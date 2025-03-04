Трамп призупинив всю військову допомогу Україні.

Він домагається від українського керівництва продемонструвати «прихильність до миру».

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розпорядився призупинити надання військової допомоги Україні в її війні проти агресивної Росії доти, допоки українське керівництво не продемонструє йому «прихильність до миру». Про це в ніч на вівторок, 4 березня, повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на представника Білого дому, який дав свій коментар на умовах анонімності

«Президент (Тоамп – ред.) чітко дав зрозуміти, що він націлений на мир. Нам потрібно, щоб наші партнери також були прихильні до цієї мети. Ми зупиняємо і переглядаємо нашу допомогу, щоб переконатися, що вона сприяє вирішенню проблеми», – заявило джерела аґенції.

Сам Трамп це рішення наразі не коментував, офіційної інформації з Білого дому також не надходило. «Це не остаточне припинення допомоги, це пауза», – уточнив телеканал Fox News з покликом на представника адміністрації президента США. До ухвалення цього рішення Трамп зустрічався для консультацій з держсекретарем Марком Рубіо та міністром оборони Пітом Геґсетом, уточнює телеканал.

За даними інформаційної аґенції Bloomberg, рішення торкнеться всього американського військового обладнання, яке ще не доставлено до України, включно зі зброєю, яка перебуває в дорозі або чекає на транзит через Польщу.

Напередодні ввечері видання Wall Street Journal повідомило з покликом на чинних і колишніх американських чиновників, що адміністрація Дональда Трампа припинила фінансування нових постачань зброї Україні та розглядає можливість заморожування постачання з американських запасів, що ставить під пряму загрозу здатність Києва протистояти російському наступу.