не відповідають дійсності"

08:45 Спецпредставник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф повідомив, що переговори щодо припинення війни між Україною та РФ включають питання окупованих територій України, Курської області, Запорізької атомної електростанції, а також доступу до портів.

08:40 Президент США Дональд Трамп заявив, що планує у вівторок переговорити з Путіним про припинення війни в Україні.

08:05 Станом на 06:00 в Чорному морі російські кораблі на бойовому чергуванні відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Радник з національної безпеки США Майк Волтц заявив 16 березня, що Україна отримає невизначені гарантії безпеки в обмін на невизначені територіальні поступки.

• Нинішня лінія фронту не забезпечує стратегічної глибини, необхідної Україні для надійного захисту від поновлення російської агресії.

• Російські посадовці зберігають свої максималістські територіальні претензії щодо всієї окупованої України та значної частини неокупованої України.

• Російські посадовці не дали жодних публічних ознак того, що вони готові піти на поступки у своїх територіальних вимогах чи вимогах щодо безпеки України.

• Росія продовжує використовувати дипломатичні контакти зі Сполученими Штатами для нормалізації своїх військових вимог.

• Велика Британія 15 березня скликала віртуальний саміт Коаліції Волі, щоб підтвердити підтримку України та обговорити мирні плани.

• Міністерство оборони Росії продовжує подавати себе як таке, що вирішує проблеми з російськими військовими.