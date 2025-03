164 провідні угорські науковці виступили із заявою на підтримку України.

Заява угорських науковців щодо ситуації в Україні

Ми, угорські вчені, члени та доктори Академії наук, а також члени громадського органу Академії наук, через три роки після нашого першого маніфесту відчуваємо потребу знову стати на захист народу, армії, уряду та президента України. Ми звертаємось зі словами підтримки у той час, коли президент Сполучених Штатів, який обійняв свою посаду в січні, країни, що була головним союзником і прихильником України, сьогодні нав'язує їй нереалістичні мирні умови та ставить у залежність від них подальшу економічну та військову допомогу. Ми засуджуємо морально ганебну позицію угорського уряду, який намагається нав'язати Україні припинення вогню або «мир» без реальних умов і гарантій. Ми погоджуємося з тими європейськими країнами, які разом із іншими державами бажають і надалі підтримувати боротьбу України за укладання миру з агресором, який напав на неї, лише з необхідними гарантіями.

Magyar tudósok nyilatkozata az ukrajnai helyzetről

Mi magyar tudósok, akadémikusok, az MTA Doktorai és az MTA köztestületének tagjai három évvel első nyilatkozatunk után újra szükségét érezzük, hogy kiálljunk Ukrajna népe, hadserege, kormánya és elnöke mellett most, amikor egyik korábbi fő támogatójuknak, az Egyesült Államoknak januárban beiktatott elnöke Ukrajna számára teljesíthetetlen békefeltételeket szab és ezektől teszi függővé a további gazdasági és katonai segélyezését. Elítéljük Magyarország kormányának erkölcsileg kifogásolható álláspontját, mivel feltételek és garanciák nélküli tűzszünetet, illetve „békét” kíván Ukrajnával elfogadtatni. Egyetértünk azokkal az európai országokkal, amelyek más államokkal összefogva tovább kívánják támogatni Ukrajna küzdelmét, hogy csakis kellő garanciákkal biztosított békét kössön az őt megtámadó agresszorral.

Statement by Hungarian scientists on the situation in Ukraine

Three years after our first manifesto, we Hungarian scientists, Members and Doctors of the Academy of Sciences as well as members of the public body of the Academy of Sciences feel the need to stand up for the people, the army, the government, and the President of Ukraine again, at a time when the recently inaugurated President of the United States, one of their former principal supporters, is imposing unrealistic peace conditions on Ukraine and making its continued economic and military aid conditional on them. We condemn the morally reprehensible position of the Hungarian Government, which is seeking to impose a ceasefire or 'peace' on Ukraine without practicable conditions or guarantees. We agree with those European countries that, in conjunction with other states, wish to continue to support Ukraine's struggle to conclude a peace with the aggressor that had attacked it with only the necessary guarantees.

Ács Pál, irodalomtörténész, az MTA doktora

Angyalosi Gergely, kandidátus, professor emeritus

Bakró-Nagy Marianne, nyelvész, az MTA doktora, professor emeritus

Bálint Csanád, régész, az MTA rendes tagja, professor emeritus

Barcsi Tamás, filozófus, tanszékvezető egyetemi docens

Bayer József, filozófus-politológus, az MTA rendes tagja, professor emeritus

Bazsa György, kémikus, az MTA doktora, professor emeritus

Békés Csaba, történész, az MTA doktora, egyetemi tanár

Bencsik Péter, történész, egyetemi docens

Benedek György, neurofiziológus, az MTA doktora, professor emeritus

Bibok Károly, nyelvész, az MTA doktora

Boreczky Ágnes, professor emeritus

Bozó Péter, zenetörténész, PhD, egyetemi docens

Bozóki András, politológus, az MTA doktora, egyetemi tanár

Cs. Czachesz Erzsébet, az MTA doktora, professor emeritus

Csaba László, közgazdász, az MTA rendes tagja

Csabai István, fizikus, egyetemi tanár

Csanádi Mária, politológus-közgazdász, az MTA doktora

Csirik János, matematikus, az MTA doktora, professor emeritus

Dávidházi Péter, irodalomtörténész, az MTA rendes tagja

Deák Ágnes, történész, az MTA doktora

Deák Dániel, jogász, az MTA doktora

Deczki Sarolta, irodalomtörténész, filozófus, PhD

Demeter Júlia, irodalomtörténész, kandidátus

Dömötör Adrienne, nyelvész, PhD, tudományos főmunkatárs

Éltető Andrea, tudományos főmunkatárs

Enyedi Zsolt, politológus, egyetemi tanár

Eörsi Anna, művészettörténész, PhD

Erdei Anna, immunológus, professor emeritus

Erdélyi Ágnes, filozófus, az MTA doktora, professor emeritus

Erőss Ágnes, földrajztudomány, PhD

Éva Csaba, biológus, PhD, tudományos főmunkatárs

Fábián István, vegyész, az MTA doktora

Falus András, biológus, az MTA rendes tagja, az Academia Europaea tagja

Fokasz Nikosz, szociológus, az MTA doktora, professor emeritus

Forgács József, pszichológus, az MTA külső tagja

Forrai Gábor, filozófus, egyetemi tanár

Freud Róbert, matematikus, kandidátus, nyugalmazott egyetemi docens

Friedrich Judit, angol-amerikai irodalom, kandidátus

Gábor György, vallásfilozófus, vallástörténész, tanszékvezető egyetemi tanár

Geréby György, filozófus, kandidátus

Gervai Judit, fejlődéspszichológus, címzetes egyetemi tanár

Gervain Judit, kognitív idegtudomány, egyetemi tanár

Győrffy Dóra, közgazdász, az MTA doktora

Gyürky György, fizikus, az MTA doktora

Hangya Balázs György, agykutató, tudományos főmunkatárs

Hargittai István, fizikokémikus, az MTA rendes tagja, professor emeritus

Hárs Endre, irodalomtörténész, egyetemi tanár

Havas Attila, közgazdász, PhD, tudományos főmunkatárs

Héberger Károly, vegyészmérnök, az MTA doktora, professor emeritus

Hetényi Zsuzsa, irodalomtörténész, az MTA doktora, egyetemi tanár

Hoffmann István, nyelvész, az MTA levelező tagja, kutatóprofesszor

Horvai György, vegyészmérnök, az MTA rendes tagja

Hunyadi László, nyelvész, az MTA doktora, professor emeritus

Hunyadi Zsolt, történész, PhD, habilitált egyetemi docens

Inzelt Annamária, közgazdász, az MTA doktora

Ittzés András, nyelvész, PhD, egyetemi docens

Ittzés Nóra, nyelvész, PhD

Jánossy András, fizikus, az MTA rendes tagja

Jeszenszky Géza, történész, kandidátus, egyetemi magántanár

Juhász István, matematikus, az MTA rendes tagja

Kalmár Melinda, történész, az MTA doktora

Kamarás Katalin, fizikokémikus, az MTA rendes tagja

Kardos Julianna, neurokémikus, az MTA doktora, professor emeritus

Karsai György, klasszika-filológus, egyetemi tanár

Karsai László, történész, az MTA doktora, professor emeritus

Katona Gyula (O.H.), matematikus, az MTA rendes tagja

Katona Tamás, statisztikus, professor emeritus

Kelevéz Ágnes, irodalomtörténész, muzeológus, PhD

Kenesei István, nyelvész, az MTA rendes tagja

Kertesi Gábor, közgazdász, az MTA doktora

Kertész András, nyelvész, az MTA rendes tagja

Kertész János, az MTA rendes tagja, egyetemi tanár

Klaniczay Gábor, történész, az MTA doktora

Kocsis Mihály, nyelvész, az MTA doktora, professor emeritus

Kollár László Péter, mérnök, egyetemi tanár

Komlósy András, nyelvész, nyugalmazott tudományos főmunkatárs, egyetemi docens

Kornai András, matematikus, nyelvész, az MTA doktora

Kovács Mónika, pszichológus, PhD, egyetemi docens

Köllő János, közgazdász, az MTA doktora

Könczöl Miklós, PhD, habilitált egyetemi docens, tudományos főmunkatárs

Kőrösi Gábor, közgazdász, az MTA doktora, egyetemi tanár

Kővári Zsolt, csillagász, az MTA doktora, tudományos tanácsadó

Kövér György, történész, az MTA rendes tagja

Kurucz István, biológus, az MTA doktora

Kürtösi Katalin, irodalomtörténész, az MTA doktora, professor emeritus

Laki Mihály, közgazdász, az MTA doktora

Lamm Vanda, nemzetközi jogász, az MTA rendes tagja

Lövei Gábor, ökológus, az MTA doktora, az Academia Europaea tagja, professor emeritus

Lővei Pál, művészettörténész, az MTA levelező tagja

Majtényi László, jogász, az MTA doktora

Malina János, zenetörténész, PhD

Martos Tamás, egészségpszichológiai szakpszichológus, PhD, tanszékvezető egyetemi tanár

Máté András, filozófus, kandidátus, nyugalmazott egyetemi docens

Máté-Tóth András, valláskutató teológus, az MTA doktora

Molnár György, közgazdász, PhD

Nádasdy Ádám, nyelvész, professor emeritus

Nagy C. Katalin, nyelvész, tudományos munkatárs

Nagy Dénes Lajos, fizikus, az MTA doktora, kutatóprofesszor emeritus, nyugalmazott egyetemi tanár

Nagy Péter Tibor, történész, neveléstudós, az MTA doktora, egyetemi tanár

Nagy Zoltán, néprajzos, kulturális antropológus, az MTA doktora

Németh T. Enikő, nyelvész, az MTA levelező tagja

Nyíri Kristóf, filozófus, az MTA rendes tagja

Orosz Ferenc, biokémikus, az MTA doktora

Örkény Antal, szociológus, az MTA doktora, professor emeritus

Páles Zsolt, matematikus, az MTA rendes tagja, egyetemi tanár

Pálfy Péter Pál, matematikus, az MTA rendes tagja

Pálinkás József, fizikus, az MTA rendes tagja

Pálné Kovács Ilona, regionalista, az MTA rendes tagja

Patkós András, fizikus, az MTA rendes tagja

Patkós Balázs, matematikus, az MTA doktora

Pavlovits Tamás, filozófus, az MTA doktora, tanszékvezető egyetemi tanár

Péter László, az MTA doktora, kutatóprofesszor

Pétervári Kinga, jogász

Pléh Csaba, pszichológus, nyelvész, az MTA rendes tagja, az Academia Europaea tagja

Podani János, biológus, az MTA rendes tagja, egyetemi tanár

Pritz Pál, történész, Laureatus Academiae

Pusztai Bertalan, az MTA doktora, egyetemi tanár

Rácz András, matematikus, PhD

Radnóti Sándor, esztéta, az MTA levelező tagja

Rainer M. János, történész, az MTA levelező tagja

Rajk Judit, énekművész, habilitált egyetemi docens

Rákosi Csilla, nyelvész, az MTA doktora

Rényi Ágnes, szociológus, PhD, nyugalmazott egyetemi docens

Romsics Ignác, történész, az MTA rendes tagja, professor emeritus

Róna-Tas András, orientalista, nyelvész, az MTA rendes tagja, professor emeritus

Rózsa Lajos, biológus, az MTA doktora, tudományos tanácsadó

Sali Attila, matematikus, az MTA doktora

Salvi Giampaolo, nyelvész, az MTA levelező tagja, professor emeritus

Sarkadi Balázs, orvos, biológus, az MTA rendes tagja

Sáska Géza, neveléstudós, egyetemi tanár

Sass Bálint, számítógépes nyelvész, PhD, tudományos főmunkatárs

Scheuring István, evolúcióbiológus, az MTA doktora

Simoncsics Péter, finnugor nyelvész, PhD

Simonovits András, matematikus, MTA doktora

Simonyi Gábor, matematikus, az MTA doktora

Sódor Ádám, csillagász, PhD, tudományos főmunkatárs

Somlai Péter, szociológus, egyetemi tanár

Somogyi Péter, neurobiológus, a Royal Society tagja, professor emeritus

Soukup Lajos, matematikus, az MTA doktora

Szabó Balázs, geográfus, tudományos munkatárs

Szabó Gyula, orvos, az MTA doktora

Szajbély Mihály, irodalomtörténész, az MTA doktora, Laureatus Academiae, professor emeritus

Szathmáry Eörs, biológus, az MTA rendes tagja

Széchenyi Ágnes, az MTA doktora

Szépvölgyi János, vegyészmérnök, emeritus professor, az MTA doktora

Szigetvári Péter, nyelvész, PhD, egyetemi docens

Szilasné Jósvai Júlia Katalin, biológus, tudományos munkatárs

Tátrai Szilárd, az MTA doktora, egyetemi tanár

Timár Ádám, matematikus, tudományos főmunkatárs

Toldi József, biológus, az MTA doktora

Tomka Béla, történész, az MTA doktora, egyetemi tanár

Tóth István János, közgazdász, PhD

Trencsényi Balázs, történész, egyetemi tanár

Ungár Tamás, fizikus, az MTA doktora, professor emeritus

Ungváry Krisztián, történész, az MTA doktora, kutatóprofesszor

Váradi András, az MTA doktora

Venetianer Pál, biológus, az MTA rendes tagja

Veres András, irodalomtörténész, az MTA doktora, professor emeritus

Vicsek Tamás, fizikus, az MTA rendes tagja

Vigh Éva, italianista, professor emeritus

Vonyó József, történész, az MTA doktora, nyugalmazott címzetes egyetemi tanár

Völgyesi Orsolya, történész, PhD

Vörös Imre, jogász, az MTA rendes tagja, egyetemi tanár

Wessely Anna, szociológus, művészettörténész, PhD