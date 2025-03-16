«УТОЧНЮЙТЕ ЗНАЧЕННЯ СЛІВ...» (21)

«У дно, у суть, у корінь речі, в лоно, надро слова...» (Богдан Ігор Антонич)

«Уточнюйте значення слів – і ви позбавите світ половини його помилок» (Декарт, вслід за стоїками)... Номінал монети, її вартість, з обігом затирається, а значення слова, його «внутрішня форма», образ, із часом – не прочитується, та не тому, що затирається (слово ж не матеріальне), а наче на дно западає.

Тож не лише у книгу, а й у слово можна «пірнати» й «виносити» його форму (лат. «forma» – краса) або те, що навіює ця форма. Вона й веде нас цікавими стежками – до глибшого розуміння і відчування слова... Тож не лише чути, а й бачити слово – важливо...

ПРИГОДА

Щойно те слово – одразу подих нашої давнини, до чогось не позиченого, свого: год («Як не згину, то вернуся, / через три года...», година («Зродились ми великої години...»), згода («Де згода в сімействі...»), годиться («Мені жінка не годиться...»), пригодитися («Де народився, там і пригодився»)... Цей ряд можна продовжувати й продовжувати; щось – і від себе приточити: «Трапляються пригоди й за гарної погоди»... Бо іменник «при-года» – з відтінком чогось не лише несподіваного, а й небезпечного, клопітного: «На козака пригодонька, / Козак зажурився»... Згадане ж «годитися», «не годиться» («гоже», «негоже») веде нас до відповідних термінів морально-етичної філософії античних: грец. «prépon», лат. «décet» (личить), чи «fas», «nefas» (щось згідне з приписами богів, а щось – гріховне)...

Синонімами до «пригоди» у словнику Святослава Караванського – подія, випадок, історія, приключка, інцидент, причта, притичина, придибашка, придибенція, халепа, пригодонька. Коли вже «випадок», то варто б приточити й оказію (лат. те, що випадає, падає перед нами): «...трапилася з ним така оказія»; а коли «інцидент» (лат. «incídere» – впадати у щось), то можна – й «припадок», «трафунок» (з нім.). Що ж до «халепи» (з грец.), то, при нагоді, згадаймо й ряд інших запозичень, що єднають нас з еллінами: «криниця», «колиба», «калабаня» (що вже казати про музику, гармонію, хори, космос, десятки й десятки інших?)

Та годі заглиблюватися в науку (що далі в ліс, то більше дров). Звернімо на житейські стежки, де так багато всіляких пригод, оказій, історій, яких мало (найдавніші, найдивовижніші – Одіссеєві). У кожного вони свої, а також – почуті з розповідей, прочитані (пригодницька література), надумані, особливо мисливцями. Мені ж, коли чую «пригода», одразу спадає на думку Горацій: він, кажуть, – на всі випадки життя, бо ж ніколи, як сам про це, не наставав описувати життя в усіх його барвах. А йдеться про оду (пісню), яку поет адресує своєму другові, «любителеві міста» Арістієві Фуску (І, 22).

Творча засада Горація – сміючись говорити правду («ridendo dicere verum»). У цій оді – всміхаючись (у сатирах поет таки сміється). «Правдою» тут – всепереможна сила любові. Аж диво бере, як поет зумів найповажніше, філософське, поєднати з грайливим, серпанковим, усміхненим, ба й легковажним: його улюбленка, Лалага (звуконаслідувальне la-la…), говірлива, співуча, все щось наспівує, ля-ля-ля, як в іншій оді (І, 17) – Тіндаріда (вчувається наше тіньді-ріді-дана). На таку співучість налаштований і поет: закоханий, оспівує свою Лалагу – «легким вогнем горить».

Так він, співаючи, непомітно для себе заглибився в ліс. Тут – і пригода. Втім, послухаймо самого поета. Склав він цю поезію у нелегкій для перекладу сапфічній строфі (мова ж про любов); перекладаючи, я дуже старався (варіантів – не зрахувати), щоб тих труднощів читач не зауважив – просто читав:

Хто не чинить зла, свого щастя повен,

Нащо лук йому чи списи маврійські,

Нащо сагайдак і тягар у ньому –

Стріли маврійські?

Хай би мав брести через Сирти спечні,

Хай через Кавказ, негостинні землі,

Хай би йшов у край, де Гідасп казковий

Злизує берег.

Раз і я забрів, було, в ліс сабінський –

Про свою співав говірку Лалагу,

Раптом, бачу, – вовк, і, хоч я без зброї,

Втік він од мене.

От же був хижак! Не сплодив такого

Ні той Давна край, ті дрімучі дебрі,

Ні земля суха, що годує левів, –

Юби посілість.

Кинь мене туди, де весняний легіт

Не дихне життям, де німотна стужа,

Де край світу, ген, де Юпітер млою

Все вповиває,

Чи під ближчий жар колісниці Сонця,

Де й житла нема, – я і там Лалагу,

Сміх дзвінкий її і солодку мову

Буду любити.

Читати – неважко: зупиняємось на цезурі (паузі) посеред кожного рядка, вловлюємо подих строфи, її «зітхальну» кінцівку, ритмічно суголосну безлічі наших висловів («Ой ти, дівчи́но...», «Краю мій милий...», «Думу дума́ю»...). А щоб увійти в світ реалій, географічних, історичних, збагнути, що таке єдність «форми» і «змісту», взагалі «зжитися» з незвичним, на те – посторінкові коментарі в найновішому (2024) повному виданні творів Горація. Бо це – переклад.

Сила любові тут – не в огненній, що спалює саму себе, ірраціональній, пристрасній жазі, як у Катулла («Odi et amo» – люблю й ненавиджу). Це – наче закоханість у красу, якою дихає Природа (для стоїків – божество); те, що вже в наші часи, скаже Жорж Санд: «Любов, це почуття, яке Бог дав для всіх, відоме лиш незначному числу людей». Це – вміння відчувати цю красу, «Божу красу», й у найменшому листочку (Шевченко).

Шукаючи тих, хто б «відчував однією з ним душею», Горацій (Овідій, Тібулл, інші поети) марив саме такою, невіддільною від пісенного слова, «цивілізованою» любов’ю, яка не спалює, а ніжно гріє, протистоїть усякому злу. Саме через високе, не осквернене брудом, пісенне слово – стежка до тієї любові, про яку Жорж Санд, наш Кобзар і наша пісня: «Ой вийди, вийди́, серце-дівчино, / Та промов до мене слово»...

Така, світла любов, – противага до темряви (пристрасті – «темні»), до первісної дикості, стисло кажучи, – до бездушності. Тож навіть хижак, відчуваючи щось геть йому незвичне, відступає або впокорюється, лагідніє; та й ліс – перестає бути глухим. Згадаймо перейнятого любов’ю Орфея, за яким, зачаровані струнами його ліри, його співом, ступали дерева й дикі звірі... Згадаймо, це вже християнська доба, пророка Даниїла в ямі з левами: перемагає – світло. А світло – це любов, якою людина покликана дихати, як дихає, щоб жити, – повітрям...

*

Отож слово «пригода» провадить мене до Горацієвої оди. А ця, через десятиліття, – в Київ, на Лівобережну, де в одній із п’ятиповерхівок, на другому поверсі, – помешкання професора Андрія Олександровича Білецького, філолога за покликанням, справжнього філо-лога, який любив слово тією великою, що мала б об’єднувати людей, любов’ю до слова (були б усі люди такими «філологами» – не було б воєн).

Був він, якщо латиною, «mente velox», бистрий на думку, що не раз дивувало його приятелів, учнів. «Перекладіть, Андрію Олександровичу, ось таку фразу...» – «З якої на яку?..» – одразу ж уточнював. Почувши і фразу, й «з якої – на яку» – миттю озвучував переклад. Така ж миттєва (її не описати) й усмішка: заяснівши – враз і згасала.

Про що б не бесідували ми з Андрієм Олександровичем, розмова неодмінно заходила про Горація і, вже напевно, про оду до Лалаги. Тут усмішка професора, широка усмішка, справді вражала своєю миттєвою ясністю. Я здогадувався, що стояло за нею: геть не стрункий, з помітним черевцем і ще менше войовничий, короткозорий поет (знаємо з автопортрета) – і вовчисько, що стрівся йому в глухому лісі.

Здогадуючись, я озирав безліч речей у заставленій книгами й паперами професоровій кімнаті (про це – в дописі «Колекція»), поки погляд не зупинявся на особливій «колекції» – доброму оберемку всіляких чудернацької форми дрючків (як науковий керівник чи опонент дисертацій, буваючи в різних місцевостях, Андрій Олександрович знаходив час і для прогулянок десь у гайках, чи лісах, звідки й привозив ті природні «артефакти»); видно, хотів ножом увиразнювати своє бачення тих форм, та не доходили руки. Ось тоді я по-своєму відчитував професорову усмішку: любов, звісно, велика сила, але, коли прогулюєшся в лісі, добрий дрючок (у нас казали «біяк») таки не завадить...

Так-ото, рік за роком, десятка за десяткою, не розлучаючись із Горацієм, захотів я переспівати ще й цю його оду. Досі я перекладав її (навіть у цьому варіанті є зміни, покращання). Захотілося, під настрій, – переспівати собі, як кажемо: поспівати собі, щось почитати собі. А ось «поперекладати собі» – сказати не можна, бо праця перекладача – важка; перекладає він не собі – читачеві. Отож захотілося переспівати, а чи скласти щось своє – за мотивами.

Хто, в серці повен чистого чуття,

До світла йде, навстріч своїй любові,

Тому ніщо хвилин його життя

Не потурбує вже: любові повінь

Його підніме над усі страхи,

Просвітлений, він буде понад ними,

Усе – святковим стане навкруги,

Не нудитиме буднями нудними.

Так от і я пішов, було, у ліс,

Побрів наосліп, а душа – співала:

Лалаги милий образ в собі ніс –

Мною вона тоді владарювала,

Така вже щебетлива, що й мені

При ній, а чи без неї, щебеталось.

Порозвівалися думки сумні,

З журби в душі й осадку не осталось.

Я чув її... волосся пестив шовк...

У дебрі йшов із піснею новою.

Та враз завмер: переді мною – вовк,

За крок, а чи за два, – сягнуть рукою.

І що?.. Повім, та хто повірить в те,

Що той хижак... утік у темні хащі...

Така-то міць – те почуття святе,

Оружжя проти темних сил найкраще.

Зайве казати, що переспів, хай і сподобається, та читача далеко не поведе. Переклад – вестиме; що далі, то й подобатиметься більше, бо пізнаватимемо; не тільки поета, а й добу, в якій він жив. Перифразуючи Горація, який вказував поетам-початківцям, що є запорукою справжнього вірша, можна висловитися й так: «Лиш в пізнанні – джерело й запорука справжнього щастя». Тим паче, коли пізнаємо подих минулих часів, а в них – душу людини...