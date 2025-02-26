У Румунії затримали кандидата в президенти Джорджеску.

Йому закидають незаконне фінансування виборчої кампанії.

У середу, 26 лютого, кандидата в президенти Румунії ультраправого політика Келіна Джорджеску (Călin Georgescu) затримала румунська поліція. Його зупинили на вулиці Бухареста й доставили на допит до генеральної прокуратури у справі про незаконне фінансування виборчої кампанії. Про це повідомив румунський інформаційний портал Agerpres. Біля будівлі генпрокуратури посилено заходи безпеки.

Тим часом генеральна прокуратура Румунія та поліція провели близько 40 обшуків у рамках кримінальної справи про порушення конституційного порядку, надання неправдивої інформації про джерела фінансування виборчої кампанії, створення фашистської, расистської або ксенофобської організації, а також просуванням культу осіб, винних у скоєнні злочинів геноциду. Серед підозрюваних – близький соратник Джорджеску військовий інструктор Гораціу Потра (Horațiu Potra).

Депутати ультраправої партії «Альянсу за об'єднання румунів», яка підтримувала кандидатуру Джорджеску, повідомили про плани вимагати пояснень у правоохоронців. Напередодні вони ініціювали голосування щодо вотуму недовіру проєвропейському коаліційному уряду. Цей крок, за твердженням експертів, найімовірніше провалиться.

Нагадаємо, що ультраправий проросійський політик Келін Джорджеску, який критикував НАТО і виступав проти військової допомоги Україні, продемонстрував найкращий результат у першому турі президентських виборів, який відбувся у листопаді. Проте пізніше конституційний суд скасував результати голосування. Приводом стали розсекречені владою документи румунської розвідки, в яких повідомляється про «кібератаки з метою вплинути на правильність виборчого процесу». Існують обґрунтовані підозри, що Джорджеску допомагали Росія і Китай. Зокрема стрімко наростити популярність йому вдалося завдяки китайській соцмережі TikTok. Відтак у травні в Румунії відбудуться повторні президентські вибори без врахування листопадових результатів.