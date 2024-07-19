Стався глобальний збій у роботі IT-систем.

На деякий час було порушено роботу банків, ЗМІ та авіакомпаній по всьому світу

 

 

Зранку в п’ятницю, 19 липня,  з усього світу надходили повідомлення про масово збої в роботі комп'ютерних систем, які використовуються для роботи авіакомпаній, банків і засобів масової інформації. Як подає телерадіокомпанія ВВС, через програмні збої авіакомпанії та летовища у цілому світі масово скасовують рейси, а ті літаки, що вже вилетіли, шукають місця для екстреної посадки. Залізничні компанії повідомляють про затримки потягів.

 

Причину масових порушень у роботі IT-систем наразі не встановлено. Але в компанії Microsoft заявили, що активно боряться з «тривалим впливом» збою і вживають заходів для пом'якшення наслідків. За словами представників компанії, збій почався приблизно о 18:00 за часом східного узбережжя США в четвер, 18 липня (2:00, 19 липня, за київським часом).

 

Телекомпанія Sky News повідомила, що була змушена перервати прямий етер. «Sky News не змогли продовжити телевізійну трансляцію сьогодні зранку, наразі ми повідомляємо глядачам, що ми приносимо вибачення за переривання», — написав виконавчий директор мовника Девід Роудс (David Rhodes) в соцмережі X.

 

Перебої також спостерігалися й на Лондонській фондовій біржі. Проте звідти повідомляють, що роботу біржі вдалося відновити й зараз вона функціонує у звичному режимі, але ще не усунено проблему з RNS (регулятивною службою новин).

19.07.2024

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