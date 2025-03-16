Багатотисячні неурядові демонстрації пройшли в Будапешті і Белграді.

Сербські протестувальники вимагали відставки президента Вучича, угорські – демісії прем’єра Орбана.

 

 

Понад 100 тисяч людей взяли участь у протестних демонстраціях у Белграді, які відбулися у суботу, 15 березня. Такою є офіційна оцінка сербського МВС. Водночас місцева організація «Архів народних зборів», яка веде спостереження за вуличними акціями, оцінює кількість учасників мітингу в понад триста тисяч осіб. Головна вимога протестувальників – демісія президента країни Александра Вучича.

 

Головною протестаційною силою в Сербії стали студенти. Згодом до них долучилися лікарі, вчителі, байкери, ветерани. А частиною поточної акції став марш фермерів, які приїхали до Белграда на тракторах. Про це повідомив телеканал ORF.

 

Хвиля масових протестів у Сербії триває з листопада. Приводом для них стала трагедія на залізничному вокзалі у місті Нові-Сад. Першого листопада на нещодавно відремонтованій будівлі двірця обвалився бетонний навіс. Жертвами стали 15 людей віком від шести до 74 років. Демонстранти називають причиною трагедії в Нові-Саді корупцію, недбалість, зневагу до правил безпеки при будівництві та непотизм у верхах сербської влади.

 

Водночас багатотисячний антиурядовий мітинг відбувся й у столиці Угорщини Будапешті. Його організаторкою виступила опозиційною партія «Повага та свобода» (TISZA). Учасники акції вимагали демісії прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та змін у керівництві країни.

 

 

Причиною протестів стали оголошені Орбаном плани боротися з опозицією, громадянським суспільством і незалежною пресою. Виступаючи в Будапешті з нагоди національного свята – Дня революції 1848 року, прем'єр пообіцяв розправитися з «політиками та журналістами, які отримують іноземне фінансування». Він заявив, що  настав час знищити «тіньову армію» неурядових організацій, журналістів, суддів та політиків, яким нібито платять зі США та Брюсселя. «Після сьогоднішніх святкувань настане велике великоднє прибирання, оскільки клопи пережили зиму. Ми ліквідуємо всю тіньову армію», – сказав Орбан.

 

Лідер опозиційної партії TISZA Петер Мадяр (Peter Magyar), виступаючи на мітингу протесту в Будапешті, заявив, що Орбан зовсім не розв'язує проблеми у сфері охорони здоров'я, освіти, соціальні питання. Він закинув чинній владі, що та погрузла в корупції, а бюджетні гроші нахабно розкрадаються купкою наближених до Орбана. «За 15 років Угорщина стала однією з найбідніших країн Євроунії, а Орбан – одним із найбагатших людей Європи. Угорщина заслуговує на краще. А ті, хто обманює власну націю, повинні опинитися на смітнику історії. Наш час настав», – заявив Мадяр.

 

16.03.2025

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