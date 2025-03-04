Захворюваність на грип та ГРВІ на Львівщині продовжує зростати.

У Львівській області кількість хворих на грип та ГРВІ продовжує стрімко зростати. Майже на 50% побільшало госпіталізацій. Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

 

"На Львівщині стрімко зростає кількість хворих на грип та ГРВІ. Найскладніша ситуація у Львові. За останній тиждень рівень захворюваності на грип та ГРВІ у Львівській області зріс на 15,5% – це майже 25 тисяч нових випадків. Інтенсивний показник перевищив епідемічний поріг у 2,3 рази", – йдеться у повідомленні.

 

За словами Козицького, побільшало і госпіталізацій через хворобу – за тиждень аж на 47,5%.

 

"По-особливому тривожна ситуація у Львові, де найбільше хворих серед дітей. Понад 5 тисяч випадків припадає на дітей, що становить 45,5% від усіх хворих в області",  – наголосив Козицький.

 

Голова ОВА зазначив, що два тижні тому обласна комісія ТЕБ і НС рекомендувала школам Львівщини перейти на дистанційне навчання до початку березня, аби запобігти спалаху грипу та ГРВІ. 

 

У всіх громадах, які дослухалися, захворюваність пішла на спад. На жаль, у Львівській громаді рішення щодо обмежувальних заходів не ухвалили і тепер маємо наслідки, – резюмував Максим Козицький.

 

04.03.2025

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