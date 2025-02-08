1081-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:15 Президент Володимир Зеленський призначив послом України в Республіці Молдова Пауна Роговея, посла України в Аргентинській Республіці Юрія Клименка – послом у Східній Республіці Уругвай за сумісництвом, посла в Угорщині Федора Шандора – представником України в Дунайській комісії за сумісництвом.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

291,8% танків (з них 2,1% за минулий тиждень),

119,7% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

740,7% артилерійських систем (з них 9,5% за минулий тиждень),

114,6% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

74,2% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,1% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

604,7% автомобільної техніки (з них 11,3% за минулий тиждень).

09:45 Вночі (із 19:30) росіяни атакували 139-ма ударним БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Шаталово РФ.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 67-ми ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. 71 ворожий безпілотник-імітатор локаційно втрачений (без негативних наслідків) – разом 99%.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина та Київщина.

За минулі сім днів було збито 376 із 623 запущених по Україні БПЛА, ще 228 локаційно втрачені (упали чи повернулися в Росію) (разом – 97%).

09:35 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:30 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:25 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 123 бойових зіткнення. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 106 авіаційних ударів, скинувши 169 КАБ, застосував 2170 дронів-камікадзе. Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч триста обстрілів, з них 127 - із РСЗВ. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Писарівка, Плоске, Басівка, Петропавлівка, Зелений Гай, Піщане, Сіверськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка, Олексіїво-Дружківка, Олександропіль, Катеринівка, Розлив, Новосілка, Новодарівка та Гуляйполе. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 20 районів зосередження особового складу та техніки, засіб протиповітряної оборони та артилерійську систему противника. На Харківському напрямку наші війська відбили атаку противника в районі Вовчанська. На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося десять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії неподалік населених пунктів Загризове та Лозова. На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів. Намагався просунутись уперед поблизу Копанок, Новоєгорівки, Новолюбівки та Ямполівки. На Сіверському напрямку ворог 13 разів атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Білогорівка та Верхньокам’янське. На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення в районах населених пунктів Часів Яр та Предтечине. На Торецькому напрямку ворог здійснив десять атак в районі Торецька. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 30 штурмових і наступальних дій агресора в районах Зелене Поле, Тарасівка, Миролюбівка, Промінь, Новоолександрівка, Надіївка, Андріївка та Дачне. На Новопавлівському напрямку окупанти дев’ять разів атакували позиції наших військ, намагалися прорватися в напрямку Костянтинополя. В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 28 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 61 авіаційного удару із застосуванням 89 керованих бомб, а також здійснив 404 артилерійські обстріли позицій наших військ та населених пунктів, з яких 20 - із РСЗВ. На Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках минулої доби противник штурмових дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію, авіацію та ударні дрони по районах українських населених пунктів. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1210 осіб. Також українські воїни знешкодили шість танків, 22 бойові броньовані машини, 35 артилерійських систем, дві РСЗВ, 102 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 95 одиниць автомобільної техніки окупантів.

09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські війська 6 лютого дещо просунулися під час механізованих штурмів на передовій у Курській області, але російські джерела 6 та 7 лютого стверджували, що російські війська принаймні тимчасово зупинили просування українських військ на південний схід від Суджі.

• Кремль продовжує проводити інформаційну кампанію, ймовірно, спрямовану як на внутрішню, так і на міжнародну аудиторію, яка має на меті приховати ступінь негативного впливу тривалої війни Росії проти України на російську економіку.

• Українські військові продовжують наголошувати на зростаючому потенціалі виробництва безпілотників та їхній ефективності на полі бою, але визнають, що Україна має вирішити проблеми із забезпеченням збройних сил, щоб повністю зупинити просування Росії на сході України.

• Тимчасовий міністр оборони Сирії Мурхаф Абу Касра заявив в інтерв'ю Washington Post, що Сирія відкрита до того, щоб Росія зберегла свої військово-повітряні та військово-морські бази в Сирії, якщо це буде «вигідно» для Сирії.

• Азербайджансько-російські відносини продовжують погіршуватися після відмови Росії взяти на себе повну відповідальність за збиття 25 грудня 2024 року пасажирського літака Азербайджанських авіаліній, який, ймовірно, був збитий у повітрі російською протиповітряною обороною перед падінням в Актау, Казахстан

• Кабінет Міністрів України 7 лютого призначив генерал-лейтенанта Євгена Мойсюка та капітана Валерія Чуркіна заступниками міністра оборони.

• Російський уряд продовжує використовувати свою програму «Час героїв» для призначення ветеранів війни в Україні на посади в регіональних органах влади.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: