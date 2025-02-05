Трамп заявив, що США готові взяти під контроль Сектор Ґази.

ВІн висловив бажання зробити з Ґази «Рів'єру Близького Сходу», а більшість місцевих мешканців кудись переселити.  

 

 

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу у Вашінґтоні заявив, що США готові взяти під свій контроль Сектор Ґази та створити там можливості для економічного розвитку. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

 

«США візьмуть під контроль Сектор Ґази, і ми проведемо там роботу, ми будемо відповідальні за демонтаж всіх бомб, що не розірвалися, та іншої зброї, вирівняємо ділянку, позбудемося зруйнованих будівель. Створимо економічний розвиток, який надасть безмежну кількість робочих місць та житла для людей у ​​реґіоні», – сказав голова Білого дому. Він також закликав перетворити Ґазу на «Рив'єру Близького Сходу»,

 

Трамп допустив, США можуть розмістити на території анклаву свої війська, «якщо це буде потрібно». Він також заявив про необхідність переселення близько двох мільйонів мешканців Ґази до Йорданії, Єгипту та інших сусідніх країн. «Вони там (у Ґазі, – ред.), оскільки вони не мають альтернативи. Що вони мають? Зараз це велика купа уламків», – сказав Трамп. Хоча і Йорданія, і Єгипет ще раніше відкинули ідею щодо прийняття палестинських біженців у себе.

 

Коментуючи ці висловлювання, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу сказав, що ідея Дональда Трампа «заслуговує на увагу». «Я думаю, це те, що може змінити історію», – додав Нетаньягу. Він також подякував США за підтримку та назвав Трампа «найкращим другом Ізраїлю в Білому домі».

 

05.02.2025

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