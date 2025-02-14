Американський суд зобов'язав Білий дім відновити іноземну допомогу.

Указ Трампа, який передбачає заморожування зовнішніх програм США на 90 днів, має бути скасовано.

 

                   суддя Амір Алі

 

Окружний суд у Вашінґтоні зобов'язав адміністрацію президента Сполучених Штатів Дональда Трампа скасувати указ, який передбачав заморожування програм надання іноземної допомоги на 90 днів і, відповідно, відновити такі програми. Про це повідомила інформаційна аґенція Associated Press (АР).

 

Федеральний суддя Амір Алі (Amir Ali) вказав у своєму рішенні на «масштабну шкоду, якої раптове закриття програм завдало організаціям» за кордоном. Він виніс тимчасову постанову за позовом, поданим двома міжнародними організаціями – Коаліцією зі захисту вакцини проти СНІДу та Глобальною радою з охорони здоров'я. Обидві організації отримували фінансування від  USAID.

 

Нагадаємо, що зразу після своєї Дональд Трамп заморозив усі проекти USAID на 90 днів. Білий дім звинуватив USAID не лише у невиправданих витратах, а й у фінансуванні проєктів, пов'язаних з «Аль-Каїдою» та виробництвом наркотиків в Афганістані. Представники адміністрації Трампа наполягали, що їм необхідно було припинити такі програми фінансування для того, щоб провести їхній аналіз та вирішити, чи варто їх продовжувати. «Однак вони не запропонували жодних пояснень, чому повна зупинка іноземної допомоги була єдиним розумним рішенням і не змогли довести, що у них була причина іґнорувати безліч малих та великих організацій, які виявились би на межі закриття через припинення фінансування», – заявив суддя Алі.

 

14.02.2025

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