Росіянину – капітану судна висунуто звинувачення у Британії.

Його звинувачують у недбалості, яка призвела до сутички двох суден у Північному морі, що спричинило пожежі на облавках.

 

 

Поліція британського графства Гамберсайд звинуватила в недбалості 59-річного капітана з Санкт-Петербурга Владіміра Мотіна. Він, згідно з позицією слідства, керував контейнеровозом Solong під прапором Португалії, який зіткнувся з американським танкером у Північному морі. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС.

 

Мотін наразі перебуває під вартою і постане перед магістратським судом у місті Кінгстон-апон-Галлі. Російське посольство у Великій Британії раніше також підтверджувало російське громадянство заарештованого.

 

Владіміра Мотіна заарештували пізно ввечері в понеділок, 10 березня, і після цього магістратський суд двічі подовжував термін його перебування під вартою до висунення обвинувачень.

 

Нагадаємо, що контейнеровоз Solong під португальським прапором вранці в понеділок зіткнувся в Північному морі біля східного узбережжя Англії з танкером Stena Immaculate під американським прапором, який перевозив авіапаливо на замовлення міністерства оборони Сполучених Штатів і на момент аварії стояв під якорем. Внаслідок аварії на обидвох суднах спалахнула пожежа.

 

Один із членів екіпажу Solong зник безвісти і вважається загиблим. Королівська прокурорська служба ввечері в п'ятницю повідомила, що це 38-річний філіппінець Анджело Перніа.

 

Керівник відділу Королівської прокурорської служби з особливих злочинів і боротьби з тероризмом Френк Ферґюсон (Frank Ferguson), коментуючи цю справу, заявив: «Ми авторизували поліцію Гамберсайду висунути російському громадянину звинувачення щодо зіткнення за участю двох суден у Північному морі біля східного узбережжя Англії. Королівська прокурорська служба нагадує всім, хто цікавиться, що кримінальне провадження проти цього підсудного тепер активне і що він має право на справедливий суд. Вкрай важливо, щоб не було жодних публікацій, коментарів або поширення інформації в інтернеті, які б могли так чи інакше завдати шкоди судовому процесу».

 

15.03.2025

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