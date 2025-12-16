На Львівщині різко зростає кількість хворих на грип.

На Львівщині зросла захворюваність на грип: за тиждень від 8 до 14 грудня занедужало на 914 людей більше, ніж за тиждень перед тим. Таким чином кількість хворих на хрип в області зросла до 10919 людей. Втім, епідеміологічний поріг наразі ще не перевищено. Про це повідомила на своїй fb-сторінці гендиректорка  Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Іванченко. 

 

 

На лікарняних ліжках опинилася 231 людина, серед них 139 дітей. Найбільше хворих у віковій групі 5–14 та 30–64 роки. На Львівщині циркулює A(H3N2), абож грип АН3 – саме його виявляє вірусологічна лабораторія центру в матеріалі хворих завдяки методу ПЛР (полімеразна ланцюгова реакція). Діагностувати хворобу лікарі також можуть швидкими тестами. 

 

Наталія Іванченко зазначила: "Грип починається раптово з підвищення температури тіла, ломоти в кістках або м'язах, болить голова, може боліти горло і турбує сухий кашель". Також лікарка стверджує, що повноцінне харчування та сон підвищують опірність організму.

 

Різко збільшуватися кількість хворих на грип на Львівщині почала ще з 1 грудня.

 

16.12.2025

