Вдаримо форумом по…

Поки Трамп досягав чергових вершин вашингтонського дна, в Німеччині вибрали когось адекватнішого за Шольца, а в Києві багато і цікаво говорили. Огляд подій тижня.

Зібрання тижня

Форум «Україна. Рік 2025» мав бути, бо без гарних вербальних акцій у нашій країні не стається нічого. Ефектною була заява Володимира Зеленського про те, що він відмовиться від посади президента, якщо Україну замість того приймуть в НАТО. Люди з почуттям гумору всміхнулися; ті, хто не мають такої опції, почали розганяти по мережі ідею про критичні домовленості між Зеленським і Трампом.

Сам же Зеленський сказав на Форумі: «Я не вірю, що президент Трамп сам так вважає. Я не хочу в це вірити. Вони нам важливі, вони наші партнери стратегічні».

До Трампа має дійти те, що йому робить спроби довести Зеленський, бо в іншому випадку проблеми виникнуть не тільки в нас з Європою.





Міжнародне тижня

І в Ер-Ріяді не найбільшого калібру американці та росіяни, а в Парижі десяток найвпливовіших європейців «домовилися домовлятися». Макрон на Єлисейських полях зібрав вісім лідерів країн Європи і президентів Євроради та Єврокомісії, але для нас цікавіше сталося напередодні паризького саміту, коли The Washington Post поширила інформацію про можливість розгорнути в Україні від 25 до 30 тисяч військових у рамках угоди про припинення вогню, ініціаторами цього є Макрон і британський прем’єр Стармер.

Взнати про те, що європейські союзники трохи більше розуміють власні перспективи, було добре. Потім включилися американці. Спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що у нього склалися "дружні стосунки" з президентом РФ. Віткофф представляє Білий дім на Близькому Сході, але вирішив говорити і про Центральну Європу. «Війна не повинна була статися – вона була спровокована. Це не обов'язково означає, що її спровокували росіяни», – повідомив Віткофф – і це допомагає зрозуміти, кому треба зробити дірку в голові, щоби в неї влізло трошки більше розуму, ніж там є.

І нарешті міністр оборони США Піт Гегсет знайшов, що сказати: «Ми заявляли це багато разів. Це не божевільне твердження – було вторгнення в Україну. Це попередня адміністрація сказала – незначне вторгнення, і Путін сприйняв це як сигнал слабкості і вторгся».

Чомусь в американців стаються важчі деменції, ніж у росіян, і почекати Перл-Харбора є цілком логічно.





Соціологія тижня

Про 4% довіри в Україні до президента України мав нещастя сказати президент Сполучених Штатів Америки. Цим самим Дональд Трамп зробив неабияку послугу Володимиру Зеленському, бо нагадав американський неологізм «це сучий син, але це наш сучий син» – й у Володимира Олександровича з’явилася своя соціологія.

57% опитаних громадян України довіряють президентові Володимиру Зеленському, не довіряють 37% респондентів. Опитування було проведене на початку лютого Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Трампові можна трохи поцікавитися соціологією, а Зеленському зрозуміти, як спілкуватися з тим, хто ще не вміє цікавитися соціологією.

Візит тижня

Відпрацював у Туреччині міністр закордонних справ Андрій Сибіга, бо багато важить його фраза «тут має бути український дух, нова якість та сила української дипломатії».

Турки про український дух задумаються, а турецьке агентство Anadolu інформує, що обидва лідери дійшли висновку про те, що проти вступу України до НАТО виступають Угорщина, Словаччина, Німеччина та Сполучені Штати Америки.

Зрештою Ердоган повідомив ще один факт: «З моменту анексії Криму в 2014 році Туреччина твердо стоїть на боці справедливої справи України. І три роки тому, коли розпочався широкомасштабний конфлікт, ми чітко дали зрозуміти, що ми проти цієї війни. Сьогодні ми будемо продовжувати надавати допомогу у вигляді дипломатії та перемовин. І ми повинні забезпечити потужну підтримку територіальній цілісності, суверинітету та незалежності України».

А тому є обґрунтована підозра, що Зеленський в Туреччину їздив таки з правильною метою.