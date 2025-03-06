Звинуваченого в домаганнях професора Йосипа Лося звільнили з ЛНУ ім.Івана Франка.

Ректор Львівського національного університету імені Івана Франка Володимир Мельник підписав наказ про звільнення професора Йосипа Лося, якого звинуватили в домаганнях.

У наказі ректора йдеться, що причиною звільнення є «вчинення професором кафедри зарубіжної преси та інформації факультету журналістики Лосем Йосипом Дмитровичем аморальної дії, яка є несумісною з функціями викладача вищої школи, порушення п. 3 ч. 11.12 розділу 11 Статуту університету щодо дотримання норм педагогічної етики, моралі, поваги до честі й гідності осіб, які навчаються в університеті».

Звільнити Йосипа Лося керівництву Університету рекомендувала Комісія з питань етики та професійної діяльності, на засіданні якої розглядалися звинувачення щодо домагань з боку професора від студенток факультету журналістики.

Нагадаємо, першою про домагання з боку Йосипа Лося заявила журналістка NGL.media Катерина Родак. У коментарях до її допису у соцмережі інші колишні студентки заявили, що Йосип Лось дозволяв собі торкатися їх і намагався цілувати дівчат без їхньої згоди.

Сам Лось звинувачення заперечив і назвав студенток "свинями".

На ситуацію відреагував представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Львівській області Тарас Подвірний. який зазначив, що "проблема набагато глибша, ніж може здатися".

Як наслідок Йосипа Лося відсторонили від проведення занять на час службового розслідування, а у поліції почали перевірку інформації щодо звинувачень на його адресу.

Катерина Родак була присутньою на засіданні Комісії ЛНУ ім. Івана Франка з питань етики та професійної діяльності й навела більше доказів ганебної поведінки Лося щодо студенток. Йшлося також про те, що про окремі випадки домагань було відомо керівництву Університету й раніше, оскільки скривджені професором дівчата зверталися по допомогу з письмовими скаргами.