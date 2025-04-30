Ректором ЛНУ імені Івана Франка стане видатний український хімік Роман Гладишевський.

Ректором Львівського національного університету імені Івана Франка стане видатний український хімік Роман Гладишевський. У другому турі виборів на посаду керівника Університету він отримав мандат довіри від 1443 членів академічної спільноти, проти 881 голосів виборців, які набрав його опонент - Віталій Кухарський. Фреквенція близька до 90%.

"Вельмишановна університетська спільното!



Дякую за активну участь у виборах та виявлену довіру. Сприймаю цей результат як мандат на спільну роботу, на втілення змін, яких очікує Львівський національний університет імені Івана Франка. Вірю, що разом ми збережемо найкраще з академічних традицій Університету і відкриємо нові горизонти для розвитку інноваційного, освітнього, наукового та культурного середовища України", - написав по завершені виборів у себе на fb Роман Гладишевський.

66-річний Роман Гладишевський - уродженець Львова, український учений-хімік, винахідник, завідувач кафедри неорганічної хімії, проректор з наукової роботи Львівського національного університету імені Івана Франка, академік НАН України. Є співавтором серій монографій присвячених систематиці кристалічних структур неорганічних сполук. Усього у співавторстві опублікував 23 томи монографій, 4 оглядові статті, 19 патентів, 410 наукових статей і тези 605 доповідей на конференціях. Викладав курс лекцій в університетах Франції, Швейцарії, Німеччини.

Новообраний ректор ЛНУ імені Івана Франка походить з родини хіміків. Його батько – Євген Гладишевський – понад 50 років працював у Львівському університеті. Був деканом хімічного факультету, завідувачем і професором кафедри неорганічної хімії, де виникла львівська школа кристалохімії, що тепер має світове визнання. Доктор хімічних наук Євген Гладишевський заснував цю школу в 1960-х роках разом з професорами Оксаною Бодак і Євгеном Черкашиним. Сьогодні кафедру і школу очолює його син Роман Гладишевський.

Мати Романа Гладишевського Тетяна понад 40 років пропрацювала на кафедрі біологічної хімії Львівського медичного університету.

Сам Роман Гладишевський після закінчення хімічного факультету ЛНУ працював у «Львівській політехніці» і за кордоном, аж доки його батько не вийшов на пенсію. В одному з інтерв’ю він пояснив це принципом «сімейності».

«Раніше, в Радянському союзі, був такий термін для інтелігенції – «сімейність». Представники однієї родини не могли працювати в одному закладі. Мій батько працював в університеті. Я з приємністю працював у Львівській політехніці, захищав дисертацію у московському університеті, а потім працював за кордоном. Та коли батько вийшов на пенсію, то я повернувся до Львова, до Львівського університету», – сказав Роман Гладишевський в інтерв’ю після того, як його обрали Амбасадором Львова.

До слова, племінник Романа Гладишевського Юрій Ігнатенко теж випускник хімічного факультету Львівського університету, він – кандидат наук, проте працює в IT.

У Романа Гладишевського також є сестра Надія Ігнатенко – педіатриня і спортивна лікарка, працює у Львівському фаховому коледжі спорту, і племінниця Лідія Ігнатенко – філологиня. Сам новообраний ректор університету, згідно з інформацією з відкритих джерел, дружини і дітей не має.

У 2018 році родина Гладишевських отримала почесне звання «Шляхетна львівська родина». Номінував родину історичний факультет ЛНУ. А в 2022 році на честь Євгена Гладишевського перейменували вул. Менделєєва у Львові.

"Я дуже добре пам’ятаю свого діда Івана, який учителював на Львівщині й у Львові, активно займався просвітницькою діяльністю, і також доводив свою громадянську позицію ділом, брав активну участь у визвольних змаганнях у лавах Українських Січових Стрільців. Його дружина також була вчителькою. Ім’я професора Євгена Гладишевського є знакове для цілої плеяди вчених-кристалохіміків за останні 50 років і сьогодні. Але для мене він у першу чергу залишається батьком. Я мав змогу безпосередньо спостерігати, як засновувалася львівська кристалохімічна школа, була підготовлена ціла школа молодих науковців, які згодом стали відомими вченими та вчителями. Батько був не лише очевидцем, але й брав участь у подіях, які привели до проголошення Карпатської України. Дружина мого батька – моя мати, кандидат хімічних наук, викладала у Львівському медичному університеті",– пригадував Роман Гладишевський.

Під час нагородження, коли родині вручали почесну відзнаку, Роман Гладишевський наголошував, що чотири покоління їхньої родини народилися в різних державах: Австро-Угорщині, Польщі, Радянському Союзі, Україні, але всі народилися в одному домі і є львів’янами.

Щодо намірів нового ректора щодо розвитку ЛНУ імені Івана Франка, то у своїй передвиборчій програмі Роман Гладишевський написав, що під його керівництвом Львівський університет до 2030 року має увійти у світовий рейтинг ЗВО, відновити статус дослідницького університету та стати повноцінним партнером у світовій науковій та освітній спільнотах. А Львів перетвориться на місто-університет.

Говорив Гладишевський про будівництво інноваційного лабораторного корпусу університету для наукових та освітніх потреб, введення в експлуатацію нового гуртожитку, покращення умов в аудиторіях і лабораторіях, модернізацію спорткомплексу, медзакладів університету, створення сучасної мережі харчування.

Студентам та аспірантам новообраний ректор обіцяє покращення навчальних програм та академічної мобільності, програми спільних дипломів з партнерськими закладами, розширення студентських просторів. Науковому і педагогічному складу – фінансову мотивацію на основі рейтингування, внутрішню систему підвищення кваліфікації, співпрацю з бізнесом, сприяння участі в міжнародних проєктах та супровід захисту прав інтелектуальної власності. Ішлося також і про комерціалізацію наукових розробок та освітніх послуг.

Також Роман Гладишевський пообіцяв запровадити в ЛНУ психологічний супровід і забезпечити інклюзію.

У своїй програмі новий ректор згадував і про воєнні виклики. Серед іншого, він говорив про адаптацію ветеранів до цивільного життя та підтримку родин військовослужбовців. Окрім того, в програмі ішлося про моніторинг університетом впливу війни на всі сфери життя з подальшою імплементацією результатів та участь у повоєнному відновленні України.