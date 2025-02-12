Росія звільнила з в’язниці американського вчителя Марка Фоґеля.

На кого з російських ув’язнених в США він був обміняний – наразі не уточнюється.

 

                           Марк Фоґель

 

Учителя з Пенсільванії, 63-річного Марка Фоґеля (Marc Fogel), який раніше викладав в Англо-американській школі в Москві, звільнено з російської в'язниці. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на заяву радника з національної безпеки президента Сполучених Штатів Майка Волца (Mike Waltz). Громадянин США Фоґель перебував у російський в’язниці з 2021 року.

 

У заяві Волца наголошується, що адміністрація США «домовилася про обмін, який засвідчує позитивний настрій з боку Росії і є знаком того, що ми рухаємось у правильному напрямку для завершення війни в Україні». Кого з ув'язнених у США росіян видали Росії – наразі не уточнюється.

 

Переговори про обмін вели безпосередньо президент США Дональд Трамп та його радник Стів Віткофф (Steve Witkoff), який обіймає посаду спеціального посланця глави Білого дому на Близькому Сході. Раніше російські телеграм-канали та ЗМІ повідомляли, що до московського аеропорту Внуково з Вашінґтона прилетів бізнесджет Gulfstream G650ER. Літак пов'язували саме з Віткоффом.

 

«З моменту приведення до присяги президент Трамп досяг успіхів у звільненні американців, затриманих по всьому світу, і президент Трамп продовжуватиме діяти в цьому напрямку, доки всі затримані американці не будуть повернуті до Сполучених Штатів», – наголошується в заяві Волтца.

 

У грудні Держдепартамент повідомив, що Фоґеля, викладача історії з Пенсільванії, заарештованого в Росії за звинуваченням у зберіганні наркотиків більше чотирьох років тому, було визнано урядом США неправомірно затриманим. Фоґель відбував 14-річний тюремний термін після того, як у серпні 2021 року його заарештували в московському аеропорту Шереметьєво з 17-ма грамами марихуани, яка, за словами його рідних і близьких, була йому прописана з медичних причин.

12.02.2025

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