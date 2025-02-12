Трамп таємно доручив Віткоффу вести перемовини з Росією про припинення війни.

Причому офіційним спецпосланцем Трампа щодо України та Росії залишається генерал Кіт Келлоґ.

Стів Віткофф

Спецпосланець Дональда Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф (Steve Witkoff) за таємним дорученням президента Сполучених Штатів вестиме неформальні перемовини про завершення російсько-української війни. Про це повідомляє газета The New York Times (NYT) з покликом на кількох людей, поінформованих про ситуацію.

Візит Стіва Віткоффа до Москви для звільнення громадянина США Марка Фоґеля, який був ув'язнений в Росії, може означати новий шлях спілкування Вашінґтона з Москвою, вважає NYT. «Роль Віткоффа виходить за межі місії зі звільнення засудженого американця і полягає у сприянні початку мирного процесу між Росією та Україною», – пише газета.

NYT зазначає, що звільнення Фоґеля було несхожим на попередні обміни аґентів і ув'язнених, які відбувалися через треті країни. Віткофф прилетів до Москви безпосередньо і взаємодіяв з владою РФ. Окрім того, перед візитом до Москви спецпосланець Трампа провів прямі перемовини з близькими союзниками президента РФ Путіна. Віткофф також обговорював російсько-українську війну з представниками Саудівської Аравії та Катару.

За даними газети, Дональд Трамп кілька тижнів тому таємно розширив повноваження Віткоффа за межі близькосхідного врегулювання і доручив йому відкрити канал перемовин з російським керівництвом, незважаючи на те, що офіційним спецпосланцем Трампа щодо України та Росії призначено відставного тризіркового генерала Кіта Келлоґа.

Відомо, що Дональда Трампа і колишнього забудовника Стіва Віткоффа пов'язують особисті довірчі відносини. «Пан Трамп особисто довіряє пану Віткоффу, з яким він товаришує з 1980-х років, і сказав людям, близьким до нього, що він вважає, що забудовник має відповідні навички ведення переговорів, щоб допомогти покласти край війні в Україні. При цьому точна позиція щодо цього питання в адміністрації США залишається неясною», – зазначається в статті.