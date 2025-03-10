1111-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:00 Вночі українські безпілотники здійснили атаку на Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області, який серед іншого виробляє пальне для реактивних двигунів надзвукових літаків, повідомили джерела в Головному управлінні розвідки Міноборони.

Новокуйбишевський НПЗ є найпотужнішим нафтопереробним підприємством серед заводів Самарської групи НК «Роснефть», його проектна потужність складає понад 8,8 мільйонів тон нафти на рік. Підприємство є одним з головних виробників пального для реактивних двигунів марки РТ вищого гатунку, призначене для турбореактивних дозвукових та деяких надзвукових літаків типу Су-27 та Ту-22М3. Ці літаки, зокрема, застосовуються для ракетних ударів ударів окупаційною армією рф по Україні. Цей завод вже був атакований щонайменше двічі в березні 2024 року.

11:25 У лютому кількість уражених і знищених цілей зросла на 22% у порівнянні з січнем, повідомив Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Найбільш ефективними засобами залишаються FPV-дрони та бомбери мультироторного типу.

11:05 Споживання електроенергії порівняно з попереднім робочим днем відчутно зросло, повідомили в Укренерго. Сьогодні станом на 9:30, його рівень був на 6% вищим, ніж в цей же час у п’ятницю. Причина – традиційне зростання рівня енергоспоживання на початку робочого тижня.

10:45 Велика Британія працює над тим, щоб переконати президента США Дональда Трампа відновити обмін розвідданими з Україною, що набуває особливої важливості на фоні ескалації бойових дій, пише The Times. Радник з національної безпеки сера Кіра Стармера Джонатан Пауелл відвідав Україну на вихідних, щоб підготувати українську сторону до зустрічі з представниками США. Британія прагне запобігти повторенню дипломатичних скандалів у спілкуванні з Трампом і зміцнити підтримку України. Прем’єр-міністр Великої Британії також проводить переговори з європейськими лідерами щодо необхідності відновлення співпраці з Україною в сфері розвідки. Франція та НАТО вже висловили підтримку цій ініціативі.

10:15 Вночі (із 18:00) росіяни атакували 176-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Шаталово, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ РФ, Чауда — ТОТ Криму.

Станом на 08:00 підтверджено збиття 130-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

42 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені (без негативних наслідків) – разом 98%.

Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Полтавщина та Київщина.

За минулі сім днів було збито 630 із 1026 запущених по Україні БПЛА, ще 349 локаційно втрачені (упали чи повернулися в Росію) (разом – 95%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

301,2% танків (з них 1,1% за минулий тиждень),

123,4% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

787,8% артилерійських систем (з них 6,7% за минулий тиждень),

117,7% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

78,4% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,1% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

667,9% автомобільної техніки (з них 10,7% за минулий тиждень).

09:40 Колишній глава Центрального банку Марк Карні виграв вибори на посаду нового лідера Ліберальної партії Канади і стане наступним прем'єр-міністром країни. Карні набрав понад 85% голосів, він переміг за результатами першого підрахунку, колишня міністерка фінансів Христя Фріланд посіла друге місце, набравши 8% голосів.

09:35 Російські війська безпілотниками атакували три райони Київської області, внаслідок чого пошкоджено дахи приватних будинків, повідомив голова ОВА Микола Калашник.

09:30 Російські війська вночі атакували безпілотниками Полтавську область, внаслідок чого пошкоджені три житлові будинки, господарча споруда, легковий автомобіль та сільськогосподарська техніка, повідомили в ОВА.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 151 бойове зіткнення. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 91 авіаудару, скинувши 148 керованих бомб. Крім цього, здійснив майже 6700 обстрілів, з них 186 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для уражень 2576 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Борова, Козача Лопань, Прудянка, Слатине, Вовчанські Хутори Харківської області; Зоря, Полтавка, Покровськ, Звірове, Надіївка, Одрадне, Шевченко Донецької області; Гуляйполе, Новоандріївка, Степове, Кам’янське Запорізької області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 28 районів зосередження особового складу та військової техніки, сім артилерійських систем, пункт управління, склад боєприпасів та станцію РЕБ/РЛС російських загарбників. На Харківському напрямку наші війська відбили шість атак ворога в районі Вовчанська. На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Лозової, Петропавлівки та Загризового. На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів. Намагався просунутися уперед поблизу населених пунктів Балка Журавка, Новолюбівка, Мирне, Іванівка та Ямполівка. На Сіверському напрямку українські воїни за добу відбивали 20 ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися йти вперед в районах Білогорівки, Верхньокам’янського та в напрямку Серебрянки На Краматорському напрямку загарбник чотири рази намагався йти вперед на позиції українських підрозділів в районах населених пунктів Часів Яр, Григорівка та в бік Ступочок і Білої Гори. На Торецькому напрямку ворог здійснив 18 атак неподалік населених пунктів Торецьк, Дружба та Дачне. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 35 штурмів агресора в районах населених пунктів Єлизаветівка, Промінь, Даченське, Котлине, Надіївка, Преображенка, Андріївка та Улакли. На Новопавлівському напрямку ворог п’ять разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Скудне, Бурлацьке та Костянтинопіль. На Гуляйпільському напрямку в районах Новополя та Привільного наші оборонці відбили дев’ять штурмових дій окупантів. На Оріхівському напрямку противник чотири рази йшов вперед поблизу Степового, Нестерянки та Щербаків. В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України вчора відбили 27 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 29 авіаційних ударів із застосуванням 35 керованих бомб, а також здійснив 422 артилерійських обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 17 - із реактивних систем залпового вогню. На Придніпровському напрямку минулої доби противник штурмових дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1190 осіб. Також українські воїни знешкодили 18 танків, 40 бойових броньованих машин, 65 артилерійських систем, одну РСЗВ, засіб протиповітряної оборони, 241 БпЛА та 138 одиниць автомобільної техніки окупантів.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні один російський корабель, які є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські війська після кількох днів посиленої російської активності в цьому районі штурмують північну частину українського виступу в Курській області.

• Звертає на себе увагу часова кореляція між призупиненням обміну розвідувальною інформацією між США та Україною і початком прориву російських військ на українському Курському виступі.

• Повідомлення про масштаби призупинення військової допомоги Україні з боку США продовжують вказувати на те, що це призупинення, ймовірно, вплине на здатність України захистити себе від Росії.

• Європейські союзники України продовжують надавати матеріальну та фінансову допомогу Україні.

• Росія продовжує демонструвати поглиблення відносин з американськими супротивниками, хоч двосторонні переговори між Сполученими Штатами та Росією тривають.

• Українські війська просунулися вперед під Торецьком і Покровськом, а російські війська нещодавно просунулися в Сумській і Курській областях, а також під Сіверськом, Торецьком, Кураховим і Роботиним.