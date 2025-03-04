Трамп призупинив всю військову допомогу Україні.

Він домагається від українського керівництва продемонструвати «прихильність до миру».

 

 

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розпорядився призупинити надання військової допомоги Україні в її війні проти агресивної Росії доти, допоки українське керівництво не продемонструє йому «прихильність до миру». Про це в ніч на вівторок, 4 березня, повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на представника Білого дому, який дав свій коментар на умовах анонімності

 

«Президент (Тоамп – ред.) чітко дав зрозуміти, що він націлений на мир. Нам потрібно, щоб наші партнери також були прихильні до цієї мети. Ми зупиняємо і переглядаємо нашу допомогу, щоб переконатися, що вона сприяє вирішенню проблеми», – заявило джерела аґенції.

 

Сам Трамп це рішення наразі не коментував, офіційної інформації з Білого дому також не надходило. «Це не остаточне припинення допомоги, це пауза», – уточнив телеканал Fox News з покликом на представника адміністрації президента США. До ухвалення цього рішення Трамп зустрічався для консультацій з держсекретарем Марком Рубіо та міністром оборони Пітом Геґсетом, уточнює телеканал.

 

За даними інформаційної аґенції Bloomberg, рішення торкнеться всього американського військового обладнання, яке ще не доставлено до України, включно зі зброєю, яка перебуває в дорозі або чекає на транзит через Польщу.

 

Напередодні ввечері видання Wall Street Journal повідомило з покликом на чинних і колишніх американських чиновників, що адміністрація Дональда Трампа припинила фінансування нових постачань зброї Україні та розглядає можливість заморожування постачання з американських запасів, що ставить під пряму загрозу здатність Києва протистояти російському наступу.

 

04.03.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Хаос, або Світовий порядок 3.0
Михайло САВЧИН
Перепалка у трикутнику Трамп – Зеленський – Ді Джей Венс розкрила кризу як політичної системи США, так і світового порядку загалом
03.03.25 | | Дискурси
Бог за викликом
Віталій Портников
Юдеї і перші християни вижили, бо вірили у світ моральних норм, а їхні вороги втратили свою велику цивілізацію. Цивілізацію, що не знала докорів сумління
02.03.25 | | Дискурси
Більшість електорату Трампа підтримує Україну
Деніел Балсон
Опитування показало, що серед ядерних виборців-республіканців 69% вважають Росію агресором і 83% не схвалюють Путіна
02.03.25 | | Дискурси
Сергій Савченко в Shum Art Gallery
Ця виставка — не просто візуальна розповідь, а запрошення до рефлексії про те, як ми відчуваємо рух і зміну, як у плині подій народжується нове та, що залишається від прожитого. Автор пропонує знаходити у взаємодії з його роботами власні відповіді на ці запитання.
01.03.25 | | Штука
Домініканець на віслюкові
Василь МАХНО
А він на віслюкові, як Месія, і пальми тут тремтять і даленіють. Попереду – бо перевізник фруктів – півдня дороги: ананас й кокосом щоденна кава і щоденний космос 
01.03.25 | | Дискурси
Вільний і мандрівний
Валентина Вусата
Вільний вертеп – спільнота друзів, об’єднаних причетністю до мережі спільножитків “Вільний простір” у Львові. Небайдужа молодь несе Різдво Україною. Цьогоріч Вільний вертеп мав 42 виступи на Львівщині, 67 виступів Україною, і 16 – у східних регіонах та прифронтових територіях.
28.02.25 | | Штука
Козакувати по-котячому
Тарас Прохасько
Відповідальність полягає не в тому, аби зробити так, щоби було не тривожно, а в тому, щоби повірити, що так йому найліпше.
28.02.25 | | Дискурси
«Загроза незалежної України»
Лєшек Шаруґа
Основою суверенітету України є перетворення її суспільства на політичну націю. Цей процес не був ні очевидним, ні безболісним
28.02.25 | | Минуле

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.