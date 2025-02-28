Компанія OpenAI презентувала нову модель ШІ – GPT-4.5.

Вона має покращену здатність розпізнавати шаблони, генерувати творчі ідеї і демонструє підвищений емоційний інтелект.

Американська ІТ-компанія OpenAI випустила нову модель штучного інтелекту GPT-4.5. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на публікацію в блозі компанії. Розробники запевняють, що GPT-4.5 має покращену здатність розпізнавати шаблони, генерувати творчі ідеї і демонструє підвищений емоційний інтелект. Вона стане корисною для створення текстів, генерації зображень, а також може працювати над написанням і кодуванням проєктів, але наразі не підтримує інші розширені функції, такі як голос і відео.

Представники компанії стверджують, що нова версія краще вловлює та реагує навіть на незначні зауваження користувачів. У компанії очікують, що GPT-4.5 рідше помилятиметься, ніж попередні моделі.

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман (Sam Altman) назвав це «гігантською, дорогою моделлю» (a giant, expensive model). За його словами, компанії навіть забракло графічних процесорів для повноцінного одночасного розгортання її функціоналу на рівнях користувачів. «Наступного тижня ми додамо десятки тисяч графічних процесорів... це не те, як ми хочемо працювати, але важко точно передбачити стрибки зростання, які призведуть до дефіциту графічних процесорів», – пояснив він у дописі в соцмережі X.

Попередня версія програми, яку всередині компанії називають Orion, доступна обмеженій групі розробників програмного забезпечення та користувачам, які придбали передплату на ChatGPT Pro.

Віцепрезидент з досліджень OpenAI Нік Райдер (Nick Ryder) заявив Bloomberg, що можливості нової моделі, як очікують у компанії, порівняно з поточною топовою моделлю зростуть також, як це сталося при переході від версії GPT-3.5 до GPT-4, представленої на початку 2023 року.

Водночас в OpenAI визнали, що нова модель все ще не позбавлена «галюцинацій» – типової проблеми, коли великі мовні моделі генерують хибну інформацію. Щоправда, її рівень у GPT-4.5 (37,1%) відчутно нижчий у порівнянні з GPT-4 (61,8%).