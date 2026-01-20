Грип та ГРВІ: епідеміологічний поріг на Львівщині перевищено на 1,6%.

На Львівщині, попри незначне зниження захворюваності на грип та ГРВІ — на 5% порівняно з попереднім тижнем — епідеміологічний поріг перевищено на 1,6%. Частка дітей серед хворих становить 36,6%. За тиждень у лікарні області госпіталізували 300 людей. Про це повідомила генеральна директорка Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Іванченко.

Цієї зими на Львівщині циркулює вірус грипу типу A. Попередньо індентифікують підтипи A(H1) та A(H3). Детальне субтипування вірусів проводять у референс-лабораторії Центру громадського здоров’я в Києві, тому регіональні лабораторії наразі не мають інформації про конкретні генотипи.

Минулого епідемічного сезону на Львівщині також домінував грип типу A.

За словами Наталії Іванченко, збільшення кількості госпіталізацій через грип не означає, що вірус став більш агресивним.

«Насправді більше ускладнених випадків перебігу хвороби немає. Є люди, які становлять групу ризику, — це пацієнти з хронічними захворюваннями, зокрема дихальної та серцево-судинної систем, цукровим діабетом, вагітні жінки, люди з імунодефіцитами та старші за 65 років. У цих людей при зустрічі з вірусом грипу прогнозовано може виникнути важчий перебіг або ускладнення. Ускладнення можуть бути як прямим наслідком дії вірусу, наприклад на легені, так і через активізацію бактерій в організмі. Саме тому саме ці групи людей насамперед потребують профілактики грипу, зокрема щорічного щеплення», — пояснює фахівчиня.

Пацієнтів госпіталізують до лікарні з різних причин, залежно від стану та віку. У дітей це може бути висока температура, яка погано збивається, а у дорослих, як вже згадувалось, — загострення хронічних хвороб.

«Важкий перебіг грипу не обов’язково означає ускладнення, а свідчить про потребу в інтенсивнішому лікуванні або постійному спостереженні лікаря. Тоді пацієнта госпіталізують, щоб надати необхідні процедури, наприклад внутрішньовенні ліки, які неможливо зробити вдома», — каже Наталія Іванченко.

Медики радять не ігнорувати перші ознаки застуди. Підвищена температура, сухий надсадний кашель, головний біль, ломота в кістках і м’язах, нежить може свідчити про гостре респіраторне захворювання, зокрема викликане грипом. Особливо уважними до симптомів мають бути люди з хронічними хворобами, вагітні та літні люди. У таких випадках слід негайно звертатися до сімейного лікаря, який визначить подальші дії та призначить необхідне лікування.