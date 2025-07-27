Орбан погрожує заблокувати бюджет ЄУ, якщо Угорщина не отримає заморожених грошей.

Він також розкритикував позицію керівництва Євроунії за підтримку України.

 

 

Угорський уряд не голосуватиме за бюджет Європейської Унії доти, доки Угорщина не отримає заморожених коштів. Про це заявив угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан, виступаючи на фестивалі Tusványos у румунській Трансильванії.

 

«Прийняття нового семирічного бюджету вимагає одностайності. І доки ми не отримаємо своїх грошей, нового європейського бюджету не буде. Ми не підемо на жодні поступки щодо нашого суверенітету», – цитує слова Орбана телеканал Euronews.

 

Прем'єр-міністр Угорщини також висловився різко проти позиції керівництва ЄУ щодо продовження підтримки України. «ЄУ вирішила йти на війну, вирішила продовжити підтримку України, якщо від цього відмовляться США, і це мене розчаровує. Угорщина вирішила не йти на війну в той час, як у ЄУ вважають, що Угорщина також має йти на війну і мати проукраїнський, пробрюссельський уряд. Але ми виступаємо за національний уряд, який ґрунтується на принципах миру», – заявив Орбан.

 

У середині липня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила свою пропозицію щодо нового бюджету Європейської Унії на суму два трильйони євро на період з 2028 до 2034 року. Це значно більше, ніж попередній бюджет ЄУ – 1,21 трильйона євро, затверджений 5 років тому. Усі фінансові пакети, що розподіляються між країнами-членами, залежать, зокрема, й від дотримання національними урядами принципу верховенства права. Саме через порушення цього правила Будапешт був позбавлений деяких субсидій від ЄУ.

 

27.07.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Залізниця
Олег Денисенко
Західний вітер частенько доставляє до нашої оселі просто з львівського вокзалу вуглецевий і дуже зрозумілий аромат. Він манить і запрошує у мандри, візуалізує спогади і передчуття
25.07.25 | | Дискурси
Домальована вічність на храмах і скронях
Іван Банах
Про потребу літературного угруповання з нагоди 60-річного ювілею поета Богдана Манюка, підгайчанина.
25.07.25 | | Штука
Аудіовізуали Мар’яни Клочко
Художниця, композиторка, вокалістка, яка працює на перетині візуального мистецтва, звуку, музики та кіно, представить свою другу персональну виставку “Хаос дня прийдешнього” у галереї "Зелена канапа".
25.07.25 | | Штука
Меланія наша!
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Незграбно пояснюючи зміну свого ставлення до російського диктатора Дональд Трамп несподівано назвав однією з причин свою дружину Меланію. Мовляв саме вона відкрила чоловікові очі на лицемірство Путіна.
25.07.25 | | У світі
Жінки і кордони
Юлія Баір
Її стильзачаровує : безпафосно атмосферний; лаконічний і в той же час неорнаментально детальний — як життя з широко розплющеними очима. Авторка кожною книжкою додає глибини гіркому пізнаванню незвіданого досвіду.
24.07.25 | | Штука
70 подій, 50 видавництв: BestsellerFest
Від 15 до 17 серпня у Львові відбуватиметься новий всеукраїнський книжковий фестиваль BestsellerFest 2025. У програмі— авторські презентації новинок, концерти та книжковий ярмарок.
23.07.25 | | Штука
Трохи коні
Юрко ТИМЧУК
Усик (з подачі Харизми) збагатив англійську лексику фразою «Don't push the horses». Український словник збагачується не боксерами. Огляд подій тижня в Україні.
22.07.25 | | Україна
Помоліться за душі полеглих
Майкл Мишкало
Мати і троє малих дітей ідуть вулицею. І тут мати каже: «Діти, ми підходимо до алеї героїв, помоліться за їхні душі». І все – лиш чути кроки і вітер. І свічки
22.07.25 | | Дискурси

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.