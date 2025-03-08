Республіканці в Конґресі вимагають від Трампа відновити допомогу Україні.

Вони вважають, що такий крок лише шкодить інтересам США.

Законодавці-республіканці в Конґресі Сполучених Штатів починають вимагати від президента Дональда Трампа скасувати ухвалені ним рішення про зупинку військової та розвідувальної допомоги Україні. Про це пише американське видання The Hill. Однопартійці президента вважають, що надто тривала пауза в постачанні зброї та боєприпасів Києву може мати руйнівні наслідки для бойових можливостей України, що підірве її позицію на перемовинах з Росією.

Законодавці Республіканської партії визнають, що Трамп мав право тимчасово призупинити поставки зброї до України, щоб оцінити хід війни, вчинити тиск на союзників з НАТО, аби ті збільшили свої внески, і створити вікно для перемовин про мирну угоду між російським диктатором Путіним і президентом України Володимиром Зеленським. Водночас вони стверджують, що обмін розвідданими слід відновити негайно, оскільки Сполучені Штати не отримують жодної вигоди від того, що позбавляють Україну критично важливих ​​розвідданих на полі бою.

Призупинення військової допомоги Україні може бути корисним лише Путіну, впевнений, зокрема, сенатор-республіканець від Північної Кароліни Том Тілліс (Thom Tillis). «Думаю, що це погана оптика. Я турбуюся про український народ. Я знаю, що людям в Україні важко. Я був там два тижні тому. Мене більше хвилює те, як до цього ставляться люди на полі бою», – сказав сенатор.

Голова комітету з асигнувань Сенату Сьюзан Коллінз (Susan Collins) виступила проти припинення військової допомоги. Вона назвала поточний момент «критичним часом для України». «Я не думаю, що ми повинні зупиняти наші зусилля. Це українці проливають кров», – сказала сенаторка.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем (Lindsey Graham), який наполегливо працював за лаштунками, щоб скласти угоду про корисні копалини, сказав, що він наляканий оголошеною Трампом паузою щодо обміну розвідданими з Україною. «Мене дуже хвилює це в довгостроковій перспективі. Сподіваюся, все це проясниться досить скоро», – зазначив він.

Сенатор-республіканець від штату Техас Джон Корнін (John Cornyn), старший член Комітету Сенату з розвідки, сказав, що «розвідувальні дані, які ми надали українцям, були вкрай важливими для того, щоб вони могли продовжувати боротьбу». «Я сподіваюся, що пауза колись буде знята», – сказав він.

Сенатор Майк Раундс (Mike Rounds), член Комітету зі збройних сил, заявив, що не підтримує рішення про припинення обміну розвідданими з Україною. «Я з цим не згоден», – сказав він і висловив сподівання, що пауза у військовій допомозі Україні буде лише тимчасовою.

Водночас лідер республіканської більшості в Сенаті Джон Тьюн (John Thune) наголосив, що припинення військової допомоги Україні є тимчасовим. «Думаю, що це частина перемовин», – заявив він і висловив сподівання, що зрештою вдасться на переговорах домовитися про мирну угоду, яка покладе край війні.

Нагадаємо, що Дональд Трамп третього березня розпорядився призупинити військову та гуманітарну допомогу Україні на тлі скандалу з Володимиром Зеленським у Білому домі. Через два дні стало відомо, що адміністрація Трампа заборонила передачу американських розвідданих Україні.