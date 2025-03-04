Захворюваність на грип та ГРВІ на Львівщині продовжує зростати.

У Львівській області кількість хворих на грип та ГРВІ продовжує стрімко зростати. Майже на 50% побільшало госпіталізацій. Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

"На Львівщині стрімко зростає кількість хворих на грип та ГРВІ. Найскладніша ситуація у Львові. За останній тиждень рівень захворюваності на грип та ГРВІ у Львівській області зріс на 15,5% – це майже 25 тисяч нових випадків. Інтенсивний показник перевищив епідемічний поріг у 2,3 рази", – йдеться у повідомленні.

За словами Козицького, побільшало і госпіталізацій через хворобу – за тиждень аж на 47,5%.

"По-особливому тривожна ситуація у Львові, де найбільше хворих серед дітей. Понад 5 тисяч випадків припадає на дітей, що становить 45,5% від усіх хворих в області", – наголосив Козицький.

Голова ОВА зазначив, що два тижні тому обласна комісія ТЕБ і НС рекомендувала школам Львівщини перейти на дистанційне навчання до початку березня, аби запобігти спалаху грипу та ГРВІ.