Учні Львівщини йдуть на дистанційне навчання. У Львові школи продовжують роботу очно.

Від завтра, 18 лютого, школи Львівської області перейдуть на дистанційне навчання. Таке рішення прийняла комісія з надзвичайних ситуацій ЛОВА через перевищення епідпорогу та значне зростання захворюваності на грип та ГРВІ серед дітей. У школах Львова наразі не запроваджують карантинні обмеження, але кожна школа, за потреби, зможе перейти на дистанційне навчання.

Як повідомила заступниця гендиректора Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Марія Озірковська, зареєстровано перевищення епідпорогу на 46% і це відповідає високому рівню інтенсивності епідемічного процесу. За минулий тиждень (10.02-16.02.2025) на Львівщині зареєстровано 15586 випадків грипу і ГРВІ. Це майже на 3000 випадків більше, ніж у попередній тиждень. Серед хворих 53% - діти.

За останній тиждень зафіксовано два летальні випадки: від ускладнень грипу В померла 7-річна дитина, яка не мала супутніх захворювань і не була вакцинована від грипу, і 67-річна жінка, у якої діагностували респіраторносинцитіальний вірус. У неї також була ішемічна хвороба серця.



За словами Озірковської, на Львівщині фіксують грип типу А і Б, а також циркуляцію інших вірусів з групи ГРЗ – це, зокрема, Аденовіруси, віруси Парагрипу.

«Комісія ЛОВА з питань надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про те, щоб заклади загальної середньої освіти перейшли на віддалене навчання на 11 днів. Тобто з вівторка, 18 лютого, до наступної п’ятниці, 28 лютого. Таким чином ми практично на два тижні зможемо зменшити скупчення дітей і зростання захворюваності», – повідомив директор департамент освіти і науки Львівської ОВА Олег Паска.

За словами чиновника, йдеться не про карантин, а про дистанційне навчання протягом 11 днів. За його словами, вчителі уміють працювати з дистанційними платформами, тому перерви у освітньому процесі не буде.

«У 2020 році, відповідно до програми розвитку освіти, ЛОДА виділяла кошти на навчання вчителів роботі з дистанційними платформами. Таким чином за час ковіду школи навчились користуватись дистанційними платформами, кожна школа має платформу, з якою вони працюють, і буде легко перейти на віддалене навчання і згадати той досвід, який був у 2020 році. Не передбачається якихось канікул чи перерви у роботі закладів освіти, це дасть можливість надалі продовжувати навчання», – розповів Паска.

У школах Львова наразі не запроваджують карантинні обмеження, але кожна школа, за потреби, зможе перейти на дистанційне навчання.

«Станом на сьогодні (понеділок, 17 лютого - ред.) близько 18% учнів є відсутніми в школах, з них лише 15% відсутні через захворюваність. Звісно, що ситуація є різною у кожному навчальному закладі, але зараз ми вважаємо непотрібним вводити карантинні обмеження у школах Львова. Важливо додати, що львівські школи мають автономію, тож за потреби можуть перевести один чи декілька класів на кілька днів на дистанційне навчання», – повідомив директор департаменту освіти на культури Львівської міської ради Андрій Закалюк.

Тим часом сьогодні надійшла звістка про те, що від грипу на Львівщині померла 7-річна дитина. Як повідомила генеральна директорка Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України Наталія Тімко-Іванченко, дівчинка була інфікована вірусом грипу типу В і лікувалась амбулаторно. Дитина не була вакцинована від грипу та не мала супутніх захворювань. Дівчинка захворіла 7 лютого. Температура піднялася до 38 градусів і з’явився кашель, а 9 лютого вона померла.

Як повідомив заступник директора з медичної частини інфекційної лікарні Андрій Орфін, хворі діти з вірусами грипу, пневмоніями почали поступати до лікарні наприкінці січня. Перебіг захворювання доволі часто важкий і діти з різними ускладненнями потрапляють до лікарень.

«А за останній тиждень кількість хворих дітей зросла більше, ніж на 50%. Діти потрапляють з вірусами грипу А і В, пневмоніями. Симптоми у них схожі: висока температура, утруднене дихання, кашель. На даний час у нас лікується 64 хворих дітей. Багато хворих дітей і у дитячих відділеннях львівського “Охматдиту” і Першого ТМО м. Львова», – каже Андрій Орфін.

Завідувачка 1-го дитячого відділення інфекційної лікарні Галина Кармазин додала, що у лікарні багато дітей з пневмоніями, які найчастіше виникають як ускладнення грипу на 4-5 день.

До реанімаційного відділення госпіталізували 4-річну дівчинку з Волині, яка 13 лютого приїхала на Львівщину до родичів у гості. 16 лютого у неї підвищилася температура, виникла задишка. Батьки звернулися до лікарів у Шептицькому, і звідти дитину скерували до інфекційної лікарні Львова.