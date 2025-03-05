Виступаючи в Конґресі, Трамп заявив, що Україна готова до перемовин, а Росія посилає «сигнали миру».

Він не розкрив жодних подробиць того, як планує покласти край найбільшому конфлікту в Європі після Другої світової війни

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, виступаючи у вівторок увечері, четвертого березня, в Капітолії перед двома палатами Конґресу, заявив, що Україна хоче повернутися до раніше зірваного підписання «угоди про корисні копалини та безпеку». Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. За словами Трампа, він отримав листа від президента України Володимира Зеленського, в якому український лідер висловив готовність сісти за стіл перемовин щодо завершення російсько-української війни.

«Раніше сьогодні я отримав важливого листа від президента України Зеленського. У листі йдеться, що Україна готова сісти за стіл переговорів, щоб якнайшвидше наблизити міцний мир. Ніхто не хоче миру більше, ніж українці, каже він», – зацитував Трамп листа Зеленського.

Трамп також сказав, що вів «поважні розмови з Росією» й «отримав сильні сигнали про те, що вони готові до миру». «Хіба це не було б красиво? Настав час зупинити це божевілля. Настав час припинити вбивства. Настав час покласти край цій безглуздій війні. Якщо ви хочете покласти край війнам, вам потрібно говорити з обома сторонами», – зазначив господар Білого дому.

Попри очікування, що Трамп детальніше окреслить свої плани щодо України та Росії у промові в Конгресі, він не розкрив жодних подробиць про те, як планує покласти край найбільшому конфлікту в Європі після Другої світової війни.

У виступі у відповідь на промову американського президента сенаторка від Демократичної партії Елісса Слоткін (Elissa Slotkin) розкритикувала зовнішньополітичні дії нової адміністрації Трампа, сказавши, що він лише повторює слова своїх великих попередників, але не діє як вони. «Президент Трамп любить говорити про мир через силу. Насправді це репліка, яку він вкрав у Рональда Рейґана. Але дозвольте мені сказати вам, що після видовища, яке відбулося в Овальному кабінеті минулого тижня, Рейґан, мабуть, перевертається в могилі», – сказала Слоткін, маючи на увагу провальні перемовини Трампа і Зеленського 28 лютого.

За словами сенаторки, Трамп вірить у те, що диктаторів, таких як Путін, який напав на Україну, потрібно задобрювати, а американське лідерство Трамп, на її думку, бачить як операції з нерухомістю. «Як дитина холодної війни, я вдячна, що у 1980-х роках на посаді був Рейґан, а не Трамп. Трамп програв би нам холодну війну», – заявила Слоткін.