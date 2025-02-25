Білий дім дозволив чиновникам іґнорувати розпорядження Ілона Маска.

Йдеться про вимогу Маска до чиновників надати список того, що вони виконали на роботі за минулий тиждень.

Адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа повідолмила керівників федеральних відомств, що вони можуть іґнорувати вимогу голови Департаменту ефективності держуправління (DOGE) Ілона Маска про звільнення співробітників, які не прозвітували про виконану роботу. Про це пише газета The Washington Post (WP) з покликом на джерела в Білому домі.

Указ про необхідність звіту було розіслано електронною поштою 2,3 мільйона держслужбовців. Скільки людей його виконали, наразі невідомо.

За даними WP, Управління кадрової служби (ОРМ) США повідомило, що відомства мають надати звітність, але уточнило, що керівники можуть зробити винятки для окремих працівників. При цьому про винятки та його причини потрібно буде проінформувати OPM. Воно наголосило, що «рішення про те, які дії робити, залишається за керівництвом» відомств.

Нагадаємо, що Дональд Трамп зразу ж після складання присяги 20 січня заснував DOGE і призначив його головою Ілона Маска. А в суботу, 22 лютого, Маск написав на своїй сторінці в соціальній мережі X, що федеральні службовці отримають електронний лист зі запитом надати список того, що вони виконали на роботі за минулий тиждень. Він пригрозив, що якщо вони цього не зроблять до понеділка 23:59, то їх буде звільнено. Проте керівники деяких відомств, зокрема ФБР, Пентаґону та Держдепартаменту, заборонили своїм працівникам надавати такі звіти, оскільки таким чином вони можуть розкрити інформацію, яка є чутливою або важливою для національної безпеки.