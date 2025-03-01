Skype має намір припинити роботу у травні.

Користувачам месенджера запропоновано перейти на Microsoft Teams Free, куди автоматично буде перенесено всі їхні дані.

 

 

Месенджер і сервіс відеодзвінків Skype з травня 2025 стане недоступним. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на твіт на офіційній сторінці Skype в соцмережі X. Корстувачам Skype запропоновано перейти на платформу Microsoft Teams Free.

 

«З травня 2025 року Skype більше не буде доступним. Найближчими днями ви зможете увійти до Microsoft Teams Free за допомогою свого облікового запису Skype, щоб залишатися на зв'язку з усіма своїми чатами та контактами. Дякую, що були частиною Skype», – йдеться у пості.  

 

На сайті Microsoft говориться, що перехід на Teams буде безкоштовним, а ті, хто користувався платними функціями Skype, наприклад міжнародними та внутрішніми дзвінками, зможуть це робити до кінця оплаченого терміну.

 

Останнє спілкування через Skype користувачам запропоновано здійснити 5 травня, бо наступного дня панель набору номера (Skype Dial Pad) стане недоступною. За ці два місяці користувачі мають вирішити, чи хочуть вони переносити свої дані у Teams, чи все ж перейдуть на інші сервіси. Якщо вибір припаде на перший варіант, то окрім історії та контактів, у Teams також з'являться всі фото зі Skype.

 

Проте одна функція Skype повністю зникне після закриття сервісу – можливість здійснювати дзвінки на внутрішні та міжнародні номери. У Microsoft пояснили, що ця функція була актуальною, коли голосовий зв’язок через IP був недоступним, а мобільні тарифи залишалися дорогими.

 

Месенджер та сервіс відеодзвінків Skype колись був одним із найпопулярніших у світі. Skype на піку свого розвитку налічував сотні мільйонів користувачів. Програма була створена 2003 року естонськими розробниками, а сама компанія була заснована шведом Нікласом Зеннстрьомом (Niklas Zennström) та данцем Янусом Фріїсом (Janus Friis). У 2011 році Skype за 8,5 мільярда доларів купила компанія Microsoft та інтегрувала його в інші продукти компанії.

 

01.03.2025

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