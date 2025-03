Хай йому грець або Fuck!

Кілька років підряд Нові роки святкувалися в мене. Це було 1 січня 2003 або 2004 років. Велике місто Винники. Мій дім. Ранок. Ще усі сплять після бурхливої і неймовірно веселої забави, після випитих винниківських вин з виноградних плантацій на південному березі грайливої річки Маруньки і згелемзаного винниківського гиндика, якого я запік до золотистої барви у братрурі, начинивши рижом з грибами і родзинками, після величезної порції дружнього реготу, жартів і кпинів.

За вікнами сіється сніг, панує суцільна тиша, бо спить геть уся наша маленька вулиця. І спить наш будинок. У різних кімнатах сплять Юрій Андрухович із Ніною й Олександр Бойченко з Оксаною. Гості з місцевих на світанку поїхали. Тиша.

Та ось крізь дрімоту, крізь барвисту павутину снів до моїх ще не пробуджених вух починає пробиватися чиєсь мелодійне мугикання і делікатний плюскіт води з кухні. Ну, думаю, мабуть, котрась прекрасна дама вирішила помити начиння. Хто ж то може бути?

Посудомийної машини у нас ще тоді не було, тож милося все руками. Одна річ – перемити все після двох-трьох осіб, а інша – після цілої компанії.

Я ще міг би полежати, але цікавість бере: хто ж там такий відповідальний, що взяв на себе миття купи тарілок і столового приладдя? Ніна? Оксана? Чого б то? Адже ми домовилися відкласти цю справу на ранок. А мій скарб біля мене. Гм...

Обережно вислизаю з-під теплої ковдри і навшпиньки крадуся до кухні.

І яке ж було моє здивування, коли я побачив над змивалкою Іздрика. У цей момент він уже встиг перемити більшість посуду, витерти насухо і акуратно розкласти. Він стояв спиною до мене і робив свою шляхетну справу з якоюсь неймовірною насолодою, я б сказав, навіть з ніжністю і любов'ю, мовби йшлося про якусь китайську порцеляну династії Цзінь-Пінь-Янь: підносив вимиту тарілку догори, крутив нею і сяк, і так, уважно приглядаючись, чи не пропустив бодай найменшої цятки, задоволено кивав і ставив до сушарки. Я просто не міг не милуватися цим священнодійством, цим обрядом станіславівського феномена, цим Воццеком і подвійним Леоном в одній особі з острова КРК.

– КРК, – крекнув я, хоча це, можливо, сказала дошка під моєю ногою.

Іздрик озирнувся з усмішкою і стурбовано запитав:

– Я нікого не розбудив?

Я міг би відповісти, що він розбудив лише мене і що це загалом дурниця, можеш продовжувати, але сказав:

– Ні. Ти це робиш так делікатно, що можна лише замилуватися.

– Я подумав, що це мій обов'язок. Я ж єдиний не пив.

І то була свята правда. Іздрик весь вечір і всю ніч, коли ми балювали, пив лише воду, чай, колу і каву. Його мужності міг би позаздрити лише Трістан, який відгородився від Ізольди мечем. Іздрик відгородився від алкоголю погідним настроєм. Правда, на груповій світлині, зробленій перед завершенням свята, все виглядає з точністю до навпаки: всі гейби тверезі, один лише Іздрик захмелений.

Уявляю його реакцію на звістку, що він став лавреатом. Та ще й за книжку віршів.

Вся його постмодерна прозова творчість, яка теж заслуговує на відзнаку, помістилася в одному томі, зате віршів назбиралося на кілька томів. Хоча писати він їх почав порівняно недавно, але дуже швидко завоював молодіжні маси. Особливо кращу половину молоді – себто дівчат.

Одні тепер тішаться за Іздрика, інші стогнуть, рвуть собі волосся на пупі й обурюються, нарікаючи, що бідний Кобзар перевертається в труні. А причина страшна і розпачлива: матюччя! Так, ніби Кобзар його не вживав.

Хоч насправді цього добра в Іздрика як кіт наплакав, але у нас завжди можуть зробити з мухи слона і зі слона – муху. Особливо люди, що не орієнтуються в сучасній світовій літературі, яка не знає такого поняття, як «матюччя». Не існує слів, заборонених для вживання в літературі. І не лише в літературі, але й у кінах.

Герой Генрі Міллера у романі «Тропік Рака» переконує коханку, що ніхто так її сексуально не задовільнить (вжито інше відоме слово), як він, бо він це «робить усерйоз і надовго», а далі поетично оспівує її піхву.

Чарльз Буковскі у романі «Жінки» описує свої походеньки з цілою плеядою жінок, починаючи від неповнолітньої наркоманки, а весь текст пересипаний нецензурною лексикою.

В романі Донни Тарт «Щиглик» син українського емігранта Борис вчить тринадцятирічного героя Тео матюкатися, переконуючи, що саме російською мовою матюкатися найкраще. Хоча при цьому використовуються ніякі не російські, а праслов'янські словечка.

Повно лайки в романі «Бійцівський клуб» Чака Палагнюка та й у Боба Ділана, лавреата Нобеля.

Роман Селінджера «Ловець у житі» потребує нового перекладу, бо в перекладі зникли такі слова, як «засранець», «срака», а «fuck» уже традиційно – «хай йому грець».

Лайка робить мову персонажа реалістичнішою, дозволяє яскравіше розкрити характер героя і його темперамент. Іздрик у своїх творах – не обов'язково він сам, бо часто промовляє від імені інших осіб, і тоді лайка стає засобом для шокування читача, своєрідним вихлюпом крижаної води. А загалом такі емоційні стани, як біль, відчай, гнів, розпач, дуже непросто передати звичайними словами, щоб підсилити напругу. Або як передати молодіжний сленг? Чи кримінальний?

Сучасні письменники з цього огляду вже не дивина. Багато хто лається доречно чи недоречно. Але як же ж моралізатори миряться із Шекспіром, у якого повно розмаїтої лайки? А миряться тому, що не бачили інших перекладів, окрім цензурованих. А інших у нашій цнотливій калиново-джерельній Україні і не могло бути, тому непристойні каламбури перекладалися евфемізмами або просто ігнорувалися. А тим часом про шекспірівську обсценну лексику написані наукові дослідження.

У Шекспіра часто вживані такі слова, як urination (пісяння, хоча можна і менш делікатно), chamber-pot (нічний горщик), defecation (срання), close-stools (срачка), flatulence (пердячка), podex (задній прохід), posteriors (срака). В «Отелло» він дуже цікаво каламбурить: thereby hangs a tail (там, де звисає прутень), wind-instrument (анальний отвір), tail (піхва), tale (прутень):

Clown. Are these, I pray you, wind-instruments?

First Musician. Ay, marry, are they, sir.

Clown. Oh, thereby hangs a tail.

First Musician. Whereby hangs a tale, sir?

Clown. Marry sir, by many a wind instrument that I know. But, masters, here’s money for you, and the general so likes your music that he desires you, for love’s sake, to make no more noise with it.

В перекладі Ірини Стешенко це звучить так:

Блазень

Гей, маестро, чи не побували часом ваші інструменти в Неаполі, що вони так гугнявлять?.. Адже ж це духові інструменти, вибачте на слові?

1-й музикант

Звичайно, духові, синьйоре.

Блазень

О, виходить, це ті, що під хвостом?

1-й музикант

Як то під хвостом?

Блазень

Точнісінько так, як багато відомих мені духових інструментів. Проте ось вам гроші, маестро. Генералові так сподобалася ваша музика, що він просить вас зробити ласку і припинити цей гармидер.

Тут Блазень кепкує з музикантів, порівнюючи їхні труби з дупою, а їхню музику – з пердінням. Жоден з перекладів «Отелло» цього не передав. Надія хіба на Юрка Андруховича, який уже наблизив нам кілька шекспірівських шедеврів.

Тож іншої ради для тих, хто розпачає над лавреатством Іздрика, нема: просто заплющіть очі, як не розплющили їх, читаючи цензурованого Шекспіра.