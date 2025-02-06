Понад 40 тис. чиновників США погодилися на пропозицію Трампа звільнитися з компенсацією.

Проте більшість держслужбовців побоюються залишитися і без компенсації, і без роботи.

 

 

Понад 40 тисяч федеральних чиновників у Сполучених Штатах погодилися звільнитися з роботи в обмін на виплату зарплати за вісім місяців. Про це повідомила газета The Wall Street Journal з покликом на джерела в Управлінні кадрової служби. З такою пропозицією наприкінці січня виступила адміністрація американського президента Дональда Трампа. Подати заяву на звільнення можна до четверга, шостого лютого.

 

Нагадаємо, що 28 січня Управління кадрової служби США розіслало федеральним держслужбовцям листи із пропозицією про звільнення в обмін на виплату зарплатні до кінця вересня. У заяві йшлося, що в більшості федеральних установ скорочуватимуть співробітників у ході реструктуризації та реорганізації їхньої роботи.

 

За даними WSJ, у федеральному уряді працює понад два мільйони американців. При цьому деякі посади було вилучено зі списку пропозицій щодо звільнення за виплату зарплати.

 

Як розповіли опитані газетою держслужбовці, більшість із них скептично поставилися до можливості отримання зарплати за вісім місяців без виконання службових обов'язків. Також співробітники побоюються труднощів у пошуку нової роботи та проблем при поверненні на держслужбу в майбутньому.  

 

Як пише часопис Forbes, пропозиція Трампа породила поважну плутанину щодо її законності. Зокрема щодо того, чи має Білий дім повноваження підміняти Конґрес у питанні фінансування зарплатних компенсацій працівникам, які звільняються.

 

Дональд Трамп неодноразово говорив про намір підвищити ефективність роботи державних установ та боротися з бюрократією. Зокрема керівництво ЦРУ за поданням нового президента запропонувало всім своїм працівникам звільнитися й натомість отримати компенсацію у сумі зарплати за вісім місяців.

 

06.02.2025

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