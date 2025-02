1082-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

292,1% танків (з них 2,1% за минулий тиждень),

119,8% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

741,4% артилерійських систем (з них 8,3% за минулий тиждень),

114,6% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

74,2% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

37,1% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

606,9% автомобільної техніки (з них 12,2% за минулий тиждень).

09:35 Президент США Дональд Трамп в інтерв'ю на борту літака Air Force One заявив, що хоче укласти із президентом України Володимиром Зеленським угоду на $500 млн про доступ до рідкісноземельних мінералів та природнього газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в будь-якому потенційному мирному врегулюванні, пише The New York Post.

09:30 Вночі (із 19:30) росіяни атакували 151 ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ РФ. Станом на 09:00 підтверджено збиття 70 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Волинській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях. 74 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені (без негативних наслідків). Два БпЛА були в повітрі.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Сумщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Житомирщина та Волинь.

За минулі сім днів було збито 406 із 719 запущених по Україні БПЛА, ще 289 локаційно втрачені (упали чи повернулися в Росію) (разом – 97%).

09:25 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:20 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:15 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 133 бойові зіткнення. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 91 авіаудару, зокрема скинув 147 КАБ. Крім цього, здійснив понад 5800 обстрілів, з них 127 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для уражень 2856 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Великі Проходи, Липці, Маркове, Дружківка, Костянтинівка, Василівка, Гришине, Багатир, Розлив, Гуляйполе, Новодарівка, Новопіль, Ольгівське, Степногірськ, Мар’ївка. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ураження по шести районах зосередження особового складу та техніки, трьох артилерійських засобах, а також двох радіолокаційних станціях російських загарбників. На Харківському напрямку наші війська відбили дві атаки противника в районі Вовчанська. На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Загризове та Петропавлівка. На Лиманському напрямку ворог атакував сім разів. Намагався просунутись уперед у напрямках Нового, Колодязів, Новоєгорівки та Ямполівки. На Сіверському напрямку ворог чотири рази атакував позиції наших захисників у районі Білогорівки. На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення в районах Часового Яру та Білої Гори. На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак неподалік Кримського та Торецька. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 54 штурмові і наступальні дії агресора в районах Єлизаветівка, Промінь, Піщане, Новоолександрівка, Андріївка, Дачне, Калинове, Водяне Друге, Зелене Поле, Новоторецьк, Лисівка, Покровськ, Удачне, Надіївка, Преображенка та Шевченко. На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 12 атак позицій наших військ, зусилля концентрували поблизу Костянтинополя. На Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили одну атаку в напрямку Новополя. На Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив. В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 28 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 44 авіаційні удари із застосуванням 64 керованих бомб, а також здійснив 544 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 15 — із реактивних систем залпового вогню. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1460 осіб. Також українські воїни знешкодили 11 танків, 20 бойових броньованих машин, 24 артилерійські системи, літак, 83 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 127 автомобілів та одиницю спеціальної техніки окупантів.

09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Росія може надавати Північній Кореї ракетні та БПЛА-технології в обмін на участь північнокорейських військ у бойових діях у Курській області.

• Росія продовжує розширювати свій військовий потенціал — це свідчить про те, що Кремль не зацікавлений у переговорах або тривалому мирі з Україною.

• Російське командування, можливо, передислоковує сили з Курахівського напрямку до Торецька, щоб сприяти російським наступальним операціям проти Костянтинівки навесні або влітку 2025 року.

• Країни Балтії 8 лютого розірвали зв'язки з енергосистемою радянських часів, яка з'єднувала їх з Білоруссю і Росією, в рамках зусиль, спрямованих на досягнення повної енергетичної незалежності від Росії і подальшу інтеграцію своєї енергетичної інфраструктури з Європейським Союзом.

• Українські війська нещодавно просунулися вперед біля Часового Яру, а російські війська — біля Куп'янська, Лиману та Торецька.

• Кремль продовжує докладати зусиль, щоби стимулювати російських громадян служити в армії.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: