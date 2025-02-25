Білий дім дозволив чиновникам іґнорувати розпорядження Ілона Маска.

Йдеться про вимогу Маска до чиновників надати список того, що вони виконали на роботі за минулий тиждень.

 

 

Адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа повідолмила керівників федеральних відомств, що вони можуть іґнорувати вимогу голови Департаменту ефективності держуправління (DOGE) Ілона Маска про звільнення співробітників, які не прозвітували про виконану роботу. Про це пише газета The Washington Post (WP) з покликом на джерела в Білому домі.

 

Указ про необхідність звіту було розіслано електронною поштою 2,3 мільйона держслужбовців. Скільки людей його виконали, наразі невідомо.

 

За даними WP, Управління кадрової служби (ОРМ) США повідомило, що відомства мають надати звітність, але уточнило, що керівники можуть зробити винятки для окремих працівників. При цьому про винятки та його причини потрібно буде проінформувати OPM. Воно наголосило, що «рішення про те, які дії робити, залишається за керівництвом» відомств.

 

Нагадаємо, що Дональд Трамп зразу ж після складання присяги 20 січня заснував DOGE і призначив його головою Ілона Маска. А в суботу, 22 лютого, Маск написав на своїй сторінці в соціальній мережі X, що федеральні службовці отримають електронний лист зі запитом надати список того, що вони виконали на роботі за минулий тиждень. Він пригрозив, що якщо вони цього не зроблять до понеділка 23:59, то їх буде звільнено. Проте керівники деяких відомств, зокрема ФБР, Пентаґону та Держдепартаменту, заборонили своїм працівникам надавати такі звіти, оскільки таким чином вони можуть розкрити інформацію, яка є чутливою або важливою для національної безпеки.

25.02.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
(Мистецькі) полілоги між фронтом і тилом
Упродовж кількох тижнів дванадцять тандемів художниць та художників між фронтом та (відносно) безпечними регіонами ведуть мистецьке листування —в програмі «Чи співають жаби в стінах?»
24.02.25 | | Штука
Так ми встояли: фільм-екскурсія
До третіх роковин початку повномасштабного вторгнення рф у вільний доступ виходить другий фільм режисера Дмитра Чорного «24.02 ДЕНЬ, КОЛИ МИ ОБ’ЄДНАЛИСЬ». В центрі розповіді – історія, яку пережив кожен українець.
23.02.25 | | Штука
Ласкаво просимо в новий світовий хаос
Максим МУЛЯР
Європейці побоювалися другого пришестя Трампа з його політикою ізоляціонізму. Але ні Євроунія, ні Україна не були готовими до аж такого радикального розвороту трампівських США.
21.02.25 | | У світі
Очевидні паралелі
Мартін Полляк
Одна з останніх публічних лекцій Мартіна Полляка (1944–2025): «Довга тінь зловісного минулого – історія, що не має кінця».
21.02.25 | | Дискурси
«Любов Данаї» у Баварській опері
Аделіна Єфіменко
У момент написання твору на тлі руїн війни Штраус у назві опери означує любов як сенс людського життя. Музика утопічного «кращого світу» – про історію вибору на користь любові, а не золота, багатства, влади.
20.02.25 | | Штука
По лезові...
Тарас Прохасько
Дуже важливими є дві протилежні речі. Перше – знати, що це той самий твій народ. Друге – знати, що ти у підставових речах не хочеш мати з ним нічого спільного
20.02.25 | | Дискурси
Ключі Петра проти радянського молота
Вікторія Сергієнко
Історія довкола подорожі папського місіонера П’єтро Леоні («Товариство Ісуса») з колегії у Римі до СРСР.
20.02.25 | | Минуле
Забуті львівські мандрівники по Африці
Юрій Винничук
А ті мандри галичан породили навіть польську колоніяльну ідеологію – преса стверджувала, що львів'яни мали власну державу у Східній Африці
19.02.25 | | Дискурси

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.