Орбан погрожує заблокувати бюджет ЄУ, якщо Угорщина не отримає заморожених грошей.

Він також розкритикував позицію керівництва Євроунії за підтримку України.

Угорський уряд не голосуватиме за бюджет Європейської Унії доти, доки Угорщина не отримає заморожених коштів. Про це заявив угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан, виступаючи на фестивалі Tusványos у румунській Трансильванії.

«Прийняття нового семирічного бюджету вимагає одностайності. І доки ми не отримаємо своїх грошей, нового європейського бюджету не буде. Ми не підемо на жодні поступки щодо нашого суверенітету», – цитує слова Орбана телеканал Euronews.

Прем'єр-міністр Угорщини також висловився різко проти позиції керівництва ЄУ щодо продовження підтримки України. «ЄУ вирішила йти на війну, вирішила продовжити підтримку України, якщо від цього відмовляться США, і це мене розчаровує. Угорщина вирішила не йти на війну в той час, як у ЄУ вважають, що Угорщина також має йти на війну і мати проукраїнський, пробрюссельський уряд. Але ми виступаємо за національний уряд, який ґрунтується на принципах миру», – заявив Орбан.

У середині липня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила свою пропозицію щодо нового бюджету Європейської Унії на суму два трильйони євро на період з 2028 до 2034 року. Це значно більше, ніж попередній бюджет ЄУ – 1,21 трильйона євро, затверджений 5 років тому. Усі фінансові пакети, що розподіляються між країнами-членами, залежать, зокрема, й від дотримання національними урядами принципу верховенства права. Саме через порушення цього правила Будапешт був позбавлений деяких субсидій від ЄУ.